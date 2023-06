Spolužáci se pustili do fotovoltaik i do vývoje. Jejich zařízení má až polovina osazených domů

Dřív spolu chodili na střední školu, dnes spolu vymýšlí produkty, které usnadní život těm, kdo mají střechu osázenou fotovoltaikou. Miroslav Mikeš a Josef Zíka se kolem solárních panelů pohybují už víc než deset let, teď se jim věnují ve vlastních společnostech A-Z Traders a Sefy Czech Republic. Zatímco Zíka se jako revizní technik elektrotechnických zařízení začal věnovat revizím fotovoltaických elektráren v době, kdy se v Česku začaly objevovat první instalace, Mikeš se zabýval úsporami energií a dotační podporou. Dohromady dvojice soláry nejen instaluje, ale pracuje také na vlastním vývoji produktů.

Oba přiznávají, že na poli instalací fotovoltaických elektráren se firma Sefy s počtem zhruba 400 instalací ročně drží spíše při zemi. Naopak s vývojem, který má na starosti sesterská A-Z Traders, oba muži v podstatě ovládli trh. S výrobou certifikovaných rozvaděčů nebo nabíjecích stanic pro elektromobily obsadili odhadem až polovinu všech rodinných domů v zemi, které si v uplynulém roce nechaly nainstalovat fotovoltaiku.

„Rozvaděč je věc, kterou si může udělat každý na koleni. Ale nemělo by to tak být. Zařízení by totiž mělo splňovat nějaké parametry a někdo by měl být za správnost zařízení odpovědný. Pokud ho vyrobí samotný montér fotovoltaiky, pak je to on,“ vysvětluje Zíka, proč se pustili do vývoje a výroby speciálních rozvaděčů pro fotovoltaické instalace, které vyhovují všem legislativní požadavkům.

Rozvaděče, tedy v podstatě jističe, svodiče a proudové chrániče, vyrobené k fotovoltaice, se ukázaly být dírou na trhu. „Nikdo to tehdy nedělal. My jsme je začali vyrábět pro jednoho velkého hráče a líbilo se to. Technici nejdříve nadávali, nechtěli nic nového. Ale to se velmi rychle změnilo a firmy náš rozvaděč chtěly, protože podstatně šetřil čas,“ vypráví Mikeš.

Foto: SEFY Czech Republic Kromě instalace fotovoltaiky se firmy specializují i na vývoj nových zařízení

Fotovoltaiku si většinou pořizují lidé tam, kde už je hotová elektroinstalace. Do rozvaděče, který už v domácnosti je, by se přitom nemělo výrazně zasahovat. Kvůli fotovoltaické elektrárně je tedy potřeba přidat další rozvaděč, které se stará o panely na střeše, střídač, baterii a řízení, které jsou také součástí fotovoltaiky. Dřív je sestavovali především montážníci na místě při instalaci samotných panelů. Trávili nad tím ale spoustu času a instalace s sebou navíc nesla obrovskou chybovost. A-Z Traders přišla se strojově přesnou výrobou, která zaručuje vysokou kvalitu produktů, protože chybovost lidského faktoru je díky poloautomatizované produkci eliminována na naprosté minimum.

A-Z Traders tak nedodává koncovým zákazníkům, ale firmám, které montují fotovoltaické elektrárny. První velký zákazník, se kterým začali A-Z Traders spolupracovat, byla jedna z největších instalačních firem. Spolupráce se osvědčila, a tak firma používá jejich produkty dodnes, stejně jako i další významní hráči na trhu. Fotovoltaický boom, který nastal v roce 2022 i kvůli turbulentním cenám elektřiny, pak dopomohl k růstu a loni firma prodala přes třicet tisíc rozvaděčů.

Dohromady dnes Zíka s Mikešem zaměstnávají ve svých firmách víc než stovku lidí a celá skupina má obrat kolem půl miliardy korun. Mezi nimi jsou i programátoři a vývojáři, kteří pracují na vývoji dalších zařízení. A přestěhovali se také do tří hal v pražských Letňanech, kde jsou dnes skladové prostory, vývojové centrum i školicí prostory.

Foto: SEFY Czech Republic Firma vyvinula rozvaděč, ten usnadnil montáže fotovoltaiky

Kromě rozvaděčů A-Z Traders začala vyrábět také vlastní regulaci. Jde o A-Z Router, který umožňuje energii z fotovoltaiky účelně využít tak, jak je potřeba. Dá se tak v jednoduchém rozhraní nastavit, zda se bude nabíjet baterie, nebo zda se nejdříve ohřeje voda, a teprve až pak se začne nabíjet elektromobil. K těm pak firma vyrábí také dobíjecí stanice zvané také jako wallboxy. Cílem firmy je vytvořit energetický ekosystém, který dokáže pomoci českým domácnostem využít na maximum energii vyrobenou z fotovoltaiky ve svém domě, ať už ke spotřebě elektřiny v domácnosti, nebo k ohřevu vody či nabíjení elektromobilu.

K regulaci A-Z Router chtějí nyní také přidat monitoring, který přenese všechny informace do jedné aplikace. „Chceme sjednotit řízení a zobrazování dat z nabíječky, ze střídače, o teplé užitkové vodě a z baterie. Člověk tak v jednom monitoringu uvidí všechno. Navíc bude možné nastavovat chování fotovoltaiky v rámci cen elektřiny na spotu. Klienti buď budou moci používat energii z distribuční sítě v době, kdy pro ně bude nejvýhodnější, nebo naopak do ní energii pouštět. A naopak budou moci zakázat pouštět energii do sítě v období, kdy bude cena energie záporná, aby za to nemuseli platit,“ říká Mikeš.

Informace o chování fotovoltaiky uvidí i montážní firma, takže pokud vznikne potřeba nějakého servisního zásahu, nebude muset jejich technik jezdit na místo ke klientovi, ale bude si moct udělat analýzu fotovoltaiky a značné množství hodnot například na střídači nastavit z kanceláře.

Foto: SEFY Czech Republic A-Z ROUTER umožňuje energii z fotovoltaiky účelně využít tak, jak je potřeba

Monitoring v současnosti firma programuje, k běžnému využití by měl být v druhé polovině roku. „Zásadní výhoda je, že to vyvíjí české vývojové firmy, tudíž reagují na české prostředí. Z naší strany je to také krok, který reaguje na moderní koncepci zvanou jako flexibilita sítě. Náš monitoring, jehož mozek je A-Z Router, dokáže v případě nutnosti předat část kapacity baterie v domácnosti Čeps nebo jinému operátorovi trhu. A když by nastal v síti přebytek elektřiny, Čeps by mohl vzít třeba deset tisíc domácností a nabít jim přebytkem jejich baterie nebo nahřívat vodu v bojlerech. Tím by energii uložil v souladu s flexibilitou sítě a zajistil by tak výkonovou rovnováhu,” dodává Zíka.

Firma ale myslí i na nízkopříjmové skupiny. A-Z Traders představil vlastní řešení pro přímé napájení bojleru z fotovoltaiky. Regulátor A-Z Water Inverter funguje samostatně i bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát. Jednotka může být spínána jako spotřebič. Díky zařízení je možné ohřívat vodu levně.