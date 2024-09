Sony představilo nový PlayStation Pro. Má o polovinu rychlejší grafiku než PS5 a vyjde ještě letos

Uložit 0

Nový model herní konzole PlayStation už není jen špatně utajovaným tajemstvím. Japonská technologická firma v úterý oficiálně představila PlayStation 5 Pro, výrazně výkonnější model své páté generace konzolí, na jehož odhalení fanoušci v posledních měsících nedočkavě čekali – a o kterém už dříve unikla většina informací.

Je to takový dárek k nadcházejícím třicetinám. Konzole PlayStation totiž letos v prosinci oslaví právě tři dekády od svého prvního modelu. Nyní Mark Cerny, hlavní architekt herního zařízení, světu představil PlayStation 5 Pro. A i když nemá šestku v názvu, je to zajímavá evoluce. Na trh má zamířit už letos v listopadu s předprodeji startujícími koncem září. Sony uvádí doporučenou cenu 799 eur, tedy přibližně 20 tisíc korun.

Zveřejněné hardwarové parametry PlayStationu 5 Pro vykazují značný nárůst oproti stávajícímu PS5. Především grafický výkon náročné hráče potěší, Pro má být v tomto ohledu o 45 procent rychlejší. Odpadnout by tak podle výrobce měla volba mezi režimem kvality a výkonu. PS5 Pro také zvládá vylepšený ray tracing (až trojnásobně rychlejší oproti PS5) a upscaling poháněný umělou inteligencí. Přichází s dvouterabajtovým úložištěm, ovladačem DualSense a bez diskové mechaniky, tu je možné připojit jen externě.

V prezentaci svá slova Cerny doplňoval záběry třeba z The Last of Us Part II, Ratchet & Clank: Rift Apart či Marvel’s Spider-Man 2, kde hry v nejvyšších detailech na původním PS5 nejely zcela bez sekání, zatímco na Pro dosahovaly 60 snímků za sekundu i ve vysoké obrazové kvalitě. Případně díky novému hardwaru dokázaly v některých scénách vykreslit lepší detaily. Mírně proměněný je i design. Rozměry zůstávají podobné, jen oblé tvary bílého těla konzole doplňuje výraznější černé žebrování.

Odhalení PS5 Pro potvrdilo většinu očekávaných informací. O novém PlayStationu se totiž tak trochu ví už několik měsíců. Různé úniky a spekulace navíc nedávno prakticky potvrdilo samo Sony, když do grafiky ke 30. výročí své konzole vložilo i vizualizaci právě představeného modelu.

Více detailů o PlayStationu 5 Pro – a snad i konzoli samotnou – by mohla ukázat nadcházející Tokio Games Show. Velká videoherní akce se v japonském hlavním městě bude konat od 26. do 29. září. Pro Sony je navíc oznámení nového hardwaru další příznivou zprávou během několika dní. Jen minulý týden totiž na jeho konzole zamířil výjimečný titul Astro Bot, který je sám o sobě vynikající a dokonale vyladěnou skákačkovou zábavou.

Navíc je Astro Bot plný odkazů na všemožné hry pro konzoli od Sony a je pomyslnou oslavou jeho herního univerza. Kromě roztomilého robůtka se tak potkáte s hrdiny herních blockbusterů jako The Last of Us, God of War nebo Ratchet & Clank – a z desítek dalších titulů. I díky tomu výsledek stojí za to. Jak napsala kolegyně Pavlína Nouzová: „Pro Sony je to takový jeho plechový Mario. A je z toho jedna z nejlepších her roku.“

A mimochodem, zajímá vás kromě nového PlayStationu herní průmysl jako takový, a to v Česku i ve světě? Od neoblíbených her Daniela Vávry až po zahraniční expanzi českého obchodu Xzone?