Jaký bude kryptorok 2024? Bitcoin je pořád king. Čekáme na jeho půlení, zelenou pro ETF i průšvihy

Na začátku roku 2023 bylo možné pořídit jeden bitcoin za zhruba 380 tisíc korun. Začátkem roku 2024 už jste museli mít na nákup jedné digitální „mince“ nejznámější kryptoměny světa připravený jeden milion korun. Bitcoin totiž podobně jako řada dalších kryptoměn zažil silný konec roku, kdy během pár měsíců vyrostl o několik desítek procent. A díky tomu vstupuje do nového roku v silné pozici. Jaký tedy můžeme očekávat kryptorok 2024? Nad tím se zamýšlí hlavní analytik české společnosti SoftVision a fondu p-hat Petr Hotovec a jmenuje tři zásadní události, které bude dobré sledovat.

Začněme nejprve krátkým ohlédnutím za uplynulým rokem 2023. Ten umlčel kritiky a všechny pochybovače tvrdící, že kryptoměny jsou jen přechodnou mánií spojenou s obdobím nulových úrokových sazeb. Namísto pokračování volného pádu po krachu kryptoměnové burzy FTX jsme byli svědky, jak bitcoin opět po téměř dvou letech překonal hranici milionu korun. Meziročně dokázal vyrůst o významných zhruba 150 procent.

Některé kryptoměny nicméně zažily ještě pohádkovější příběhy. Taková solana, která začínala rok na hodnotě 10 dolarů, se nyní obchoduje za více než 100 dolarů. Do nového roku tedy kryptoměny vstupují po strmém růstu z posledních tří měsíců v opravdu silné kondici. Nejprve otěže růstu pevně držel bitcoin, v posledních týdnech však na sebe pozornost strhla zejména Solana a na ní vznikající takzvané memecoiny.

Jde o kryptoměny, které jsou pojmenované podle nějaké známé postavy, zvířete nebo třeba uměleckého díla a rozhodně si nehrají na to, že se jedná o seriózní investici. Mezi nejznámější memecoiny historicky patří třeba dogecoin, který má v logu psa shiba-inu známého z internetových memů a který proslavil mimo jiné Elon Musk.

Foto: Bonk Memecoin bonk přitáhl v posledních měsících pozornost

Na Solaně se zhruba před rokem objevila nová kryptoměna bonk, která má v logu taktéž psa a její hodnota za poslední měsíce vzrostla o stovky procent (a následně o desítky propadla), čímž přesvědčila mnoho spekulantů k hledání dalších memecoinů, které tento „úspěch“ zopakují.

Na úspěch Solany a jejího ekosystému pak navázaly také další projekty. Za poslední dva měsíce se v první padesátce měn s největší kapitalizací usadily rovněž coiny jako celestia, která si za poslední rok připsala několik set procent růstu. Jinými slovy – v uplynulých týdnech jsme byli svědky altseason, tedy období, kdy se výrazně daří altcoinům – kryptoměnám odlišným od bitcoinu.

Za jiných okolností bych z tohoto růstu altcoinů usuzoval, že jsme se v tržním cyklu posunuli již hodně dopředu. Protože když spekulanti bezhlavě cpou tisíce dolarů do nově vznikajících kryptoměn jen kvůli tomu, že je na nich obrázek psa, zpravidla to značí, že trh je již dost přehřátý.

Při pohledu na objemy obchodování na spotovém i derivátovém trhu však můžeme vidět, že spotové obchodování zdaleka nedosahuje objemů, kterých dosahovalo začátkem roku 2023. A dokonce i derivátové obchodování, které bylo po celý rok výrazně stabilnější, je nyní v mírném útlumu. Co to znamená?

