Školy nepokrývají poptávku po IT znalostech. Fond Sandberg proto investuje do vzdělávacího projektu

V Maďarsku začínali před sedmi lety jako vůbec první akademie, která poskytovala IT kurzy pro lidi se zájmem stát se juniorními programátory. Od té doby se Green Fox Academy rozrostla také do Česka a na Slovensko, jejími kurzy prošly přes čtyři tisíce účastníků a teď otevírá novou kapitolu. Většinový podíl ve firmě kupuje slovenská společnost Sandberg Capital, pro niž jde o první investici na maďarském trhu.

Sandberg Capital se jako private equity společnost zaměřuje na investice do menších a středně velkých firem ve středoevropském regionu, a to zejména v segmentech IT, telekomunikací, vzdělávání, zemědělství a maloobchodu. Spravuje více než 340 milionů eur – přes 8,3 miliardy korun – a koncem loňska oznámila uzavření druhého fondu ve výši 3,3 miliardy korun.

„V rámci neustálých snah, které směřují ke zvyšování úrovně digitalizace, se základní IT znalosti stávají – napříč odvětvími – nezbytnými. Tradiční vzdělávací systém tuto poptávku, bohužel, nedokáže pokrývat. Jsme přesvědčeni, že společně s Green Fox budeme mít příležitost podporovat digitalizační trendy ve středoevropském regionu,“ říká investiční manažer v Sandberg Capital Jakub Krajčovič.

„Střední Evropa je známá svou tradicí v oblasti výrobních odvětví. Nicméně probíhající automatizace si nevyžádá jen IT specialisty v každodenním provozu mnoha firem. Green Fox má předpoklady k tomu, aby lidem v tomto směru pomohla a aby zároveň sehrávala významnou roli v přerodu středoevropského regionu na znalostní ekonomiku,“ popisuje Krajčovič.

Sandberg ani Green Fox podrobnosti o transakci nesdělují, podle informací CzechCrunche ale za většinový podíl fond zaplatil jednotky milionů eur, tedy kolem úrovně sta až dvou set milionů korun. Akademie vznikla v roce 2015, v Česku působí od roku 2018 a o dva roky později vstoupila na Slovensko. V současnosti zaměstnává 113 lidí a doposud poskytla vzdělání více než čtyřem tisícům IT specialistů v rámci spektra online i offline kurzů.

Její zakladatelé zůstávají i po akvizici součástí managementu, Kristóf Bárdos na pozici ředitele, Peter Langmár jako předseda představenstva a Barbara Barath jako generální manažerka. Po uskutečnění transakce přebírá Sandberg Capital roli strategického investičního partnera v Green Fox Academy s Jakubem Krajčovičem v pozici viceprezidenta a Natálií Letkovou v pozici členky představenstva.

„Hledali jsme investora, který se hlásí k inovacím ve vzdělávání, snaží se o pozitivní vliv na společnost a dokáže poskytnout finanční prostředky i know-how pro rychlejší regionální růst. Finanční zdroje a know-how Sandbergu nám otevírají nové dimenze pro posílení korporátního byznysu a pro mezinárodní expanzi,“ řekl Bárdos.

Ačkoli se jedná o první přímou investici Sandbergu na maďarském trhu, dohromady jde již o třetí investici společnosti v oblasti vzdělávání. V tuzemsku přitáhla pozornost, když získala za stovky milionů korun podíl v české Daktele, jež vyvíjí řešení pro kontaktní centra.

Zároveň stála v pozadí další transakce, kdy fondem podpořená slovenská společnost Titans Freelancers získala většinu ve zdejší personální agentuře Bridgewater. Asi nejvýraznější investicí je ale více než třímiliardová skupina Solitea spolumajitele Martina Cíglera, v níž Sandberg také drží majoritní podíl. Solitea se přitom veze na jedné velké akviziční jízdě.