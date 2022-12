Podpořili největší startupové naděje na Slovensku. S novým fondem mají i pro české firmy 1,5 miliardy

Partneři Zero One Hundred Dušan Duffek, Vít Hanuš a Michal Csonga

Foto: Zero One Hundred

Doma na Slovensku stojí za těmi nejnadějnějšími startupy. Nyní fond Zero One Hundred, který sídlí v Bratislavě, Praze a na Kypru, plánuje své aktivity výrazně rozšířit a v příštích letech chce do mladých inovativních firem ze střední a východní Evropy proinvestovat 60 milionů eur, v aktuálním přepočtu téměř 1,5 miliardy korun.

„Za poslední roky se nám povedlo vybudovat rozsáhlý network čítající startupisty i investory od pobaltských zemí přes střední Evropu a Balkán až po Řecko a Kypr. A právě na tento region, vedle Slovenska a Česka, se chceme primárně soustředit. Vidíme na těchto trzích extrémní potenciál, většina fondů přitom tento region zatím neobjevila,“ říká partner Zero One Hundred Dušan Duffek, který většinu roku žije a vytváří strategická partnerství na Kypru.

Investiční aktivity Zero One Hundred začaly před třemi lety založením samostatného fondu Zero Gravity Capital s prostředky v hodnotě 23 milionů eur, aktuálně přibližně 560 milionů korun. Prostředky vložil do několika zejména slovenských startupů – nemovitostního Reado, projektu iERP, který zlepšuje predikce prodejů, Powerful Medical, který čte záznamy EKG, či Simplicity, jež ulehčuje komunikaci měst s občany a oficiálně jej využívají i metropole jako New York a Miami. V portfoliu má však také český „finanční antivirus“ Patron.

S druhým a objemově větším fondem Zero One Hundred své zaměření rozšíří. Soustředit se chce na rané fáze firem od takzvaných pre-seed po sérii A, s důrazem na schopnost firem rychle růst a působit globálně. Vedle přímých investic do startupů bude část peněz investovat do spřátelených venture kapitálových fondů operujících ve středoevropském regionu.

Foto: Zero One Hundred Michal Csonga, Vít Hanuš a Dušan Duffek ze Zero One Hunded

V čele fondu stojí tři partneři, kromě Duffeka jde o Víta Hanuše a Michala Csongu. Za své největší přednosti považují osobní zkušenost s podnikáním, rozvinutou síť zahraničních kontaktů a také analytický přístup k hodnocení možných investičních příležitostí.

„Všichni partneři pocházíme z prostředí dynamických a technologických firem, což nám dává zásadní výhodu a schopnost být plnohodnotným partnerem pro další růst,“ říká Hanuš, jenž roky působil v přední konzultační společnosti BCG, kde se zaměřoval na fúze, akvizice či privátní kapitál.

„Věříme, že rozvoji startupového ekosystému pomůže, když se do investičních aktivit pustí bývalí startupisti a podnikatelé. V posledních letech se podařilo postavit silné základní pilíře lokálního startupového ekosystému. Abychom jej ještě o krok posunuli, potřebujeme, aby do komunity šlo co nejvíce know-how od lidí z byznysu a aby pomohli startupům globálně růst,“ říká Csonga.

„Jsem přesvědčen, že v Česku, na Slovensku a celém regionu se skrývají jedny z nejlepších technologických talentů na světě. My jsme připraveni těmto startupistům a vývojářům pomoci růst a získat si pozornost zbytku světa,“ doplňuje Csonga, který studoval a následně pracoval patnáct let v zahraničí, především ve Velké Británii a východní Asii.

Za Zero One Hundred původně stáli čtyři zakladatelé – Slováci Dušan Duffek, Marek Zámečník, Michal Paško a Nor Martin Hauge. Před dvěma lety čtveřici doplnili Slovák Michal Csonga a Čech Vít Hanuš. Hlavními partnery fondu jsou nyní právě Duffek, Csonga a Hanuš. Zámečník se plně věnuje budování startupu Vestberry, který fondům pomáhá spravovat finance.

Zbylí zakladatelé se pak vydali na vlastní investorskou dráhu, ovšem jsou i nadále společníky a rádci. Fond navazuje na aktivity započaté v roce 2014, mezi které patří například vybudování jednoho z prvních bratislavských coworkingových center Campus Cowork, série eventů 0100 Conferences nebo kyperská technologická konference Reflect Festival.