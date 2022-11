Spojila právo s IT a přidala správu firemních procesů. Mladá firma z Brna si tím získala globální hráče

Během studia na vysoké škole dokázal skloubit práva a informatiku a to samé udělal i v byznysovém světě. Ondřeji Maternovi tak rostl pod rukama projekt, ve kterém si jednotlivci mohli stahovat, upravovat a doplňovat třeba vzory právních dokumentů. Ale jeho zákazníci si více či méně – a tady čtěte spíš více – vymohli lehkou změnu zaměření. A tak z původní firmy Legito vznikla nová firma. Opět Legito. Ale místo regionálně úspěšného produktu teď umožňuje i těm největším globálním společnostem jak vytvářet, spravovat a ve svých strukturách posouvat smlouvy, tak i stavět složitější systémy v rámci firemního koloběhu dat a informací. Nenápadná brněnská firma už je proto světová.

Má tržby v řádech stovek milionů korun, čtyřicet zaměstnanců jen v Brně a dalších deset v zahraničí. Kromě Česka má malé pobočky ve Spojených státech, Velké Británii a v Kolumbii. A klienty ve více než 50 zemích.

Aktuálně si Legito platí tisíce firem. Což znamená stovky tisíc uživatelů uvnitř nich. Mezi klienty jsou i tací, kteří za služby aplikace Legito dávají víc než milion dolarů ročně.

„Je to jen špička ledovce,“ říká Ondřej Materna, který má kromě zakladatele taky funkci CEO, když mluví o těch největších klientech. Vysvětluje, že jich jsou desítky. Ale pro byznys zdejšího softwaru, který si zákazníci předplácejí, je důležité velké množství menších klientů. Přitom dokáže oslnit velkými jmény zákazníků.

Mezi ty české patří například Škoda Auto nebo Komerční banka, ze světových pak PwC, Santander, Unicredit či Grant Thornton. A další. Zhruba 90 procent svých tržeb firma získává ze zahraničí, převážně ze západní Evropy a ze Spojených států. Výzkum a vývoj ale zůstávají „doma“, zdůrazňuje Materna.

Ostatně počítá s tím, že o produktu se v Česku i dál bude rozhodovat a že i díky tomu dokáže oslovit další zaměstnance. Jejich počet chce rozšířit během dvanácti měsíců na dvojnásobek.

Žádná hokejka, je to příkrá křivka

„Já jsem v tom notoricky špatný,“ usmívá se Materna, když vzpomíná, co ho k nápadu přivedlo. „Nejde mi opakování stejných věcí. Dělám chyby. A stresuju se,“ říká.

Kdysi si to uvědomoval prakticky každý den. V době, kdy ještě studoval, začal pracovat v právním prostředí. A jak to tak bývá, jako začátečník měl na starosti právě takové věci – opakující se, rutinní, nezáživné. „Protože jsem u toho dostudovával informatiku, říkal jsem si, že na to snad udělám robota. Že bude rychlejší a přesnější,“ popisuje.

Místo robota ale přišel na řadu právě projekt, který komukoliv – ale především lidem, jako jsou freelanceři – umožňoval nakonfigurovat si smlouvu na míru a stáhnout si ji. Takové služby si ovšem brzy oblíbili nejen jednotlivci. Začaly se o ně zajímat mimo jiné firmy, které poskytovaly například služby v oblasti pronájmu realit. Kupovaly si celé balíčky.

V roce 2017 mělo Legito tržby v jednotkách milionů korun a čtyřčlenný tým. Přesto nebylo jednoduché růst. Každý stát má jiný právní systém, takže nešlo jen o to produkt přeložit, bylo třeba smlouvy vytvářet pro každou další zemi znovu od začátku, což Legito brzdilo.

Jenže pak přišly ještě větší firmy. Software se jim zalíbil, ale daly najevo, že by ocenily možnost nakonfigurovat si podle sebe jakýkoliv svůj právní, obchodní nebo i finanční dokument. Tedy program zkrátka vyplnit vlastním obsahem. „Když se na nás s tímto přáním obrátilo více společností nezávisle na sobě, říkali jsme si, že to možná nebude špatný nápad,“ shrnuje Materna.

Zřejmě nebyl. Firma změnou zaměření kolem roku 2018 prošla přerodem, který znamenal odsun modelu s předpřipravenými smlouvami na SaaS projekt určený pro další firmy. Společnost začala růst. A podepisovat opravdu zajímavé smlouvy s velkými zákazníky.

