Slováci pomáhají tvůrcům mobilních her včetně EA, Zynga i LEGO. Získali přes 100 milionů

Ivan Trančík je vášnivým hráčem a díky svému koníčku rozběhl také související byznys. Před osmi lety založil startup SuperScale, s nímž díky datové analytice i správě her pomáhá vývojářům, aby zvyšovali své příjmy. Celkem již firma pracovala na více než 150 herních titulech a vygenerovala dvě miliardy stažení. Teď chce díky investorům expandovat na nové trhy.

Platforma SuperScale má v současnosti přes dvacet modulů, které využívají prediktivní analýzu, monetizaci, marketing i další služby pro zvýšení příjmů a dosažení komerčního úspěchu hry. Startup přitom spolupracoval i s globálními herními giganty jako Electronic Arts (EA) či Zynga, ale i výrobcem stavebnic LEGO či vývojáři mobilních her Fingersoft a Big Fish Games.

„Dokážeme identifikovat a dosáhnout desítek vylepšení obchodního modelu hry, které se dohromady promítnou do růstu příjmů a ziskovosti,“ vysvětluje Trančík podstatu byznysu SuperScale, který od vývojářů přebírá odpovědnost za marketing, monetizaci či aktualizace her. Místo tradičního obchodního modelu založeného na paušálních poplatcích je tak placen pouze z dodatečného zisku, který hry jeho prostřednictvím generují.

Foto: SuperScale Zakladatel SuperScale Ivan Trančík

„Věříme, že každá dobrá hra by mohla být komerčně úspěšnější, pokud by byla lépe optimalizovaná,“ říká Trančík s tím, že nyní nastal čas, aby se platforma zpřístupnila širšímu segmentu trhu. Právě na to SuperScale získal v takzvané sérii A investici ve výši pěti milionů eur, v přepočtu 118 milionů korun.

Investiční kolo vedl slovenský fond Venture to Future s přispěním společnosti Across Private Investments a fondu Zero One Hundred. „SuperScale je vynikajícím příkladem toho, jak může firma ze střední Evropy uspět na lukrativním globálním trhu díky správné kombinaci místního technického talentu a vynikající znalosti trhu,“ komentuje investici Michal Csonga, partner fondu Zero One Hundred, který má i na investice do českých startupů připravených 1,5 miliardy.

SuperScale v roce 2020 získal první větší investici 4,2 milionu eur, podle aktuálního přepočtu sto milionů korun, o čemž tehdy informoval slovenský týdeník Trend. Největší část poskytl britsko-francouzský investiční fond Level-up Ventures, individuálně pak například šéf gaming creator týmu Facebooku Ignacio Monereo či Jakub Jurových, zakladatel startupu Deepnote, který již od investorů získal přes půl miliardy.

Podle posledních oficiálních dat za rok 2021 startup utržil v přepočtu 92 milionů korun se ztrátou šest milionů. V letech 2017 až 2020 přitom byla firma každý rok v zisku. Aktuálně má sedmdesát zaměstnanců v kancelářích v domovské Bratislavě, Londýně a od letošního roku v polském Gdaňsku.

Před rozběhnutím SuperScale byl Trančík součástí slovenského startupu Exponea, který v roce 2021 koupil americký jednorožec Bloomreach. Svůj startup rozběhl v roce 2015, o dva roky později se k němu jako spoluzakladatelka přidala nynější ředitelka analytického oddělení Alžbeta Kováčová se zkušenostmi v oblasti budování analytických platforem ze společností Ubisoft a Pixel Federation.