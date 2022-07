Slováci jednorožce nemají, po světě ale běhá jeden se slovenskou krví. A důležitou roli hrají i Češi

Slovenská startupová scéna na rozdíl od té české na svého čistokrevného jednorožce pořád čeká. Stejně jako bájná zvířata s rohem na hlavě se označují firmy, které díky investicím přesáhnou valuaci jedné miliardy dolarů. A i když Slovensko dalo vzniknout několika kandidátům, žádný z nich tuto metu zatím nepokořil. Alespoň ne úplně. Jednorožcem se slovenskou krví je americká společnost Bloomreach, která letos tento milník překonala. A její úspěch do značné míry závisí na akvizici startupu Exponea.

Bloomreach v letošním únoru ohlásil investici 175 milionů dolarů, díky které se jeho valuace vyšplhala na současných 2,2 miliardy a zařadil se tak do stáje jednorožců. Při předešlém kole z loňského ledna ve výši 150 milionů dolarů byla firma oceněna na 900 milionů a právě tehdy oznámila i akvizici původem slovenského startupu Exponea.

Během třinácti měsíců mezi těmito dvěma investičními koly se přitom z Exponey stal největší produkt, který Bloomreach nabízí, teď už pod změněným názvem Engagement. Slovensko v příběhu pořád zůstává jako klíčová země – nadále se tam vyvíjí produkt, přidávají další důležitá oddělení firmy a Bratislava se s 200 z celkových 800 zaměstnanců firmy stala její největší pobočkou.

„Původní majitelé v Bloomreachi sice už nemají roli v každodenním provozu, ale Exponea je ve firmě stále velmi silně zakořeněná. Většina původních zaměstnanců Exponey ve firmě pořád pracuje a jako zaměstnanci teď mají ve společnosti podíl,“ přibližuje pro CzechCrunch Uršula Králová z Bloomreache, která vede strategii lidských zdrojů a řídí firemní kulturu a rozvoj.

Foto: Bloomreach Tým stojící za produktem Engagement v Bloomreachi, tedy bývalá Exponea

„Naše kancelář v Bratislavě ve skutečnosti zůstává největší ze všech našich globálních kanceláří, takže i nadále zůstáváme důležitou součástí slovenského technologického ekosystému,“ pokračuje Králová a zdůrazňuje, že na úspěchu Bloomreache se podílí také Češi – jako šéf produktu Engagement působí Michal Novoveský a vývojáře vede Jan Dupal. Firma má i pobočku v Brně, kde sedí asi 25 lidí zejména v rámci vývojářského týmu.

Exponeu v roce 2015 zakládala podnikatelská dvojice Peter Irikovský a Jožo Kováč, kteří si uvědomovali, jakou sílu může mít jednotný pohled na zákaznická data. Spojili svoje zkušenosti a vytvořili nástroj, který marketérům pomáhá se zákaznickými daty, porozumět jim a následně je využít v praxi.

Štace s Čuprem i investice od nejbohatšího Slováka

„Exponea marketérům umožňovala dosahovat lepší prodejní výsledky díky personalizaci zákaznických interakcí a také být rychlejší, efektivnější a produktivnější. Jakmile zákazníci z Exponey viděli pozitivní návratnost marketingových investic v průběhu dvou až tří měsíců, byli nás ochotni doporučit dál a dát nám vynikající hodnocení,“ přibližuje Králová. Mezi zákazníky firmy patřili klienti jako například Zoot, O2 či T-Mobile.

Zajímavostí je, že Irikovský působil i v českém startupovém prostředí – v roce 2011 nastoupil jako šéf obchodu ředitel do Slevomatu, od září 2012 jej pak do března 2014 vedl z pozice ředitele, kterou převzal po zakladateli Tomáši Čuprovi. Po něm se vedení firmy na šest let ujala Marie Havlíčková. Irikovský se pak ze slevového portálu na rok přesunul do investičního fondu LRJ Capital.

Za tímto fondem, později s názvem Growws, většinově stál Ivan Chrenko, zakladatel a majitel developerské skupiny HB Reavis a podle Forbesu nejbohatší Slovák aktuálně s majetkem o hodnotě 1,5 miliardy eur. Právě fond LRJ Irikovskému pomáhal budovat také Exponeu, celkem v několika kolech do startupu investoval zhruba 35 milionů eur. Poslední investiční kolo jej mělo ocenit na odhadovaných 300 milionů eur.

Spoluzakladatel Jožo Kováč Exponeu opustil v roce 2018, loni pak došlo na její prodej do rukou Bloomreache. Cenu transakce ani jedna ze stran nekomentovala, podle odhadu slovenského týdeníku Trend se mohla částka pohybovat v rozmezí 300 až 400 milionů eur. S koncem loňska pak ve firmě ukončil své působení také druhý zakladatel Irikovský.

Proč vůbec k akvizici došlo? „Věděli jsme, že obě společnosti mohou zákazníkům nabídnout skutečně velký přínos, pokud silné stránky našich nabídek spojíme. Bloomreach se dříve zaměřoval na vyhledávání, merchandising a obsah, zatímco Exponea se soustředila na zákaznická data a automatizaci marketingu,“ popisuje pro CzechCrunch spoluzakladatel a ředitel Bloomreache Raj De Datta.

Foto: Bloomreach Spoluzakladatel a ředitel Bloomreache Raj De Datta

„V podstatě tu byla jedna společnost, která se více zaměřovala na produkt, a druhá, která se více zaměřovala na zákazníka. Spojením těchto nabídek se nám podařilo vytvořit kompletní personalizaci, která marketérům a merchandiserům pomáhá aktivně zapojit zákazníky a dosáhnout u nich konverze na celé digitální cestě, a spojit sílu zákaznických i produktových dat,“ doplňuje De Datta.

Nyní tak řešení Bloomreache umožňuje firmám personalizovat cesty zákazníků napříč kanály pomocí kombinace údajů o zákaznících a produktech, což jim pomáhá poskytovat zážitky na míru pro každého nakupujícího. Mezi více než 850 globálními klienty se nachází jména jako Notino, Footshop, O2, Puma nebo Bayern Mnichov. V loňském roce vzrostly opakující se tržby o 63 procent na více než 100 milionů dolarů. V návaznosti na poslední finanční kolo chce startup investovat do dalšího vývoje aplikací, rozšiřovat své týmy a oslovovat nové klienty.

„Pro Bloomreach to byl transformační rok. Financování považujeme za potvrzení naší strategie, ale i jako důkaz naléhavé potřeby e-commerce trhu po technologii, která umožňuje firmám vyniknout z davu,“ popsal De Datta při uzavření investice v únoru. Kolo vedla americká společnost Goldman Sachs Asset Management s přispěním původních investorů Bain Capital a Sixth Street Partners. Poslední jmenovaný je shodou náhod investorem v další marketingově zaměřené společnosti Emplifi, což je nástupnická firma po českých Socialbakers i dolarový jednorožec.