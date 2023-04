Slováci poslali umělou inteligenci na diagnostiku nemocí srdce. Začali v Británii, chtějí i do Česka

Jako studijní materiál měla miliony záznamů z EKG. K tolika se běžně dostane zhruba deset kardiologů, pokud počítáme jejich zkušenosti dohromady – a to za celý kariérní život. Kariéra PMcardio je ale výrazně rychlejší. Jde o umělou inteligenci, se kterou přišli Slováci ze startupu Powerful Medical. A věří, že s ní mohou diagnostikovat na 38 kardiovaskulárních onemocnění nejen specialisté, ale především běžní lékaři, zdravotníci či záchranáři. S přesností zkušeného kardiologa.

Jde přitom o mobilní aplikaci. V reálném užití zdravotník podle tvůrců nepotřebuje žádné další zkušenosti v kardiovaskulární oblasti, EKG záznam vyfotí telefonem, třeba i z obrazovky. Podle toho, jak záznam vypadá, dokáže stroj odhalit problémy. Přesnější diagnózu pak zajistí vyplnění dalších údajů o pacientovi, jako jsou třeba věk nebo informace o tom, jestli je při vědomí nebo zda pociťuje bolest. Umělá inteligence dá všechny údaje dohromady, vyhodnotí rizika, případně navrhne léčebný plán konkrétně pro daného pacienta. Celá akce zabere několik vteřin.

Podle Powerful Medical má teď aplikace několik tisíc uživatelů, mezi kterými jsou lékaři, paramedici či sestřičky. A další na přístup čekají. „Na její používání čekají ve velké Británii tisíce registrovaných lékařů a zdravotníků. Finalizujeme také první pilotní programy s předními britskými klinikami a poskytovateli záchranných služeb,“ říká Martin Herman, CEO a spoluzakladatel startupu. V průběhu roku se má aplikace rozšířit i do dalších zemí včetně Česka. Tady už prý probíhají jednání o několika partnerstvích.

Dobro a vedle něj zajímavá investice

Podle Crunchbase už získal Powerful Medical na investicích 7,4 milionu eur, tedy přes 170 milionů korun. Peníze má od české skupiny bpd partners, od fondu Venture To Future Fund, několika andělských investorů a platformy Crowdberry. Tam finance putovaly skrze dceřiný fond CB Espri, který se zaměřuje na organizace s pozitivním společenským dopadem.

Foto: Powerful Medical PMcardio umí číst a hodnotit EKG záznamy jako specialista

Nejde ale zdaleka jen o to, jaké dobro investoři v projektu vnímají. Medicínské technologie jsou pro ně už podle jejich aktivity velmi zajímavým oborem. Například zmínění bpd partners vložili peníze do firmy Diana Biotechnologies, která zaujala mimo jiné technologiemi PCR testů, nebo do slovenského startupu Scase, který se zaměřuje na telemedicínu. A celkově je medtech jedním z hlavních zájmů andělských investorů, ukázal průzkum zaměřený na Česko organizovaný Depo Ventures.

„Lékaři, kteří budou otevřeni novým technologiím, jako je PMcardio, a připraveni využít jejich potenciál, budou ve značné výhodě oproti těm, kteří budou umělou inteligenci odmítat,“ myslí si Robert Hatala, vedoucí oddělení arytmií a kardiostimulace ve slovenském Národním ústavu kardiovaskulárních chorob.

Powerful Medical založili bratři Martin a Robert Hermanovi, PMcardio už má evropskou licenci a rozběhlý certifikační proces u amerického lékového úřadu FDA. Ještě před uvedením na trh – v rámci pilotní verze – ho podle firmy používalo mezinárodně přes dvanáct tisíc zdravotníků.

Powerful Medical má kanceláře v Bratislavě, Londýně a belgickém Aalstu. V posledně jmenovaném městě spolupracuje s jedním z největších kardiologických center v Evropě. Aktuálně zaměstnává přes 50 lidí a zakladatelé zmiňují, že firma pracuje na dalších projektech, už dřív hovořili o pomoci v předvídání rizika úmrtí a stanovování léčby u pacientů, které trápí selhávání srdce.

K tomu nyní přidávají představu, že by jejich technologii mohli používat i samotní pacienti. Takže by mohli omezit návštěvy lékařů a mezi nimi si monitorovat svůj zdravotní stav sami. Zatím se pacienti se systémem můžou setkat ve zmíněné Británii tak, že PMcardio lékař použije na interpretaci a následnou diagnostiku jejich EKG záznamu. Diagnóza může danému člověku doporučit návštěvu kardiologa.

Stejně tak se může stát, že EKG záznam, který obvodní lékař zhodnotil jako problémový, označí za standardní. „A tak aplikace ušetří čas na straně pacienta i kardiologa, který se může namísto zdravého pacienta věnovat rizikovým, kteří jeho expertizu skutečně potřebují,“ popisuje Robert Herman, který je zároveň hlavním lékařem projektu.