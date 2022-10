Groše z Kingdom Come neustále cinkají. Čeští Warhorse Studios loni vydělali přes 120 milionů

Začátkem roku oslaví páté narozeniny, ale svým tvůrcům stále pěkně vydělává. Historická hra Kingdom Come: Deliverance je současně prvotinou a doposud stále ještě jediným titulem českých vývojářů z Warhorse Studios, přesto je udržuje v černých číslech. Klesající tržby, ale stále zajímavý zisk ukazuje výroční zpráva české firmy za loňský fiskální rok.

V období od dubna 2021 až k poslednímu březnu letošního roku Warhorse Studios vykázali tržby ve výši 173 milionů korun. Současně se udrželi v zisku, v uplynulém fiskálním roce vydělali před zdaněním 124 milionů. Na výsledky upozornil server Lupa.cz. Firma pod vedením Martina Frývaldského tak k rekordním sedmimiliardovým výsledkům českého videoherního průmyslu přispěla sice klesající, ale stále významnou měrou. Předloni tržby studia dosáhly téměř 250 milionů a zisk 145 milionů korun po zdanění.

Že se Kingdom Come navzdory přibývajícím letům pochlubí pěknými čísly i za rok 2021, se dalo tušit už podle zpráv z letošního léta. Warhorse Studios v červnu oznámili, že se prodalo přes pět milionů kopií jejich historické hry zasazené do českých zemí v době předhusitské. Čtyřmilionová meta přitom byla pokořena loni v listopadu, právě na uplynulý fiskální rok tedy z velké části připadl následný milionový nárůst prodejů.

Postupný pokles tržeb je vzhledem k relativnímu stáří hry očekávatelný. Od začátku roku 2018 nemá Warhorse na kontě žádný nový titul, jen v měsících od premiéry své prvotiny uvedli vývojáři na trh několik menších doplňků. Nejvyšších tržeb dosáhlo studio v roce po vydání Kingdom Come: Deliverance, kdy jeho obrat přesáhl miliardu korun, rok poté tržby klesly na 463 milionů, v roce 2020 pak na zmiňovaných 250 milionů.

Oficiálního oznámení nově vyvíjené hry ze stáje Warhorse se fanoušci prozatím nedočkali, spekulace o pokračování Kingdom Come se nicméně zdají být jako sázka na jistotu. Kromě finančního úspěchu svým tvůrcům hra přinesla ocenění odborné veřejnosti i hráčského publika, čeští příznivci dílo z pera herního designéra Daniela Vávry dokonce zvolili za nejlepší hru posledního desetiletí.

Pro Warhorse Studios pak příznivé přijetí Kingdom Come znamenalo zájem velkých videoherních společností, rok po vydání hry je tak koupila rakousko-německá společnost Koch Media, dnes známá jako Plaion. Ta sama spadá do severské skupiny Embracer, pod níž kromě Warhorse patří také pražské studio GoldKnights, brněnští Ashborne Games nebo slovenští tvůrci loveckého simulátoru Way of the Hunter Nine Rocks Games.

Značka Kingdom Come se navíc v následujících měsících chtěla přesunout z obrazovek na stoly v podobě neotřelé deskové hry, která měla spolupracovat s mobilní aplikací a nabídnout i dabing. Jenže projekt brněnských designérů ze studia Boardcubator ztroskotal na poddimenzované crowdfundingové kampani. Částku uvedenou jako cíl sice podporovatelé násobně pokořili, jenže reálně potřebná suma byla mnohem vyšší.