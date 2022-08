Nečekaně rychle spojení. Komerční banka po dvou letech od vstupu plně kupuje startup Upvest

Když před dvěma lety Komerční banka vstupovala do fintechového startupu Upvest, jenž uživatelům umožňuje investovat do developerských projektů, šlo o první investici takového druhu s cílem přinést klientům inovace v technologiích i produktu. S tím, jak se Upvestu na trhu dařilo překonávat vytyčené byznysové cíle, se teď banka rozhodla platformu odkoupit, a to dříve, než původně plánovala.

Nově tak Komerční banka přes svoji dceřinou společnosti KB SmartSolutions, pomocí níž investuje do startupů, v Upvestu nabyla podíl ve výši 96 procent. Po posledním loňském navýšení za desítky milionů korun kontrolovala 31,06 procenta. Zbývající čtyři procenta se aktuálně dělí mezi původní podílníky – Davida Musila a Petra Volného a další dva společníky Jana Holáska a Petra Malíka.

Podrobnosti aktuální transakce nebyly zveřejněny, informace z různých zdrojů CzechCrunche o její výši se přitom zásadně lišily. Finanční dům předpokládá, že se mu podaří aktuální hodnotu společnosti během nejbližších let zněkolikanásobit a z Upvestu chce vybudovat klíčového hráče na trhu developerského financování i zvážit možnosti expanze do zahraničí.

„Nabytí majority v Upvestu představuje další velký krok směřující k naplnění vize Komerční banky, kterou je rozvoj úspěšné spolupráce s inovativními fintechy a startupy. Naším cílem je, aby banka byla schopna dostat se za hranice poskytování běžných bankovních služeb,“ komentuje David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

Foto: KB SmartSolutions Zástupci Komerční banky, KB SmartSolutions a Upvestu při podpisu smlouvy

„Jednou z částí portfolia, na které se zaměřujeme, je crowdfundingové financování. Jsme proto velice rádi, že v rámci spolupráce s Upvestem se nám potvrdilo hned několik klíčových bodů, na jejichž základě jsme se do toho před dvěma lety rozhodli jít. Společnou nabídku klientům Komerční banky jsme připravovali hned od prvního majetkového vstupu. Dnes je jasné, že tato nabídka je pro obě skupiny klientů, developery i investory, velice atraktivní,“ doplňuje Formánek.

„Po více než dvouleté úspěšné spolupráci dávalo oběma stranám smysl, aby se Upvest stal plnohodnotnou součástí skupiny KB a dále se profesionalizoval a rozvíjel pod záštitou přední české banky, která spadá do globální skupiny Société Générale,“ řekl David Musil, spoluzakladatel a CEO společnosti Upvest.

Upvest poskytuje financování v oblasti real estate, zejména developerům, ve formě privátního dluhu. Developeři tak získávají dodatečný externí kapitál. Na druhé straně tyto úvěry nabízí k investici jednotlivcům pomocí online platformy ve formě crowdfundingu. Všechny projekty na investiční platformě prochází prověrkami.

Cíl profinancovat letos miliardu

Na trhu platforma působí šest let, za tuto dobu se podílela na financování třicítky projektů a poskytla financování v celkovém objemu 1,29 miliardy korun. Loni přitom firma plánovala zprostředkovat 300 milionů korun, nakonec se objem úvěrů dostal na 605 milionů. Před dvěma lety to bylo 139 milionů, takže v minulém roce šlo o čtyřnásobný růst.

„Poptávka po projektech Upvestu daleko předčila očekávání. Klienti hledají produkty, které by svým výnosem odpovídaly aktuální situaci na trhu – vysoké inflaci a vysokým sazbám ČNB. Upvest dokáže u svého produktu na tyto podmínky flexibilně reagovat a zajistit tak adekvátní zhodnocení pro investory i v dnešní době,“ říká pro CzechCrunch Patrik Nový, ředitel společnosti KB SmartSolutions.

Letos by měl Upvest podle plánu profinancovat celkem více než miliardu korun, tedy podobný objem prostředků jako za posledních pět let. „Věříme, že se tento cíl podaří naplnit. Upvest má v plánu pro zbytek roku na platformě otevřít několik velkých atraktivních projektů a fundraisingů, které zajistí překonání vytyčeného cíle,“ doplňuje Nový.

Celý tým Upvestu i nadále ve firmě zůstává ve stejné sestavě, navýšení podílu KB nemá mít vliv na její vnitřní uspořádání. Součástí dohody o prodeji ale je i další motivační schéma pro zakladatele Petra Volného a Davida Musila. „Transakce má víceleté vypořádání a její součástí je struktura, která umožňuje, aby na maximálním startupovém růstu byly mimořádně motivovány všechny klíčové strany, tedy foundeři, KB i zaměstnanci Upvestu,“ dodává Nový.

Startupový svět Komerční banka začala více poznávat v roce 2019 například v rámci spolupráce s BudgetBakers, první investice však směřovala až do Upvestu v roce 2020. Tím ovšem finanční dům neskončil, následně už v několika kolech investoval také například do fintechu Roger nebo do startupu Lemonero, kde jen nedávno navyšoval podíl za stovky milionů korun. Banka také sama vybudovala společnost Finbricks, kterou sice nadále finančně podporuje, ale žije už si vlastním životem.

„Pro nás startupy znamenají zejména maximální urychlení inovací. Komerční banka nemusí vždy nezbytně začínat od píky a stavět vlastní řešení. Můžeme využít řešení, které již existuje, a spojit ho s našimi zkušenostmi a silou,“ vysvětlil generální ředitel KB Jan Juchelka pro CzechCrunch v dvojrozhovoru s Adamem Šoukalem z Rogeru.