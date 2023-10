Slova jako lifehack nebo produktivita jdou trochu mimo mě, říká Jan Fabini, mistr v plánování

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Jan Fabini, zakladatel značky nádobí Fabini. Kam si coby výrobce hrnců a pánví nejraději zajde na dobré jídlo?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Chodím spát kolem desáté, protože mi vyhovuje začínat pracovní den hodně brzo. Naspím průměrně šest až osm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Nejdřív se dívám do e-mailu, díky tomu se rychle zorientuju a získám aktuální přehled o dění ve firmě a výsledcích.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Pracuju na Macbooku Air. Mojí nejpoužívanější aplikací je Google Workspace a z něj nejvíc Sheet, kde mám všechny klíčové dokumenty potřebné pro plánování a vedení firmy, dál pak Gmail a Drive. Z dalších aplikací musím zmínit Slack, který od začátku používáme na firemní komunikaci, Notion, ten nám slouží jako taková firemní encyklopedie a já sám ho používám i na veškeré poznámky a nápady, dál pak Shopify a Spotify, protože jsem zvyklý poslouchat hudbu během práce.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Většinou nějaké polo triko a džíny nebo chino kalhoty, spíš tmavší barvy a jednoduché, bez log. Tenisky preferuji sportovnější, typicky Asics, i když v posledních letech jsem zkoušel také On Running. Tahle značka mě baví nejen svými produkty, ale i příběhem a postavami zakladatelů. To, co dokázali, vnímám jako jeden z největších evropských byznysových úspěchů posledních let.

Foto: Fabini Jan Fabini, zakladatel značky Fabini

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Doklady, sluchátka, kapesníky, deštník a vybavení na trénink plavání.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Slova jako lifehack nebo produktivita jdou trochu mimo mě. Obecně mi ale vyhovuje držet se konkrétního režimu a plánovat. Díky tomu mám větší pocit, že mám svůj život pod kontrolou.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Třeba seriál Rodina Sopranů (The Sopranos), je to klasika, která mě baví. Doporučení na knihu radši vynechám, určitě dostanete spousty tipů od lidí, kteří jsou mnohem větší čtenáři než já.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Hudba je hodně důležitou součástí mého života. Poslouchám ji v podstatě neustále a rád objevuju nové věci i prozkoumávám starší kousky. Mám rád různé žánry, od klasiky po R’n’B. Konkrétní interprety prozrazovat nechci, je to pro mě osobní, ale určitě můžu doporučit francouzskou hudební scénu, která mi přijde nejlepší a nejzajímavější. Hodně mě baví také britská a italská hudba.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Kamkoliv do hor.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Nedostupnou hi-tech novinkou je pro mě v současnosti obývák.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Pouze kola Bianchi.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Do jakékoliv restaurace od Ambiente. Baví mě, co dělají, a není náhoda, že jejich šéfkuchaři testují naše nádobí.

Jak jste si vydělal první peníze?

Na letní brigádě v patnácti letech, kdy jsem vypomáhal na různých úklidových a stavebních pracích.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Za polepování kamionu.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Asi nic převratného. Dovol si snít, pracuj, vytrvej, neboj se chyb a uč se z nich.

Investujete?

Vše investuji do sportu, sebe nebo firmy.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Plánování je základ všeho. I když bývá často a obzvlášť na začátku založené na vodě a výsledek pak neodpovídá. Při plánování nad věcí přemýšlíte zase trochu jinak, strategicky a koncepčně. Následně vás samotný plán nutí dodržovat pravidla a určuje v širší perspektivě, co dělat a co ne.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Největším failem byl asi neúspěch první firmy. Faily a špatná rozhodnutí člověk řeší v podstatě každý den, například pokaženou výrobní várku, špatný výběr dodavatele, zbytečný focus na nepodstatné věci a podobně. Že bych se nad tím vyloženě smál, to ne, ale člověk se kvůli tomu nesmí zasekávat. Ideální je poučit se a jít dál.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Začít.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Inspiruje mě obrovské množství lidí, kolegové, přátelé, spolumajitelé, rodiče… Inspiraci, ať už jak věci dělat, tak jak je nedělat, člověk může nacházet všude. Obecně mám rád, když jsou lidé pracovití, snaží se něco vytvořit a mají reálné výsledky.