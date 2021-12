Slovenská private equity společnost Sandberg Capital, která v poslední době realizovala několik zásadních transakcí ve stovkách milionů korun i na českém trhu, hlásí uzavření svého druhého fondu v navýšeném objemu 130 milionů eur. V přepočtu téměř 3,3 miliardy korun bude i nadále směřovat do malých a středních podniků v regionu střední a východní Evropy. Původně přitom plánovala od investorů získat „jen“ 109 milionů eur, přibližně o půl miliardy korun méně.

„Velmi si vážíme důvěry investorů a jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít náš druhý private equity fond navzdory přetrvávajícím náročným podmínkám na trhu v souvislosti s pandemií. Velmi rád bych mezi našimi investory přivítal Slovenskou spořitelnu. Po Tatra bance, J&T Bance a 365.bance je to další finanční instituce na slovenském trhu, která se rozhodla investovat do sektoru private equity,“ říká Michal Rybovič, partner Sandberg Capital, který se zařazuje mezi největší private equity fondy na Slovensku.

Kromě nových investorů své investice ve fondu navýšili také stávající investoři včetně Evropského investičního fondu. „Zájem byl vyšší, než jsme původně očekávali. Je to známka vysoké důvěry trhu v naši strategii,“ doplňuje Rybovič s tím, že cílem Sandbergu je podporovat podnikatele, kteří mají ambice stát se lídry ve svém oboru.

Sandberg Capital se soustředí na oblast private equity, což znamená, že nakupuje společnosti nebo jejich části a během několika let buduje byznys s cílem podíly se ziskem prodat. Na rozdíl od venture kapitálových investic do startupů jde o konzervativnější investice do firem, které už většinou mají na trhu vybudovanou pozici a fungující obchodní model.

Svůj historicky první exit po sedmi letech na trhu Sandberg oznámil minulý měsíc, kdy za odhadované nižší jednotky miliard korun prodal svůj podíl v největším alternativním telekomunikačním operátorovi slovenského trhu, společnosti Swan. Šlo o transakci týkající se ještě prvního fondu Sandbergu, v němž nyní spravuje aktiva v hodnotě přesahující pět miliard korun.

Velkou část z této sumy tvoří tuzemský technologický holding Solitea, jehož tržby letos podle spolumajitele a předsedy představenstva Martina Cíglera dosáhnou 2,5 miliardy korun. Pro Sandberg nejde o jedinou tuzemskou stopu, ještě do prvního fondu spadá poskytovatel webhostingových a cloudových služeb WY Group nebo specialista na cloud Revolgy.

Už v rámci druhého fondu, který Sandberg otevíral začátkem letošního roku, získal za stovky milionů korun minoritní podíl v české společnosti Daktela, jež vyvíjí řešení pro kontaktní centra. Zároveň stál také v pozadí další velké tuzemské transakce, kdy fondem podpořená slovenská společnost Titans Freelancers získala většinu ve zdejší personální agentuře Bridgewater.

„Náš fond se nespecializuje na žádný konkrétní sektor. Naše silné odborné znalosti a zkušenosti v technologickém, mediálním a telekomunikačním sektoru však dokládají naše první dvě investice v rámci druhého fondu. První byla do slovenské společnosti Titans Freelancers a druhá do české společnosti Daktela. Obě mají dobré předpoklady stát se lídry na trhu a my se těšíme, že je na této cestě podpoříme,“ uzavírá Michal Rybovič.