Startup Upvest je poprvé v zisku. Loni ho pohltila Komerční banka a spolupráci si pochvaluje

Když před rokem Komerční banka oznámila „nečekaně rychlé“ spojení se startupem Upvest, který umožňuje investorům podílet se na financování developerských projektů, nebylo úplně zřejmé, zda jde o byznysově výhodnou transakci. Nově zveřejněné výsledky firmy za loňský rok ukazují, že Upvest už není prodělečným byznysem, naopak. Pražský startup pokračuje v růstu, překlopil se do zisku a představil nový produkt, který má být dokladem úspěšné integrace s velkou bankou.

Zatímco v roce 2021 Upvest podle své oficiální závěrky dosáhl obratu ve výši bezmála 21 milionů korun, loni toto číslo navýšil na 39,5 milionu, tedy téměř dvojnásobek. Zároveň se z předloňské čisté ztráty 4,9 milionu korun překlopil do černých čísel a v minulém roce vykázal zisk 5,3 milionu. „Loni byla platforma Upvest poprvé ve své historii zisková. Očekáváme, že čistý zisk za rok 2023 bude přibližně trojnásobný,“ komentuje pro CzechCrunch Petr Volný, spoluzakladatel Upvestu.

Komerční banka do startupu poprvé investičně vstoupila v roce 2020, o rok později svůj podíl navýšila a v loňském srpnu oznámila, že Upvest přebírá úplně. Aktuálně tak drží podíl ve výši 96 procent, zbylá čtyři procenta drží zakladatelé startupu David Musil a Petr Volný a také Petr Malík, finanční ředitel developerské společnosti Moravská stavební, který byl rovněž u zrodu projektu. Podrobnosti transakce nebyly zveřejněny, podle odhadu CzechCrunche ale firma mohla být oceněna kolem hranice sta milionů korun.

Od svého založení Upvest podle aktuálního vyjádření nabídl klientům participaci na financování třiačtyřiceti developerských projektů z rezidenčního i komerčního segmentu. Objem poskytnutého financování překonal dvě miliardy korun pro projekty v hodnotě přesahující čtrnáct miliard korun.

Cíl do tří let spravovat tři až pět miliard

Do konce letošního roku platforma plánuje poskytnout dluhové a ekvitní financování v objemu přibližně jedné miliardy korun, celkem se tak za letošek může dostat na objem 1,7 miliardy, což by znamenalo meziroční růst o devadesát procent. V horizontu tří let chce spravovat aktiva v řádu tří až pěti miliard korun. „Důležité pro nás je, že se nám podařilo tento rok rozvíjet produktovou nabídku Upvestu,“ říká Petr Volný.

„Pořád se ale držíme projektového financování projektů ze sektoru real estate. Investorům tak dnes kromě našeho tradičního, zpravidla mezaninového financování, nabízíme možnost participace na zajištěných bankovních úvěrech, které projektům poskytla naše partnerská Komerční banka,“ dodává spoluzakladatel. Dále pak Upvest pro úzkou skupinu movitějších investorů strukturuje i možnosti nabytí přímého majetkového podílu na vybraných projektech.

Aktivních investorů Upvest registruje přibližně 4 400 s jednotlivou průměrnou investicí 93 tisíc korun a mediánovou investicí 20 tisíc. Celkem 440 klientů na platformě proinvestovalo více než jeden milion korun, z nich 179 udělalo alespoň jednu investici přesahující milion. „Mezi našimi klienty máme už i několik osob z top sto nejbohatších lidí v Česku. Obecně už můžeme hovořit o desítkách klientů, kde každý s námi jednotlivě proinvestoval kapitál v desítkách milionů korun,“ doplňuje Volný.

Novinkou v Upvestu pak je nový produkt – investice do seniorních úvěrů Komerční banky. Jejich prostřednictvím umožňuje klientům participovat na financování realitních projektů formou úvěrů, které jsou poskytovány a spravovány Komerční bankou. Všechny příležitosti mají procházet kontrolními procesy banky a zároveň být podporovány zajišťovacími mechanismy pro zaručení vysoké míry stability a ochrany investic.

„Podařilo se nám obohatit nabídku o produkt vhodný i pro konzervativnější investory, kteří preferují participace na zajištěném seniorním projektovém bankovním financování. Možnost investovat svoje peníze za stejných podmínek a pod stejnou úvěrovou smlouvou, jako to dělá zavedená finanční instituce typu Komerční banky, je na trhu podle nás unikátní,“ říká Volný.

Seniorní úvěry KB jsou po nebankovních dluhových a podílových investicích třetím typem investičních příležitostí Upvestu a podle startupu je jejich vznik dokladem úspěšné integrace s Komerční bankou. „Dosavadní obchodní výsledky potvrzují nejen vysokou atraktivitu pro investory, ale jsou zejména naplněním byznys modelu spolupráce mezi Komerční bankou a Upvestem. Potřeba financování při realizaci komerčních či rezidenčních projektů a zájem investorů profitovat z této aktivity posiluje potenciál investiční platformy Upvest a rovněž naši spolupráci,“ dodává David Formánek, člen představenstva Komerční banky.