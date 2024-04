Spuštění streamovací služby Max v Česku se blíží. O něco zdraží, bude mít tarif se 4K a placené sporty

Uložit 0

Místo HBO Max přijde za měsíc Max. Společnost Warner Bros. Discovery rozšíří služby streamovací aplikace a nyní zveřejnila také nový ceník. Max si v Česku budou moci lidé stáhnout už od 21. května. Základní verze vyjde o dvacetikorunu dráž než současná služba.

K tomu, co jsou předplatitelé HBO Max zvyklí vídat už nyní, se nabídka rozšíří o Discovery+, která se zaměřuje na jídlo, historii a další dokumenty, či Eurosport. Aplikace by zároveň měla dostat facelift a být víc personalizovaná. Kromě originálů z produkce HBO tu bude nabídka studia Warner Bros., DC, TLC nebo Cartoon Network.

Předplatné si člověk bude moci zvolit buď v měsíční, nebo roční variantě. To základní vyjde na 219 korun za měsíc, lidé s ním budou moci aplikaci používat na dvou zařízeních ve full HD rozlišení a stáhnout si budou moci až třicet filmů či seriálových epizod do offline režimu.

Prémiové měsíční předplatné vyjde na 299 korun a podle společnosti by mělo přinést ten nejlepší divácký zážitek. Jeden účet půjde používat až na čtyřech zařízeních a pořady budou k dispozici v rozlišení 4K s prostorovým zvukem Dolby Atmos. Pro offline sledování bude možné stáhnout až sto různých filmů či seriálových epizod.

K tomu bude možné pořídit sportovní balíček. Vyjde na sedmdesát korun navíc za měsíc, samostatně ho ale koupit nepůjde. Očekává se přitom, že Max nabídne tenisové grandslamy, tedy Australian Open nebo třeba French Open, a tři cyklistické Grand Tours (Giro d’Italia, La Vuelta a Tour de France, včetně jeho ženské variace). Vysílat se bude rovněž automobilový závod 24 hodin Le Mans či přímé přenosy z Eurosportu 1 a 2 a světové poháry v zimních sportech.

Pro mnoho nejen sportovních fanoušků ale budou hlavním lákadlem přenosy z olympijských her, které se uskuteční letos v létě v Paříži. Ty budou součástí už standardního předplatného, a tak se za ně nemá připlácet nic navíc.

Co se konkrétního filmového obsahu týče, na Maxu by se měly objevit novinky z produkce Warner Bros. jako Barbie, Aquaman a ztracené království či Wonka. K tomu budou k dispozici také klasiky, jako je série Harry Potter, Paddington, jednotlivé díly Matrixu, Temného rytíře a Pána prstenů nebo Joker.

Ze seriálů si bude možné pustit Bílý lotos, The Last of Us, Euforii, Temný případ: Noční krajinu, Režim, Sympatizanta, Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta nebo připravovanou komedii Franšíza. Pod hlavičkou Max Originals bude dostupný seriál o jednom z nejznámějších Batmanových záporáků Tučňák nebo Vítejte v Derry podle knižního To od Stephena Kinga. Z produkce kanálu Discovery tu budou pořady 90 dní od svatby, Zlatá horečka a Dům na opravu.

Zatímco v druhé polovině května se Max spustí ve střední a východní Evropě, v severských zemích a na Pyrenejském poloostrově, až poté bude následovat jeho uvedení také ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Polsku.