Start odložen. Muskova loď pro cestu na Mars si na první orbitální let počká, na vině je závada

Raketa Starship měla v pondělí odpoledne odstartovat ke svému prvnímu orbitálnímu letu. Start stroje společnosti SpaceX byl oproti původním plánům nejprve o hodinu odložen, následně však zcela zrušen. Počasí a podmínky byly příznivé, k zážehu nicméně nedošlo kvůli technickým potížím nosiče Super Heavy. Nový termín bude teprve oznámen.

Rozhodnutí o odložení startu padlo už dřív, v čase T minus 40 sekund se odpočet oficiálně zastavil. Na vině byly problémy s tlakem na prvním stupni rakety. Nebýt těchto potíží, nosič Super Heavy s nesenou lodí Starship by odstartoval ke své vesmírné premiéře. Z kosmodromu u texaské obce Boca Chica by totiž poprvé odstartovala kompletní sestava nosiče s třiatřiceti motory Raptor a samotnou lodí, celkem 120 metrů vysoký kosmický kolos.

Start mise byl už oproti původním plánům nejprve zhruba o hodinu odložen, stále se však pohodlně vešel do vytyčeného 150minutového okna. Stejně tak i příznivé podmínky dávaly naději na úspěch. Jak ale na Twitteru uvedl sám zakladatel SpaceX Elon Musk, vše překazil zmrzlý tlakový ventil na boosteru Super Heavy.

Podle původních plánů by se Starship a nosič asi po třech minutách oddělily, loď by dosáhla výšky 240 kilometrů a provedla většinu obletu Země. Přibližně 90 minut po startu by následně dopadla do oceánu u Havajských ostrovů. Na obratné přistávací manévry, kterými je stroj SpaceX vyhlášený, by nedošlo. Stejně plánovaně by pak skončil v Mexickém zálivu i nosič.

Cílem aktuální mise je prověření celého raketového systému Starship s boosterem Super Heavy právě tak, jak by jejich integrovaný systém měl v budoucnu startovat k misím na Měsíc i Mars. Data získaná ze senzorů z orbitálního letu pomohou konstruktérům s vývojem dalších prototypů kosmického plavidla. Ta v plánech Elona Muska mají lidstvo donést až na Mars.

K aktuální misi vedla náročná cesta přes několik dřívějších modelů, dnes startující Super Heavy měl už pořadové číslo 7, nesená loď pak dokonce 24. Dosud poslední zkušební let rakety Starship proběhl předloni a byl také prvním, kdy se lodi podařilo úspěšně přistát. Drobný požár po dosednutí tehdy zlikvidovaly automatické systémy.

Kromě velkolepého dobývání vesmíru se SpaceX angažuje i v událostech zde na Zemi. Po ruské invazi na Ukrajinu obráncům poskytlo satelitní internet Skylink, v nedávném kontroverzním rozhodnutí však zamezilo jeho používání pro ovládání ukrajinských bojových dronů. Začátkem roku pak raketa Falcon 9 vynesla do kosmu i českou družici.