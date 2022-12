Sám doma v Palo Alto? Padlý král krypta stráví Vánoce u rodičů, propustka má cenu 5,7 miliardy korun

Sam Bankman-Fried si během své krátké, ale intenzivní byznysové dráhy potrpěl na to, aby se odlišoval. A daří se mu to i poté, co jeho burza FTX zkrachovala a on čelí mnoha obviněním z podvodů a defraudace. Soudce ho pustil do domácího vězení u rodičů s tím, že když přísné podmínky dohledu poruší, státu propadne v přepočtu 5,7 miliardy korun, kterými se za něj zaručili známí a příbuzní. Jde o rekordní sumu.

Rodiče muže, který se v posledních týdnech proměnil z kryptospasitele v kryptovyvrhele, byli přítomni i jeho prvnímu vystoupení před soudem v New Yorku. Oba jsou elitní znalci práva, působí na Stanfordské univerzitě. Mimochodem i rodiče další klíčové postavy aféry, bývalé šéfky obchodní firmy Alameda Research Caroline Ellisonové, jsou špičkoví vědci z univerzity MIT v Bostonu.

Bankman-Fried, kterého do USA přivezli z Baham, se před soudem dlouho nezdržel, pronesl tam jen tři slova: „Ano, rozumím tomu.“ Šlo o reakci na dotaz, zda rozumí pravidlům podmínečného propuštění do domácího vězení. A ta jsou pozoruhodná: po celou dobu musí setrvat v domě rodičů v Palo Altu, dům smí opustit jen tehdy, když si půjde zaběhat nebo když zamíří k terapeutovi, za žádných okolností nesmí odjet ze severní Kalifornie a po celou dobu musí mít na sobě sledovací zařízení.

Zároveň mu soud dost výrazně omezil nakládání s penězi, třicetiletý Bankman-Fried musí jakoukoli transakci nad tisíc dolarů hlásit úřadům – a ty mu ji musí schválit. To souvisí mimo jiné s tím, že po něm a jeho kryptoburze FTX zůstaly dluhy v řádu miliard dolarů, takže úřady a insolvenční správce se snaží dostat ke každému dolaru, který se namane.

Jak je pak možné, že může Bankman-Fried ručit do výše 250 milionů dolarů, tedy 5,7 miliardy korun, což je nejvyšší záruka, jakou kdy americké soudy uvalily? Nejde o totéž jako kauce z vazby – tu musí obžalovaný opravdu složit, v případě zakladatele FTX stačilo, že jeho rodiče a známí doložili, že disponují majetkem ve výši aspoň deseti procent oněch 250 milionů dolarů a že se za Bankmana-Frieda zaručí. Pokud by pravidla propustky porušil, úřady by obří sumu vymáhaly po nich.

Bankman-Fried, na sociálních sítích známý pod svými iniciály SBF, se o rodiče dobře staral. Z peněz, které do FTX poslali klienti, utrácel desítky milionů dolarů za luxusní nemovitosti hlavně na Bahamách, kde žil s dalšími kolegy v rozlehlém apartmánu. Na jeho rodiče je v komplexu psána minimálně jedna rezidence.

Který z těchto majetků se podaří zpeněžit pro věřitele po FTX, kterých je po světě přes milion, není jasné. Podobně jako to, komu připadne podíl v brokerské aplikaci Robinhood, v níž SBF koupil několikaprocentní podíl. Startup Robinhood, který během pandemie přivedl k investování na burzách miliony Američanů, se postupně začal hodně orientovat na kryptoměny a když nastalo ochlazení a lidé už tolik neobchodovali, byl Robinhood jednou z několika společností, jimž zakladatel FTX nabídl finanční pomoc. Jen teda z peněz, které, jak dnes víme, nebyly jeho.