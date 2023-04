Soundtrack Kingdom Come v podání brněnské filharmonie už dnes rozezní O2 universum

Přijďte si naživo poslechnout soundtrack z Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance patří k nejúspěšnějším českým hrám. Fanoušky i recenzenty si získala svým na videoherní poměry neobvykle autentickým zpracováním středověku. Ve vykreslení dobové atmosféry v tom hře od Warhorse Studios pomohl i soundtrack Jana Valty a Adama Sporky. A právě jeho tóny připomínající vrcholný středověk za pár hodin rozezní pražské O2 universum.

Dnes od 19 hodin v libeňském prostoru rozehraje koncert Filharmonie Brno pod taktovkou právě Jana Valty, který převede skladby poslouchané dosud především v digitální verzi do živé podoby. Poslední vstupenky na koncert hudby z Kingdom Come: Deliverance jsou k dispozici v síti Ticketmaster, cena začíná na 1 190 korunách. CzechCrunch je mediálním partnerem akce pořádané českou organizací herních vývojářů GameDev Area.

Pro brněnské hudebníky nebude videoherní vystoupení novinkou, v uplynulých letech odehráli několik koncertů s hudbou z další známé české videohry, legendární Mafie. Spolu s brněnskou filharmonií vystoupí i Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a skupina středověké hudby Bakchus, která se podílela i na soundtracku Kingdom Come: Deliverance. Součástí koncertu bude i doprovodná projekce scén ze hry.

Původně se měl audiovizuální zážitek, který připomíná více než šest set let starou historii českých zemí (děj hry je zasazen do Posázaví roku 1403), odehrát už před rokem. Okolnosti si ale od pořadatelů vynutily přesunutí dřívějšího termínu na letošní Zelený čtvrtek. Dříve zakoupené lístky jsou nicméně stále v platnosti.

Skladby z Kingdom Come: Deliverance v podání velkého orchestru nezazní naživo poprvé – například těleso Filmová filharmonie Valtovu a Sporkovu hudbu spolu s dalšími známými melodiemi z jiných titulů už dříve předvedla na koncertech herní hudby v pražském Rudolfinu. Tam se mimochodem soundtrack hry od Warhorse Studios nahrával.

Kingdom Come: Deliverance v únoru oslavilo pět let od vydání. Zrod úspěšné hry od hlavního designéra Daniela Vávry přitom nebyl vůbec jednoduchý a doprovázela ho nedůvěra vydavatelů. Jenže neobvykle realistický výlet do středověku si získal mnoho fanoušků a hra svým tvůrcům zajistila i zájem velkých firem z videoherního průmyslu.

Warhorse Studios se tak rok po premiéře své prvotiny stali za více než miliardu korun součástí vydavatele Koch Media (dnes Plaion) pod skupinou Embracer. V půlce loňského roku oznámili překonání pěti milionů prodaných kopií hry, která studiu stále generuje stamilionové tržby. Kingdom Come: Deliverance bylo prostě i díky svému soundtracku úspěch – a bylo by tedy s podivem, kdyby se neobjevilo pokračování.

Že se Kingdom Come 2 chystá, je prakticky jisté. Svědčí o tom hromada střípků, náznaků i oficiálních prohlášení, že Warhorse skutečně na nové hře pracují. Anebo i slova o tom že by to mělo být „slibné pokračování“. Nejvěrnější fanoušci tak můžou doufat, že třeba právě pražský koncert bude předehrou velkého oznámení.