Na „spotovém trhu“ dochází k nákupu a prodeji kryptoměn jako takových. Oproti tomu na derivátovém trhu se nakupují krátké nebo dlouhé kontrakty (long/short), kde je daná kryptoměna pouze podkladovým aktivem. Na spotových trzích tedy obchoduje zejména takzvaný retail, běžní lidé. Naopak na derivátových trzích obchodují vedle gamblerů, kteří chtějí rychle vydělat na páce, zejména profesionální tradeři.

Nízké objemy obchodování spolu s nízkým zájmem médií a široké veřejnosti o svět kryptoměn dle mého názoru svědčí o tom, že mnoho běžných lidí na trh kryptoměn stále ještě nevstoupilo a kapacita pro další růst zde tedy je. Vypadá to, že ačkoli jsme byli svědky vysokého růstu většiny kryptoměn, peníze se zatím spíše přelévaly mezi již aktivními účastníky kryptoměnového trhu. Široká veřejnost se do spekulování zatím nepustila, což je pro možnost dalšího růstu pozitivní zpráva.

Bitcoin is king

Kryptoměnový trh sice dnes není pouze o bitcoinu, nicméně stále tvoří zhruba polovinu celkové tržní kapitalizace kryptoměnového trhu a většina událostí a trendů, které se týkají bitcoinu, má vliv i na ostatní kryptoměny. Ve výhledu na rok 2024 se tedy zaměřím zejména na bitcoin a pominu další zajímavé měny, z nichž bych zmínil zejména solanu, která se v uplynulých týdnech opět dostala do záře reflektorů po významném růstu z konce roku a mnoho lidí se nyní zabývá otázkou, zda v roce 2024 nepřekoná ethereum i v něčem jiném, než je počet vyhledávání na Googlu.

Během roku 2024 nepochybně vznikne mnoho nových coinů a nespočet tokenů, z nichž zajímavé budou podle mě zejména ty, které řeší škálovatelnost etherea. Nepochybně proběhne mnoho inovací, ať už fakticky nebo marketingově v rámci decentralizovaných financí (DeFi), a trh NFT se možná konečně odrazí ode dna. V těchto oblastech ovšem nemám tak širokou expertizu, a proto nechci jejich vývoj predikovat.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj ceny bitcoinu za poslední rok

Pro mě je bitcoin stále nezpochybnitelný král, na jehož kondici je zbytek trhu závislý. Z toho důvodu budu v roce 2024 sledovat zejména tři ryze kryptoměnová témata: rozhodnutí o bitcoinových ETF, halving bitcoinu a kroky amerických regulátorů a soudů. Vedle toho se stejně jako v předpovědi na rok 2023 domnívám, že hlavním hybatelem cen kryptoměn bude měnová politika americké centrální banky a výkon americké ekonomiky.

Bitcoin & ETF

V prvním kvartále roku 2024 by americká Komise pro cenné papíry (SEC) měla rozhodnout o většině žádostí o zřízení bitcoinového spotového ETF. Samotné podání žádostí ze strany velkých správců aktiv, jako je společnost Blackrock, bylo jedním z hlavních katalyzátorů růstu ceny bitcoinu a oživení světa kryptoměn již od loňského června. O prvním bitcoinovém ETF musí SEC rozhodnout již do 10. ledna.

Pokud dojde ke schválení, může nastat opravdu velký růst ceny vzhledem k tomu, jak tato zpráva oživí zájem médií a americké veřejnosti o investici do kryptoměn. Pokud ke schválení nedojde, pak budeme pravděpodobně svědky zvýšené volatility s tím, jak budou zamítány, případně schvalovány bitcoinové ETF v průběhu prvního kvartálu letošního roku.

Vysokou volatilitu a propad bitcoinu o zhruba deset procent jsme mohli vidět již ve středu 3. ledna. Velké množství komentátorů je přesvědčeno, že za propadem stál report od společnosti Matrixport o tom, že všechna bitcoinová ETF budou zamítnuta. Ať už byl propad způsoben zveřejněním reportu, nebo bitcoinu jen krátkodobě došel dech po fenomenálním růstu z posledních dvou týdnů, je vidět, že ETF je středobodem diskuze o vývoji ceny.

