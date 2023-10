Škoda představila novou generaci SUV modelu Kodiaq. Sen českých rodin přijíždí i jako plug-in hybrid

Uložit 0

Zatímco se medvědi pomalu, ale jistě ukládají k zimnímu spánku, ten škodovácký se naopak probouzí k životu. Škoda Auto odhalila nejnovější generaci modelu Kodiaq, který se těší oblibě nejen na domácím trhu, ale také v zahraničí. Loni bylo v České republice zaregistrováno na 6 326 kusů největšího SUV od této automobilky a díky tomu se umístilo v desítce nejprodávanějších vozů u nás. Posledním faceliftem si Kodiaq prošel v roce 2021, a tak bylo na čase dopřát mu zcela novou generaci, která bude poprvé nabídnuta i jako plug-in hybrid.

Po modelech Karoq a Kamiq bylo medvědí SUV v loňském roce třetím nejprodávanějším v Česku a automobilka dodala celosvětově 94 500 kusů vozu, díky čemuž pro ni představuje třetí nejžádanější model z celého portfolia.

Přesto byl loňský zájem o něco menší než o rok dříve. Počet objednávek se propadl zhruba o čtyři procenta, což ovlivnila celá řada faktorů, nicméně jedním z nich je i fakt, že se bavíme o prodejích vůbec první generace modelu. Její produkce začala už v roce 2016, a byť se design Jozefa Kabaně dočkal v roce 2021 faceliftu, nová generace byla nevyhnutelná.

Škoda ji prezentuje jako vůz s dynamickým vzhledem, novými inovativními prvky a ještě větším vnitřním prostorem. „Naše zcela nové vlajkové SUV má vše potřebné pro to, aby bylo důstojným nástupcem v modelové řadě Škoda Kodiaq. Vlastnosti vozu Škoda, které naši zákazníci oceňují, posouvá nový Kodiaq na vyšší úroveň: nabízí více prostoru, více výbavy a funkcí a vyšší úspornost,“ řekl o novince Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.

Dynamický, přesto při zemi

S tím, že exteriér nové generace působí dynamicky, by se dalo souhlasit, nicméně oproti předchozí generaci nepřináší moc výrazných změn charakteru vozu. Novinka vůbec poprvé nese to, čemu ve Škodovce říkají Modern Solid, tedy designový jazyk, který by se měl časem propisovat i do podoby dalších modelů.

Nový Kodiaq stále působí velmi robustním, až hranatým dojmem. Hrany najdeme na podbězích kol i masce chladiče, kterou lze za příplatek vybavit 14 světelnými prvky, jež tvoří pás mezi předními světlomety. Ty jsou stále na přání dostupné s Matrix-LED technologií, která nabízí o 50 procent víc světelných segmentů než u předchozí generace.

Foto: Škoda Auto Maska jde spíše cestou evoluce

Za maskou se táhne kapota s přepracovaným logem automobilky. Linie střechy se mírně svažuje, což napomáhá k lepším aerodynamickým vlastnostem vozu. Celkový součinitel odporu vzduchu činí C x =0,282. Zadní partie pak nabízejí rozměrné páté dveře s nápisem Škoda a přepracované zadní lampy, které jsou vzájemně propojeny prosklenou linkou.

V nabídce bude již tradiční verze Sportline, která obdrží klasické černě lakované prvky karoserie, konkrétně rámeček masky, chladiče, kryty vnějších zrcátek, střešní ližiny a D sloupek. Chybět nebudou ani ozdobné prvky v interiéru s metalickým vzhledem, které se objeví ve výplních dveří, na přístrojové desce a dalších místech.

Vůz na délku narostl o šest centimetrů a nyní tak měří 4 758 milimetrů, díky čemuž mohl nabobtnat i vnitřní prostor a také objem zavazadelníku. Ten nyní nabízí objem 910 litrů u pětimístné verze, což je nárůst o slušných 75 litrů, přičemž po sklopení naroste na 2 105 litrů. Sedmimístná verze nabídne za třetí řadou sedadel prostor 340 litrů, tedy o 70 litrů více než předchozí generace, a 844 litrů se sklopenými posledními sedadly.

Co se samotného interiéru týče, zde už Škoda prozradila téměř vše. Interiér, který bude s Kodiaqem sdílet také nový Superb, sází na praktičnost a funkčnost. Ty jsou koncentrovány především v 10 či 13palcové obrazovce infotainmentu a také ovladačích Smart Dials, jež jsou malým vzdorem Škodovky vůči trendu minimalizace a digitalizace ovládání funkcí vozu, který nyní obchází většinu automobilek.

Nový Kodiaq bude nabízen v celkem čtyřech variantách interiérů. Loft nabídne šedé látkové čalounění, Lounge šedé čalounění z mikrovlákna a dekorativní prošívání a ecoSuite kožené čalounění, a to buď v černé, nebo hnědé barvě. Čalounění sedadel a dalších prvků vozu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru a z udržitelných materiálů jsou i dva typické Simply Clever prvky přítomné ve vozech Škoda, tedy deštník a škrabka na led. Ty zde navíc doplňuje čistič displeje a odkládací schránka na středovém tunelu.

Přibyly také některé nové asistenční systémy, jako je asistent odbočování či parkování na dálku. To probíhá mimo vůz a funguje jak na parkovacích místech s kolmým, tak i paralelním stáním. Vše doplňují klasičtí pomocníky, jako je asistent změny jízdního pruhu a asistovaná jízda, které dostaly rozšířené funkce.

Elektrické hrátky

Vůbec poprvé bude Kodiaq nabízen v plug-in hybridní verzi, která by měla nabídnout dojezd až 100 kilometrů pouze na elektřinu. Nicméně úplný základ představuje benzínový 1,5 TSI doplněný o mild-hybridní technologii, který nabídne výkon 110 kW. Benzínový dvoulitr přihazuje 40 kW navrch a dvě varianty naftového pohonu 2,0 TDI nabídnou 110 či 142 kW. Vrcholné benzínové a naftové verze budou standardně dodávány coby čtyřkolka a všechny motory jsou párovány s automatickou převodovkou DSG.

Plug-in hybridní verze využije sílu 1,5 TSI o výkonu 110 kW a elektromotoru, se kterým celkový výkon stoupá na 150 KW. Tento výkon je přenášen na přední kola prostřednictvím šestistupňové DSG převodovky. Baterii bude možné nabíjet výkonem 11 kW na wallboxech a na nabíjecích místech se střídavým proudem. U rychlonabíječek pak výkonem 50 KW. Plug-in hybridní verze bude mít díky baterii ve svých útrobách o něco menší zavazadlový prostor o objemu 747 litrů. Spolu s alternativním pohonem se pojí také celá řada funkcí infotainmentu, který nabídne například i vyhledávání dobíjecích stanic.

V otázce motorizace se tak Kodiaq vydává do prozatím neznámých vod. Je to však jediné větší dobrodružství, které novinka nabízí. To ovšem není nutně zle. Kodiaq si ve své předchozí generaci vysloužil dobré renomé, na které novinka navazuje. Za kolik bude tato sázka na jistotu v podání Škodovky nabízena, prozatím není jasné. Bylo by však velkým překvapením, pokud by cena zcela základní verze klesla pod hranici 1,1 milionu korun.