Teď se Legito dostalo na řády stovek milionů korun, zatím nižší, a už roky vykazuje roční růst trojciferným tempem. „Neměli jsme takový ten velký zlom, že by bylo nic, nic – a pak hokejka. Je to celkem příkrá křivka. Ale je fakt, že je rok od roku těžší ten trojciferný růst zachovávat, jak násobíte vyšší částky,“ usmívá se Materna.

Aby tu dokumenty žily napořád

Tým Legita začal postupně vyvíjet a přidávat nové funkce. S každou další bylo vidět, že firmy využívají službu ve více oblastech. A utěšeně rostl počet uživatelů. Společnosti si automatizovaly pracovní postupy nebo třeba schvalovací procesy k dokumentům a jejich životnímu cyklu, pak Legito umožnilo spolupráci na dokumentech a prostor k vyjednávání o nich. A ještě o něco později doplnilo možnost tvořit vlastní firemní aplikace bez programování. Legito se posunulo k řadě dalších možností – onboardingu dodavatelů, zaměstnanců nebo třeba správě poboček.

Legito si chce nechat vývoj v Brně

„Dokumenty jsou vlastně jen malá část toho, na co teď Legito klienti používají,“ vysvětluje Materna. Legito se podle něj stalo stavebnicí. Podobně jako často zmiňované no-code platformy. „Umožňuje různým oddělením ve firmách vytvořit si interní aplikace přesně na míru. Ale nejsme všeobjímající platforma. Máme navržené ‚funkční kostky‘ uvnitř naší no-code stavebnice pro profese z takzvané back office. Tedy třeba pro právní, účetní, nákupčí, procurement, administrativu nebo HR. Víme, jaké potřeby tyto týmy mají. Hodně se prolínají,“ popisuje.

Aktuálně poslední větší inovací ze strany Legita bylo přidání vlastního elektronického podpisu, který funguje podobně jako třeba Adobe Sign nebo DocuSign. A je stejně vymahatelný. „Byla to poslední komponenta, která nám chyběla, aby dokumenty v Legitu žily pořád. Aby nemusely náš ekosystém vůbec opustit od prvního návrhu až po podpis. Tím se kruh uzavřel,“ usmívá se Materna.

Napodruhé a lépe

Před roky Materna Legito startoval se spolužáky a kamarády. Dnes ho v tom nejužším vedení s minoritním podílem doplňuje z pozice CFO jeho bývalý spolužák z informatiky Michal Mládek, desetinový podíl ve společnosti pak má německý investiční fond Carl Gottlob Invest.

Ač zakladatel hodlá budovat a rozšiřovat firmu hlavně doma, zmiňuje, že zahraniční pobočky jsou pro Legito velmi důležité. Do Spojených států se ale firma musela vydávat nadvakrát. Poprvé nepřesně odhadla náročnost trhu a musela se odsud stáhnout. Napodruhé – už úspěšně – se sem vrátila před rokem a čtvrt. Bez lokálního zkušeného obchodního týmu by prý Legito jen těžko získalo v očích místních a dalších zahraničních zákazníků kredibilitu.

Foto: Legito Legito umožňuje provázet životem dokumentů i celých projektů ve firmách.

Další hodlá budovat novými funkcemi. Ta příští má být založená na strojovém učení a dokázat analyzovat data. Zdrojů může být spoustu. Už teď systém dokáže ukázat firmám zajímavá analytická data, takže pracovníci vědí třeba to, kolik smluv za poslední měsíc uzavřeli, v jakém objemu a jak se čísla vyvíjejí. Ale do budoucna bude stroj moct lidem také radit. Při procesech, vyplňování dokumentů i v dalších oblastech. Nebo i předvídat budoucí vývoj a to, co se s dokumenty stane.

Třeba při jejich vyplňování – jakmile lidé u položky 1, 2 a 3 vyplní dané odpovědi, software ví, že naprostá většina z nich u čtvrtého bodu dá stejnou odpověď. A pokud tak neučiní, může se jich zeptat, jestli takto opravdu dokument chtějí vyplnit.

Ale taky pokud nějaké firmě u konkrétního dokumentu zabere vyjednávání v průměru tři týdny, systém upozorní, že deadline pro takový typ smlouvy za jeden týden nebude to pravé. Zároveň bude vědět, že pokud pracovníci ze smlouvy vypustí smluvní pokutu, už by to měli stihnout.