Co je to Spot Bitcoin ETF? Spot Bitcoin ETF představuje fond obchodovaný na burze (Exchange-Traded Fund), který přímo sleduje aktuální („spotovou“) cenu bitcoinu. Tento typ ETF umožňuje investorům nakupovat a prodávat akcie fondu na burze, podobně jako akcie společností. Klíčovým rozdílem je, že hodnota akcií bitcoinového spot ETF je přímo spojena s aktuální cenou bitcoinu na trzích. Výhody bitcoinového spot ETF: Přístupnost: Umožňuje tradičním investorům spekulovat na ceně bitcoinu bez nutnosti přímého nákupu a udržování kryptoměny.

Regulace a bezpečnost: ETF jsou regulovány finančními úřady a nabízejí vyšší úroveň bezpečnosti a transparentnosti než některé kryptoměnové platformy.

Jednoduchost a pohodlí: Obchodování prostřednictvím ETF je jednodušší pro ty, kteří jsou již obeznámeni s tradičním finančním systémem.

Osobně se domnívám, že efekt případného schválení ETF bude mít zejména marketingový dopad. Bitcoin tím získá punc seriózního aktiva, jelikož americký regulátor cenných papírů tím v zásadě umožní, že jakýkoliv běžný Američan může získat expozici do amerického cenného papíru navázaného na vývoj ceny bitcoinu. Výrazně tím tedy oslabí argumentační tábor prohlašující, že bitcoin se hodí jen pro praní špinavých peněz, teroristy a další nelegální činnost.

Ohledně toho, jestli ETF způsobí tlak na cenu, nemám zcela vytříbený názor. Američan, který si chtěl bitcoinové ETF koupit již nyní, si mohl zvolit jedno z kanadských, případně zainvestovat do uzavřeného trustu Grayscale Bitcoin Trustu, který sleduje hodnotu bitcoinu, nebo dokonce do společnosti MicroStrategy pod vedením Michaela Saylora, která drží zdaleka nejvíce bitcoinů ze všech veřejně obchodovaných firem na světě a neustále je přikupuje.

Z tohoto pohledu tedy bitcoinové ETF nepředstavuje revoluční produkt. Na druhou stranu, pokud SEC schválí ETF od některé z velkých institucí, jako je správce aktiv BlackRock, pak se tím otevřou zcela nové distribuční kanály a bitcoin se bude moci dostat do portfolia lidí, kteří by si ho za jiných okolností nikdy nekoupili. To poptávku – a tím pádem i cenu – v dlouhodobém hledisku reálně zvýšit může.

Zároveň může samotné schválení ETF fungovat jako takzvaný sell the news event. Jak jsem psal výše, cenový vývoj po červnovém oznámení žádostí o ETF ukazuje, že schválení ETF může být již zaceněno (cena bitcoinu od oznámení prvních ETF vzrostla asi o 60 procent). Další neznámou je, zda a v jak velké míře budou chtít američtí finanční poradci tento nový produkt svým klientům nabízet.

Nemám názor ohledně toho, zda samotné ETF zvýší poptávku, nevím totiž, jestli si ho budou lidé přímo kupovat v dostatečném objemu – zda existuje dostatečné množství lidí, pro které je jednoduchost nákupu jedinou překážkou k nákupu bitcoinu. Jsem však silně přesvědčen o tom, že pokud dojde ke schválení, pak se mnoho lidí nahrne do bitcoinu jako takového a zažijeme minimálně v krátkém období silný růst.

Halving bitcoinu

Halving bitcoinu považuji po rozhodnutí o ETF za druhou nejdůležitější událost na poli kryptoměn, která se opakuje zhruba každé čtyři roky. Další halving má přijít v první polovině roku 2024. Označuje se tím proces, při němž se těžařům bitcoinu zmenší odměna za vytěžený blok bitcoinu o jednu polovinu.

