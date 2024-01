Škrty technologických firem ne a ne skončit. Google propustil přes tisíc lidí z klíčových týmů

Uložit 0

Postpandemické zúčtování v technologických firmách, zdá se, není u konce. Když jejich šéfové poslední dobou ohlašují škrty, zní od nich podobné důvody. „Jsme málo efektivní,“ nebo „nejsme tak draví jako dřív“. Google tento týden oznámil, že propustí další stovky zaměstnanců ze zásadních inženýrských divizí. Firma ale zatím nechce odpovídat na otázky, kolik lidí přesně přišlo o práci a jestli budou následovat další.

Společnost Google serveru The Verge potvrdila, že se zbavila několika stovek pracovníků z obou zmíněných týmů, což by podle The Information, který mluvil s odboráři firmy, mělo činit přes tisíc lidí. V případě hardwarového týmu o práci měli přijít zejména lidé ze sekce rozšířené reality a ti zabývající se vývojem virtuálního asistenta. Mluvčí Googlu Courtenay Mencini však nevyjasnila, jestli se propouštění týká i nějakých jiných částí společnosti.

Firma propustila například i pracovníky z týmu Fitbitu, startupu vyrábějícího chytré náramky a hodinky, který společnost koupila v roce 2021. Pryč mají podle Business Insideru být i zakladatelé Fitbitu James Park a Eric Friedman a další seniorní zaměstnanci.

„Řada našich týmů provedla změny, aby byly efektivnější a lépe pracovaly,“ uvedla Mencini pro The Verge a dodala, že „některé týmy pokračují v organizačních změnách, které zahrnují rušení některých rolí v celosvětovém měřítku“.

Podle serveru je možné, že změn bude víc a že se Google snaží špatné zprávy rozložit, místo aby je oznámil najednou. Alphabet, mateřská firma Googlu, podle The Verge celkem k září 2023 zaměstnávala přes 182 tisíc lidí. Propouštěla už před rokem, kdy ve firmě přišlo o práci přes dvanáct tisíc lidí.

Není ale zdaleka jediným technologickým hráčem, který podobná úsporná opatření v poslední době zaváděl. Že se zbaví pěti set zaměstnanců, tedy asi 35 procent své pracovní síly, to den před Googlem oznámil Twitch, platforma pro streamování videí. Na konci roku 2023 zase významné škrty ohlásilo Spotify a během minulého roku s obdobnými kroky přišly Meta, Apple nebo Microsoft.