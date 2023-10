Bitcoin zalitý sluncem. Jeho cenu žene vzhůru optimismus a paradox, že mu věří na Wall Streetu

Uložit 0

Jednou z hlavních motivací ke vzniku bitcoinu byl tradiční finanční systém a jeho (ne)fungování. Alespoň tak o něm smýšlel Satoshi Nakamoto, ať jím byl kdokoli. A paradoxně to jsou nyní právě typičtí zástupci starého kapitalismu, dravci z Wall Streetu, kteří se v bitcoinu zhlédli a pohání jeho cenu vzhůru.

BlackRock, největší investiční fond světa, který má pod správou bezmála devět bilionů dolarů, si loni podal žádost k americké Komisi pro cenné papíry (SEC), aby mu dovolila vydat bitcoinové ETF. Zjednodušeně by šlo o akcie fondu, které by byly podložené bitcoiny a kopírovaly by i jeho cenu – takže by lidé mohli investovat do největší kryptoměny, aniž by si ji museli přímo kupovat.

ETF jsou investiční fenomén poslední dekády, existují jich stovky forem a typů s podkladovými aktivy všeho druhu od technologických akcií přes komodity až po nemovitosti. Ale krypto dosud chybělo. Před BlackRockem se o schválení u SEC pokoušeli i jiní a sice zatím neuspěli, ale zároveň naznačili cestu. Letos v létě totiž soud ve Washingtonu komisi pokáral, že její odmítavý postoj k bitcoinovému ETF je chybný. A komise se proti tomu neodvolala, což lze interpretovat jako signál, že se nakonec podvolí a ETF nechá vzniknout.

ETF navázaná na bitcoin už sice existují, jenže jejich podkladem není přímo bitcoin a jejich hodnota nekopíruje spotovou cenu této kryptoměny, nýbrž vychází z takzvaných futures kontraktů, tedy sázek na budoucí cenu bitcoinu. Na ta skutečná bitcoinová ETF se proto netrpělivě čeká.

Na trhu je nyní cítit optimismus a vyhlíží se každý signál, že BlackRock, kteří jsou v procesu povolování nejdál, mají souhlas v kapse. Minulý týden zarezonovala falešná zpráva serveru Cointelegraph, že ETF je povolené. Dalším takovým chybným znamením bylo, když se tento týden na chvíli objevil ticker (čili burzovní značka) IBTC v databázi společnosti DTCC, která spolupracuje s burzou Nasdaq, na níž chce BlackRock bitcoinové ETF umístit. Kryptoměna následně vystoupala nad 35 tisíc dolarů, což je dvojnásobek toho, kde byla před rokem touto dobou. Pak sice mírně klesla, ale drží se nad hranicí 34 tisíc dolarů, i když ticker už v DTCC není.

Deník Financial Times upozornil, že v posledních čtyřech týdnech, kdy debaty o ETF zintenzivnily, nateklo do fondů, které se specializují na investice do krypta, 179 milionů dolarů. A podle společnosti CoinShares to pravděpodobně souvisí právě s optimismem, který se trhem, jenž se už přes rok nacházel v útlumu, začal rozlívat.

„Ovšem ve srovnání s 807 miliony dolarů, které přitekly v týdnech bezprostředně poté, co BlackRock loni v červnu podali svou žádost, to ukazuje, že převládá opatrnější postoj,“ dodali ve své zprávě experti z CoinShares. Proč vlastně vidina nových ETF žene cenu bitcoinu nahoru? Předpoklad je takový, že o akcie kryté bitcoinem bude zájem, do fondů potečou peníze investorů a za ně se budou kupovat bitcoiny, což zase bude tlačit jejich cenu vzhůru.

Krypto svůj vrchol zažilo na podzim 2021, tehdy se bitcoin dostal dokonce na dohled 70 tisícům dolarů. Pak ale průběžně klesal s tím, jak nastalo ekonomické ochlazení, energetická krize, vzrostla inflace a obecně na trzích i ve společnosti začala dominovat rezervovaná či přímo skeptická nálada. Navíc loni kryptoscénu zasáhlo několik skandálů: zkolabovala blockchainová síť Terra, zbankrotovala neobanka Celsius, do problémů se dostaly fondy Three Arrows Capital a padla kryptoburza FTX.

Na to, až americká komise vedená Gerry Genslerem povolí BlackRocku jeho ETF, tak čeká nejen Wall Street (o podobný produkt mají zájem další velcí finanční hráči, do 10. ledna má být jasno například o ETF od fondu Ark Invest), ale i samotná kryptokomunita. Ta ovšem vyhlíží, že kromě impulsu ze světa tradičních peněz přijde jeden i z bitcoinové říše – na jaře 2024 dojde k takzvanému halvingu.

Jde o to, že těžba bitcoinu se výrazně ztíží, takže se omezí přísun nových tokenů na trh a logicky by tak měl stoupnout tlak na růst jeho ceny. Alespoň v minulosti to tak vždycky bylo. Český výrobce hardwarových kryptopeněženek Trezor už se na to začal chystat a vypustil nový model. „Vzhledem k tomu, v jaké fázi cyklu se nyní nacházíme, je zodpovědná příprava na býčí trh, kdy zájem půjde nahoru, více než namístě,“ řekl spolumajitel skupiny SatoshiLabs, kam patří i Trezor, Pavol „Stick“ Rusnák.

Ovšem o ETF by mělo být jasno dřív, než dojde k technologické změně při těžbě. Například banka JPMorgan Chase předpokládá, že SEC se vyjádří ještě do konce tohoto roku, halving se pak očekává až v dubnu 2024.