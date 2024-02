SpaceX letí na Měsíc. Raketa Falcon 9 odstartovala za prvním komerčním přistáním v historii

Uložit 0

Společnost SpaceX vyslala z Floridy k Měsíci raketu Falcon 9 nesoucí přistávací modul texaské firmy Intuitive Machines s vědeckým nákladem od NASA i komerčních zákazníků, ale také se 125 miniaturami z nerezové oceli od amerického sochaře Jeffa Koonse, které znázorňují fáze Měsíce. V případě úspěšného přistání, o nějž se pokusí za týden, bude mise nazvaná IM-1 první komerční v historii, která tak učiní.

Na Měsíci se dosud podařilo přistát jen pěti státům a jejich vesmírným agenturám – Spojeným státům americkým, bývalému Sovětskému svazu, Indii, Číně a Japonsku. Poslednímu jmenovanému se to i přes komplikace se solárními panely sondy povedlo v polovině ledna. Země vycházejícího slunce mohla mít prvenství i mezi soukromými firmami, stroj tamní společnosti ispace však na Měsíci ztroskotal loni v dubnu.

Nyní ale za historickým přistáním míří soukromý let SpaceX podnikatele Elona Muska. Ten se k Měsíci měl vydat už ve středu, start byl ale odložen kvůli technickým potížím. Podle SpaceX za středeční nezdar mohly abnormální teploty metanu, přistávací modul Nova-C přezdívaný Odysseus firmy Intuitive Machines plyn používá jako palivo.

K Měsíci přístroj texaské společnosti Intuitive Machines nese raketa Falcon 9. Pokud vše půjde podle plánu, modul na lunárním povrchu přistane 22. února. V případě úspěšného dosednutí to bude první soukromě řízené přistání na Měsíci vůbec a první americké na povrchu nejbližší oběžnice Země od konce programu Apollo v roce 1972.

Soukromé firmy se v poslední době předhánějí, které se jako první počin zdaří. Na začátku ledna z Floridy s takovým cílem odstartovala raketa Vulcan společnosti United Launch Alliance s lunárním modulem Peregrine firmy Astrobotic Technology, po poruše ale přístroj nakonec shořel nad Pacifikem.

Začátek soukromých vesmírných závodů souvisí s tím, že podniky už nějaký čas mohou přijímat objednávky vesmírné přepravy od amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) i dalších klientů. Jak Astrobotic Technology, tak Intuitive Machines od NASA v roce 2019 dostaly každá téměř 80 milionů dolarů (asi 1,8 miliardy korun) na rozvoj těchto služeb. Podobné smlouvy s NASA má celkem čtrnáct společností.