V současnosti získávají těžaři za každý vytěžený blok 6,25 bitcoinu, po halvingu to bude již jen 3,125. Tato odměna je jediný způsob vzniku nových bitcoinů, tempo růstu zásoby bitcoinů se tedy časem zpomaluje. Z dlouhodobého hlediska by snížení emise nových coinů mělo působit tlak na růst ceny, jelikož zájem o bitcoin i přes výkyvy stále roste a množství nově vytvořených bitcoinů klesá.

Z krátkodobého pohledu považuji halving za důležitý opět zejména kvůli jeho marketingovému potenciálu. Tato událost tradičně přitahuje velký zájem médií i veřejnosti a poskytuje zastáncům bitcoinu platformu, jak poukázat na protiinflační vlastnosti aktiva, jehož počet se nemůže na rozdíl od tradičních fiat měn raketově zvýšit.

Foto: Depositphotos Při každém půlení bitcoinu se snižuje odměna za jeho vytěžení

V současné době bylo vytěženo přes 19,5 milionu z celkového počtu 21 milionu bitcoinů a zbývá tedy vytěžit už jen 1,5 milionu mincí. Poslední bitcoin má být vytěžen někdy kolem roku 2140. Vzhledem k tomu, že valná většina již byla vytěžena, nemyslím si, že by samotné půlení odměny mělo mít v současné době velký vliv na omezení nabídky bitcoinů.

Jinak tomu samozřejmě bylo před čtyřmi nebo osmi lety, kdy tempo tvorby nových bitcoinů bylo výrazně vyšší a zásoba vytěžených bitcoinů výrazně nižší. Půlení odměn a snížení tvorby nových bitcoinů mělo tehdy reálný efekt na nabídkové straně.

Ačkoli se nedomnívám, že halving jako takový bude mít velký vliv na nabídku bitcoinů, a tedy i na cenotvorbu, jsem pevně přesvědčen o tom, že bude mít vliv na poptávku. Je to přesně ten typ události, který dodá „býčí“ narativ a může přivést širokou veřejnost zpět na kryptoměnové burzy. Mnoho lidí je přesvědčeno, že trh kryptoměn prochází čtyřletými opakujícími se cykly. Očekávání většiny pak může působit jako sebenaplňující se proroctví.

Soudní procesy

Na rozdíl od dvou předchozích nejdůležitějších událostí, o kterých víme jistě, že nastanou, a u halvingu dokonce známe i výsledek, tak ohledně dalšího postupu regulace a žalob na kryptoměnové společnosti, zejména burzy, nevíme nic. Větší či menší průšvihy či podvody jsou bohužel nedílnou součástí kryptoměnového světa (vzpomeňme například FTX, Terru nebo Celsius Network) a mají na jeho vývoj, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, značný vliv.

Aktuálně kupříkladu ohledně žalob vůči kryptoburzám Coinbase a Binance ze strany SEC, CFTC (americký dozorový orgán dohlížející na obchodování s futures na komoditních trzích) a amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) víme jen to, že ačkoli byla některá řízení ukončena (ukončení řízení mezi DOJ a Binance a jejím CEO proběhlo médii v listopadu), mnoho dalších sporů stále trvá a mohou mít zásadní vliv na vývoj trhu.

Kryptoměnové burzy, a zejména Binance, jsou nesporně těmi nejdůležitějšími aktéry na poli kryptoměn. Na Binance probíhá zhruba polovina všech obchodů s kryptoměnami, a to jak na spotovém, tak derivátovém trhu. Další vývoj v jejích soudních procesech bude mít tedy zcela zásadní vliv na trh kryptoměn.

V průběhu roku 2023 jsme mohli vidět, jak velký negativní vliv měly zprávy o žalobách proti Binance na cenu kryptoměn. Očekávám, že i v roce 2024 budou mít výrazný vliv, který může znegovat a omezit pozitivní vlivy obou výše zmíněných událostí.

