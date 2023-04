Startupistka, která napálila největší banku, si z ní vyvedla miliony. Smí cestovat jen do Miami

Ještě před rokem či dvěma by ze zájmu novinářů měla jednatřicetiletá Charlie Javiceová radost. Ostatně pozornost coby ambiciózní startupistka vyhledávala. Nyní už to tak úplně neplatí. Poté, co ji soud v New Yorku propustil na kauci dva miliony dolarů, ji vyfotili během nákupů ve floridském Miami, kde má byt. To je zároveň dalším jejím pojítkem na banku JPMorgan Chase, která ji obvinila z podvodu za 175 milionů dolarů.

Příběh Charlie Javiceové před pár dny obletěl svět – a silně rezonoval především v byznysové komunitě, protože zafungoval trochu jako pohled do zpětného zrcátka, který ukáže, co všechno bylo špatně… Vše začalo na podzim roku 2021, kdy si největší americká banka JPMorgan Chase od Javiceové a několika investorů koupila firmičku Frank za 175 milionů dolarů.

Slibovala si od ní přístup k milionům vysokoškolských studentů, respektive potenciálních klientů. Jenže finančníci z Wall Street byli tak pobláznění tím, aby jim neutekla další startupová naděje (Javiceovou zahrnul například Forbes do svého populárního výběru 30 byznysových nadějí mladších 30 let), že si zapomněli udělat důkladnou kontrolu, co za společnost vlastně kupují.

Na to přišli až dodatečně – a nebylo to pro ně příjemné. Mimo jiné zjistili, že údajné čtyři miliony vysokoškoláků v databázích startupu Frank byly vesměs smyšlené adresy a jména, na jejichž vygenerování si Javiceová najala datového experta. Pak už to šlo ráz na ráz. Celá kauza vyvrcholila nejprve žalobou JPMorgan Chase na Javiceovou, k níž se následně přidalo i americké státní zastupitelství a komise pro cenné papíry. Na počátku dubna proto policie mladou podnikatelku zatkla na letišti v New Jersey.

Z vazby se absolventka prestižní byznysové univerzity Wharton dostala po pár dnech. Soud vzal v potaz, že se může zaručit bytem na Floridě, který má hodnotu alespoň dva miliony dolarů. Jinak jí ale – podobně jako předtím třeba zakladateli padlé kryptoburzy FTX Samu Bankmanu-Friedovi – dost omezil pohyb. Jednak musela odevzdat svůj americký i francouzský pas, zároveň smí cestovat jen na trase New York–Florida, nikam jinam.

A právě v Miami ji vyfotili svědkové, kterak se prochází městem a nakupuje. Nicméně její floridský byt se stal trochu kuriózním háčkem v celém příběhu: soud si vymínil, že Javiceová nesmí komunikovat s nikým z banky JPMorgan Chase, aby náhodou neovlivňovala možné svědky. Jenže ona má od téhož finančního ústavu hypotéku právě na floridský byt, takže soud požádala, aby mohla být ve spojení alespoň s osobním bankéřem.

„Kdyby alespoň tato komunikace byla možná, lépe by to odpovídalo tomu, aby mohla odbavovat základní povinnosti,“ požádali soud její právníci v čele s Alexem Spirem, který platí za newyorskou advokátní hvězdu a v jiných kauzách se na něj spoléhá i Elon Musk. Soud nakonec jejich žádosti vyhověl, takže to jediné, co Javiceová smí do JPMorgan Chase napsat, jsou dotazy spojené se splátkami půjčky na bydlení.

Banka má přitom dobrý důvod, aby s ní pokud možno nikdo zevnitř nebyl ve spojení. Jak uvedla v soudních dokumentech, krátce poté, co začalo interně loni vycházet najevo, že s Frankem to nebude zdaleka taková sláva, jak se původně zdálo, Javiceová dala několik pokynů k přesunům milionů dolarů ze svého účtu právě u JPMorgan Chase do jiných bank a jiných států.

A ještě minimálně jedna vazba mezi ní a JPMorgan Chase zůstává: na svém linkedinovém profilu i nadále uvádí, že je po akvizici startupu Frank šéfkou oddělení, které v bance řeší studentské záležitosti.