Jaroslav Šuvarský se po patnácti letech v solárním byznysu rozhodl stáhnout do pozadí – a se svým obchodním partnerem Jakubem Novotným si do společnosti S-Power Energies, ze které postupně vybudovali jedničku v instalacích fotovoltaických elektráren, přivedli nového generálního ředitele. Jde přitom o těžkou váhu zdejšího byznysu s letitými zkušenostmi z finanční skupiny PPF.

V červnu Šuvarského společnost oslavila zajímavý milník – provedla už desetitisící instalaci elektrárny. Primárně na střechy rodinných domů tak už přímo on (to v začátcích) nebo někdo z jeho kolegů umístili soláry o celkovém výkonu 64,2 MWp. Jeho rozhodnutí přenechat řízení firmy někomu jinému tak přichází v symbolický čas, on se přáním stáhnout se více do pozadí ale netajil už delší dobu.

„Když jsme v roce 2008 v oboru začínali, byli jsme s Jakubem Novotným sami a panely na střechy jsme instalovali vlastníma rukama. Teď máme 250 proškolených zaměstnanců a nedávno jsme dokončili jubilejní instalaci. Dali jsme firmě své maximum a je na čase posunout ji zase o krok dál,“ krčí rameny šestačtyřicetiletý byznysmen, který bude nyní působit jako strategický poradce společnosti, ve které si i nadále podrží majetkový podíl.

Novým generálním ředitelem se od června stal Martin Oravec, který naposledy působil ve funkci finančního ředitele a člena představenstva Škoda Group ze skupiny PPF. Pro tu dříve působil i v její telekomunikační divizi, řadu let pracoval jak ve strukturách zdejšího operátora O2, tak v maďarské společnosti Telenor, kde byl také šéfem financí. Byznysové ostruhy získával mimo jiné i v poradenských firmách EY a Deloitte.

„V době, kdy jsem do Telenoru nastoupil, zisk i tržní podíl operátora klesal. Společnými silami managementu se nám podařilo trend obrátit. Hned v prvních třech letech mého působení rostla EBITDA dvouciferným tempem, což je ve světě telekomunikací nevídané,“ vzpomíná Oravec na své maďarské angažmá.

Velká výzva ho ale čeká i v solárním byznysu. A své o tom ví právě Jaroslav Šuvarský, který je u něj po celou dobu. V posledních letech je to s ním jako na houpačce, protože boom z let 2021 a 2022, kdy S-Power Energies dosahovala obratu kolem 800 milionů ročně, vystřídalo letošní výrazné ochlazení zájmu.

„Zájem ze strany domácnostní za první půlrok je oproti předchozímu roku asi třetinový. To ale znamená, že se trh ve své podstatě vrátil do normálu. Předchozí boom byl nezdravý a neudržitelný. Komplikoval dodávky materiálu i samotné montáže. Současný pokles navíc obratově není tak výrazný, protože lidé si nyní kupují větší sestavy,“ vysvětluje Šuvarský. I nadále ale platí plán, který v rozhovoru pro CzechCrunch popsal už v únoru, a to, že by letos měla firma utržit určitě přes miliardu.

Foto: S-Power Martin Oravec, generální ředitel S-Power

Dosáhnout toho ve skupině S-Power chtějí tím, že se víc zaměří na klienty, kteří ještě nedávno o soláry z různých důvodů nejevili zájem. „Legislativní změny otevřely dveře fotovoltaikám pro bytové domy a hodně zajímavý segment představují malé dotované fotovoltaiky pro seniory,“ říká Šuvarský.

Čerstvou novinkou v portfoliu firmy je třeba sestava S-Power MINI Light, která je plně dotovaná programem Nová zelená úsporám Light. Jde o malou, třípanelovou fotovoltaiku bez baterie, která slouží výhradně k ohřevu vody, dotace na tuto sestavu se vyplácí už před instalací. K dispozici je i sada S-Power Mini, která umožní nejen ohřev vody, ale i další využití elektřiny, a která vyjde po dotacích na 35 tisíc korun.

Co se firemních instalací týče, pro ty S-Power vytvořili separátní společnost, která funguje od ledna 2023. „Ačkoli po loňském boomu počet objednávek ze strany firem o něco klesl, instalovaný výkon letošních zakázek zásadním způsobem převyšuje ty loňské,“ připomíná nový CEO skupiny Martin Oravec. V řeči čísel to znamená, že zatímco v roce 2022 společnost nainstalovala na střechy firem za celý rok elektrárny o celkovém výkonu 6 MWp, letos tuto hranici pokořila už v polovině roku. Celkově by letošní firemní instalace prý mohly být oproti loňsku výkonově až dvojnásobné.