Spojení lídrů ve vyhledávání v e-shopech. Slovenský Luigi’s Box kupuje českého konkurenta

Pokud jste nakupovali na Alze či Košíku, v internetových lékárnách Benu či Dr. Max nebo online v Makru a Mountfieldu, setkali jste se s nimi, ani o tom nevíte. Technologie pro personalizované vyhledávání a doporučování produktů jim totiž dodávají slovenský nástroj Luigi’s Box a české Persoo, které dohromady využívají tisíce e-shopů u nás i v zahraničí. Obě firmy na zdejším trhu patří mezi přední hráče a koncem roku uzavřely transakci, v rámci níž Persoo plně přejde pod křídla Luigi’s Box.

Akvizice se pohybuje v blíže nespecifikovaném řádu milionů eur, podle odhadu CzechCrunche mezi sto až dvě stě miliony korun. Část transakce probíhá formou výměny akcií a dochází také k exitu venture kapitálových fondů Presto Ventures a Lighthouse Ventures, které historicky investovaly do Persoo. Další doplňující detaily k financování a transakci společnosti nesdělují.

„Na akvizici jsme pracovali několik měsíců. Tým Persoo se stane naší součástí, čímž získáme další experty v oboru, upevníme pozici v Evropě a budeme pracovat na nových cílech. Co se týče klientské části, změna bude probíhat na pozadí a tak, aby to bylo pro firmy maximálně bezstarostné,“ říká Gejza Nagy, spoluzakladatel a ředitel Luigi’s Boxu.

„Plusem je, že díky produktovým synergiím z toho budou benefitovat i naši zákazníci. Jsem rád, že se Persoo stane součástí Luigi’s Box a v Evropě tak budeme ještě silnějším hráčem,“ doplňuje Pavel Pinkas, spoluzakladatel a ředitel Persoo, jež se stane plnohodnotnou součástí Luigi’s Boxu.

Foto: Luigi’s Box Gejza Nagy z Luigi’s Boxu a Pavel Pinkas z Persoo

Obě společnosti pro e-shopy vyvíjejí personalizované vyhledávání a doporučování produktů, přičemž optimalizaci vyhledávání pomocí umělé inteligence a strojového učení považují za klíčovou. Podle interních statistik prodej přes tuto funkci představuje čtvrtinu celkového obratu e-shopů, v některých segmentech více než polovinu.

Při správném nastavení vyhledávání a doporučování končí podle zkušeností Luigi’s Box jen jednotky procent výsledků bez dokončení nákupu. Naopak u webů, které optimalizaci neřeší, je to v průměru prý deset až dvacet procent. Řešení společnosti Persoo pak klientům zvýšilo konverzní poměr z vyhledávání v průměru o deset až patnáct procent.

Luigi’s Box v roce 2014 zakládala trojice podnikatelů Gejza Nagy, Tomáš Kramár a Michal Barla, přičemž jeho technologii využívá přes 3 500 e-shopů. V roce 2022 se jeho opakující roční příjmy (ARR) pohybovaly na úrovni devadesáti milionů korun, loni to bylo již 140 milionů. Společnost Deloitte jej zařadila do žebříčku Technology Fast 50 jako jednu z nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě. Podle informací, které firma poskytla, generuje pozitivní cashflow a je v mírném zisku – stejně jako Persoo.

Persoo je ve srovnání menší firma, předloni dosáhla ARR kolem patnácti milionů korun a v minulém roce pak necelých pětadvaceti milionů. Stejně jako Luigi’s Box vznikla v roce 2014, kdy ji zakládal matematik a odborník na umělou inteligenci Jakub Černý s cílem přinést zákazníkům na internetu zážitek z nakupování srovnatelný s shoppingem v klasickém retailu.

Během let obě firmy na svou palubu získaly investory. Luigi’s Box podpořily slovenský fond Neulogy a také české Leverage. Prvním investorem v Persoo byla konzultační společnost BDO, v roce 2019 její podíl odkoupil zdejší fond Presto Ventures a novým investorem se stal Lighthouse Ventures, který do něj vložil pět milionů korun. V té době se do Persoo jako další spoluzakladatel přidal Pavel Pinkas, jenž později přebral pozici ředitele po Černém.

V rámci současné akvizice dochází k exitu Presto Ventures i Lighthouse Ventures, z Persoo zároveň odchází i Jakub Černý. Neulogy Ventures a Leverage ve společnosti zůstávají nadále, podíl v Luigi’s Boxu získá i část týmu Persoo. „Máme domluvené splacení kupní ceny s prodávajícími, část kupní ceny se dělá výměnou akcií,“ doplňuje Nagy.

„Persoo mělo zajímavou technologii, ale až s příchodem nového ředitele Pavla Pinkase, kterého jsme přivedli, se naplno rozvinul její potenciál. Gratulujeme Pavlovi a týmu pod jeho vedením ke spojení s Luigi’s Box,“ komentuje Michal Zálešák, zakladatel fondu Lighthouse Ventures.

„Do společnosti Luigi’s Box jsme vstoupili v roce 2018. Za tu dobu dokázala sedmdesátkrát navýšit tržby a rozšířit portfolio pravidelně platících zákazníků na stovky e-shopů. Akvizici Persoo vnímáme jako další krok k posílení pozice na trhu ve střední Evropě. V dalších letech očekáváme ještě rychlejší růst, zejména na trzích západní Evropy,“ dodává Matěj Boruta, partner ve fondu Leverage.