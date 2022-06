Spolupráce snů. Cristiano Ronaldo se spojil s kryptosměnárnou Binance, bude propagovat NFT

Cristiano Ronaldo si vydělává dost velké peníze hraním fotbalu, ještě více ale dostává za reklamy a partnerství, která má sjednaná s velkými značkami. Teď k nim hvězdný Portugalec přidává další, tentokrát ze světa kryptoměn. Spojil se totiž s největší kryptosměnárnou světa Binance. Spolu s ní chce lidem více přiblížit NFT a připravit je na příchod decentralizovanějšího internetu.

Patří k nejlepším fotbalistům planety, je nejvíce sledovaným člověkem na Instagramu, kde si za jeden reklamní příspěvek účtuje i desítky milionů korun, a spolupracuje s takovými giganty, jako je Nike nebo Armani. Cristiano Ronaldo je celosvětovým fenoménem s obrovským vlivem na své fanoušky, což moc dobře ví i společnost Binance, která svůj byznys vybudovala na směňování kryptoměn.

Postupem času ale kryptosměnárna, která měla podle agentury Bloomberg jen za loňský rok utržit okolo 20 miliard dolarů, začala pronikat i do oblasti NFT, zjednodušeně řečeno certifikovaného vlastnění digitálních předmětů. Založila k tomu vlastní internetové tržiště a lidem dala možnost, jak na její platformě kupovat či prodávat virtuální díla. A teď v ní (a nejen tam) bude mít velkou roli právě Ronaldo.

Binance s hvězdným sportovcem, aktuálně hájícím barvy Manchesteru United, a držitelem pěti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa navázal několikaletou spolupráci, která se má projevovat hlavně v souvislosti s NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací . Na jeho tržišti by se totiž ještě letos mělo objevit několik digitálních předmětů, na kterých se bude podílet přímo Ronaldo. Portugalský hráč to podle vyjádření Binance bere hlavně jako novou formu, jak se více sbližovat s fanoušky. Něco podobného udělal i další hvězdný fotbalista Lionel Messi.

„Můj vztah s fanoušky je pro mě velmi důležitý, takže myšlenka přinést jim nevšední zážitky a přiblížit se jim prostřednictvím platformy pro NFT od Binance je něco, čeho jsem chtěl být součástí,“ řekl Ronaldo. Konkrétní podoba virtuálních sběratelských kousků nicméně zatím nebyla zveřejněna, lze však očekávat, že bude vycházet z fotbalového světa – a dost možná do digitální podoby zvěční Ronaldovy největší kariérní úspěchy.

„Ronaldo je jedním z nejlepších fotbalistů na světě, který překročil hranice sportu a stal se ikonou v mnoha odvětvích. Díky své autenticitě, talentu a charitativní činnosti nashromáždil jednu z nejoddanějších fanouškovských základen na světě,“ komentuje spolupráci zakladatel a generální ředitel Binance Changpeng Zhao, jehož zajímavý příběh, který začal u smažení hamburgerů, jsme popsali v profilovém článku.

Ronaldo se spolu s tím stane největší tváří globální kampaně, kterou Binance chystá a ve které bude chtít širší veřejnost edukovat nejen o NFT, ale také například webu 3.0, jenž se má stát i díky své decentralizaci budoucností internetu. Svou lokální podobu bude mít kampaň také v Česku, Binance má v těchto dnech finalizovat spolupráci s předními českými osobnostmi veřejného dění, jména jsou však zatím skryta pod rouškou tajemství.

„Chceme-li přispět k širší adopci kryptoměn, musíme kontinuálně posilovat důvěru veřejnosti a institucí. Proto se musíme zaměřit na důslednou edukaci a vysvětlovat benefity i rizika, které s sebou investice do digitálních aktiv nese,“ přibližuje český rozměr Matt Okša, nový regionální manažer Binance pro Česko. O edukaci se snaží i CzechCrunch, proto jsme před nedávnem spustili speciál Průvodce světem krypta.

I když přesné finanční rozměry nové spolupráce Binance s Ronaldem nejsou známé, předpokládá se, že si za svou tvář v kampani světově největší kryptoměnové směnárny nechá fotbalista dobře zaplatit. Ronaldo se totiž díky svému velkému vlivu na okolí dá považovat za extrémně úspěšného influencera – a jeho management ho takovou činnost nenechává dělat za drobné. Ostatně se stačí podívat pod pokličku jeho Instagramu, kde má přes 459 milionů sledujících.

Díky obrovskému jménu se na něj obrací řada společností, jež od něj chtějí propagovat své produkty. To zpravidla funguje tak, že se člověk s výrobkem firmy vyfotí a příspěvek označí formou, ze které je patrné, že jde o placenou spolupráci. Ronaldo má několik takových partnerství, na základě kterých se předpokládá, že si ročně jen za sdílení reklamních fotek vydělá zhruba 40 milionů dolarů, tedy téměř 940 milionů korun.

Proud to be partnering with @binance

Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.

I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022