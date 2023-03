Startuje aukce obrazů padlého podnikatele Michala Mičky. Pokryje část z jeho stamilionových dluhů

Obrazy převážně českých a slovenských modernistů původně zdobily sídlo investiční skupiny C2H v budově Nile House v pražském Karlíně. Za ní stál Michal Mička, jemuž však podnikatelské záměry ve světě módy se značkami Kara Trutnov a Pietro Filipi nevyšly a zkrachoval. Dnes kvůli tomu jako fyzická osoba dluží 120 milionů korun a celková výše pohledávek vyčíslená insolvenčním správcem činí 1,2 miliardy korun. Soud loni v listopadu Mičkovi povolil oddlužení a v rámci insolvenčního řízení je teď rozprodáván jeho majetek. Do veřejné aukce jde celkem pětadvacet obrazů z jeho sbírky.

Vyvolávací cena obrazů a fotografií se pohybuje od 16 tisíc do 563 tisíc korun. Draží je brněnská společnost Gaute na portálu VerejneDrazby.cz, která byla dříve pověřena také zprostředkováním prodeje ochranných známek Pietro Filipi, kterou získala skupina Natland Tomáše Rašky, a v současné době už dvě aukce z majetkové podstaty Michala Mičky realizuje. „Jde o soubor movitých věcí, elektroniky, sportovního vybavení a dvou luxusních pánských hodinek, které zpeněžujeme formou elektronické aukce v aukčním systému naší společnosti,“ říká Lenka Kunstová ze společnosti Gaute.

Aukce obrazů začala tento týden a poběží až do 22. května. Z výtěžku bude splacena část Mičkových dluhů. Mezi draženými díly jsou většinou obrazy a fotografie současných umělců, mimo jiné Kryštofa Kintery, Andreje Dúbravského, Lubomíra Typlta, Daniela Pitína nebo Pasty Onera. „Hlavní hvězdou aukce bude zřejmě František Kupka, respektive jeho obraz s názvem Composition Lyrique, akvarel a tužka na papíře,“ uvedla Lenka Kunstová.

Foto: Gaute Obrazy Andreje Dúbravského a Františka Kupky ze sbírky Michala Mičky

František Kupka patří k nejlépe prodávaným českým umělcům. Naposledy se jeho rané dílo s názvem Komplexní, které měl ve sbírce i herec Sean Connery, vydražilo za téměř 123 milionů korun. Zařadilo se tím mezi pět nejdražších obrazů českých umělců. Český rekord padl v roce 2021, kdy se v londýnské dražbě vydražil Kupkův obraz Tryskání II za 231 milionů korun. Vyvolávací cena jeho Lyrické kompozice, jak zní překlad aktuálně draženého díla ze sbírky Michala Mičky, je 239 tisíc korun.

„Další hvězdou aukčního portfolia je obraz Untitled, mýdlové bubliny a pigmenty na plátně rozměru 160×100 cm od Jiřího Georga Dokoupila, který je výraznou postavou postmoderní umělecké vlny v západní Evropě a zároveň je jedním z mála umělců českého původu, kterým se podařilo získat si celosvětové renomé,“ doplňuje Kunstová. Jde zároveň o nejdražší artikl v aukci, vyvolávací cena činí 563 tisíc korun.

Mezi draženými díly je také obraz Stoned Farmer with the Rooster and Overripe Cherries (Ukamenovaný farmář s kohoutem a přezrálou třešní) od Andreje Dúbravského, jednoho z nejvýraznějších a nejúspěšnějších současných slovenských výtvarných umělců. Jeho vyvolávací cena je 55 550 korun. Cena většiny obrazů se pohybuje v rozmezí od 40 tisíc do 130 tisíc korun. V součtu činí vyvolávací ceny všech pětadvaceti obrazů přes dva miliony korun.

Mičkova skupina C2H, zahrnující módní řetězce Pietro Filipi a Kara Trutnov, se dostala do insolvence počátkem roku 2021. Jako hlavní důvod potíží tehdy Mička uvedl dopady uzavírek obchodů kvůli covidové pandemii. Řada odborníků ale ještě předtím upozorňovala na vysoké riziko jeho podnikání, které bylo založené na stamilionových emisích dluhopisů. Jako fyzická osoba Mička dluží 120 milionů korun. Další požadavky věřitelů vůči němu plynou z toho, že ručil za závazky firem ze své skupiny. Celková výše pohledávek vyčíslená insolvenčním správcem činí 1,2 miliardy korun. Oddlužení Mičkovi povolil soud loni v listopadu.

S přispěním ČTK