Kolik bude stát bitcoin na konci roku 2024?

Osobně jsem přesvědčen, že vývoj ceny v delších intervalech se predikovat nedá. Může nastat tolik událostí a eventualit, o kterých nevíme zhola nic. A pokud věříme v teorii efektivních trhů, staré informace jsou již zaceněny. Pozitivní očekávané události mě však ohledně dalšího vývoje naplňují optimismem vzhledem k tomu, že na trhu je stále velmi malé množství spekulantů.

Pokud dojde ke schválení ETF a světem kryptoměn neotřese žádný skandál typu další úspěšné žaloby nebo problému, jako byl pád FTX, tak věřím, že bitcoin zakončí rok 2024 na vyšší cenové úrovni, než ho začal. Samozřejmě může se stát cokoli a zejména makroekonomické události mohou mít velký vliv na další vývoj trhů a rizikového apetitu.

Rok 2023 byl rokem velkého odrazu ode dna, kdy se dařilo jak akciovým indexům, tak kryptoměnám, ačkoli většina očekávala další propad. Rok 2022 byl naopak rokem velkého propadu, kdy se trápily jak akciové trhy, tak kryptoměny, ačkoli většina ve svých předpovědích očekávala spíše další pokračování divokého růstového trendu. Lidé zkrátka uvažují trendově a v současné době opět nevidím mnoho názorů o nadcházejícím propadu.

Většina veřejnosti uvěřila v to, že se (nejen) americké centrální bance podařilo zkrotit inflaci, aniž by havarovala americkou, potažmo světovou ekonomiku. Uvidíme, zda je optimismus ohledně dalšího makroekonomického vývoje namístě, nebo ne.

Prostoru pro spekulace bude více než dost. Spekulace vede k volatilitě a ta vždy nabízí příležitost k výdělku.

Na konci roku 2022 jsem psal, že nejdůležitějším hybatelem ceny kryptoměn bude makroekonomická situace a prohlášení členů americké centrální banky. Neviděl jsem mnoho růžových scénářů pro rizikový kapitál vzhledem k tomu, k jak razantnímu zdražení peněz došlo. Nemohl jsem však tušit, jakou mánii odstartuje zcela přelomový příchod ChatGPT a velkých jazykových modelů umělé inteligence.

Jsem přesvědčen, že příchod této technologie výrazně změnil tržní narativ a působil jako hlavní katalyzátor růstu akciového trhu, zejména v první polovině uplynulého roku. Bitcoin a kryptoměny tedy nebyly jedinými, kdo zažil skvělý rok. Americký akciový index S&P 500 si připsal zhruba 25 procent, kdy jeho tahounem byly velké technologické firmy.

Nvidia si připsala skoro 250 procent (výrazně více než bitcoin), Microsoft a Google posílily o více než 50 procent, Amazon skoro o 80 procent a Meta téměř o 200 procent. Index technologických firem Nasdaq si připsal dokonce téměř 50 procent.

Když jsem tedy minulý rok psal o složitém prostředí vysokých úrokových sazeb, trh tuto eventualitu buď již správně zacenil, nebo byla zcela přebita euforií z nástupu umělé inteligence.

Ačkoli se tedy budoucnost kryptoměn zdá růžová a osobně očekávám další pokračování růstového trendu, je možné, že stejně jako byl trh na konci roku 2022 přehnaně pesimistický a v roce 2023 „očekával konec světa“, je nyní dobře možné, že snižování sazeb, příznivý inflační vývoj (v USA), příchod bitcoinového ETF a halving zacenil již nyní.

Tak jako tak jsem si jistý, že rok 2024 bude plný mnoha zajímavých a přelomových událostí. Mimo jiné nás ještě čekají americké volby, které jsou jednou z celosvětově nejsledovanějších událostí. Prostoru pro spekulace tedy bude více než dost. Spekulace vede k volatilitě a ta vždy nabízí příležitost k výdělku.