Státní digitalizace má svého šéfa. Agenturu na ni povede jeden z vrcholových manažerů Avastu

V digitalizaci má Česko ještě velké plány. Už v blízké budoucnosti bychom se měli dočkat toho, že místo občanky nebo řidičáku se budeme prokazovat aplikací v telefonu. A aby se stát k takovým cílům přiblížil, dal vzniknout Digitální a informační agentuře, pod kterou i taková agenda bude spadat. Od konce loňska pro ni hledala šéfa, jeho jméno zná až teď. Přechod některých klíčových agend do online světa si bere na starost Martin Mesršmíd, dříve expert zabývající se ochranou identity a jeden z vrcholných manažerů Avastu.

Agentura vznikla k prvnímu lednu, naplno má začít fungovat od dubna – a Mesršmíd do jejího vedení oficiálně nastupuje se začátkem února. Petr Kuchař, který působí jako ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu, bude jeho zástupcem. Dnes to oznámil vicepremiér zodpovědný za digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Uvedl, že bylo důležité, aby nalezl člověka, který bude mít dostatečné odborné kompetence i schopnosti komunikovat. Mesršmíd je podle něj odborně erudovaný a má za sebou patnáct let v oboru. Mimo jiné pracoval jako manažer v Seznamu a také řídil sekci nových médií v Economii.

Vedle toho působil i na několika pozicích v divizi Jumpshot od Avastu, která řešila data o uživatelích. Později ji Avast uzavřel. V manažerských pozicích firmy Ondřeje Vlčka, která se po historické fúzi s americkým konkurentem přejmenovala na Gen, poté působil od roku 2020, kde řešil třeba Digitální identitu.

Podle Bartoše bude osoba ředitele pro úspěch agentury klíčová, a to hlavně z toho důvodu, že má agentura umožnit efektivní sdílení informací mezi státními organizacemi i prosazování jednotných řešení napříč státní správou. A mimo jiné ušetřit náklady na lidi i informační technologie.

DIA převezme informační systémy napříč celou veřejnou správou – jde o základní registry, CzechPoint i například Portál občana. Resortům má pomoct s převodem všech klíčových oblastí do digitálu tak, aby portály byly přehledné a sjednocené. Pod správou tu mají už letos vzniknout nové služby, které jsou určené přímo občanům, například elektronická peněženka.

DIA by měla být autoritou, která určí, jak má vypadat standard digitálních služeb. Poté by měla tyto standardy prosazovat a případně i vymáhat. Jaký bič bude mít na ty instituce, které nebudou doporučení dodržovat, však dosud není jasné. Agentura má nicméně přikládat prioritu také tomu, jak budou státní online systémy přívětivé pro uživatele.

Když Bartoš šéfa instituce hledal, vystavil inzerát na pozici na sociálních sítích s tím, že hodlá provést transparentní výběrové řízení. V požadavcích například neuvedl vysokoškolské vzdělání, dokument zato vyžadoval, aby byl nový šéf schopný „zavádět moderní pracovní kulturu“. Následovalo nicméně tříkolové výběrové řízení a podle ČTK se do něj přihlásilo třicet zájemců, z toho tři ženy. Na výsledku se prý komise shodla jednomyslně.

Dosud digitalizace státu pokulhávala. V Česku se o ní roky hovoří, vznik instituce má vláda ve svém programovém prohlášení a dřív mělo Česko i svého zmocněnce pro digitalizaci, pozici, kterou obstarával Vladimír Dzurilla. Ten ale loni skončil a podle informací CzechCrunche přechází do soukromého sektoru.

Bartoš uvedl, že za posledních deset až patnáct let proběhlo mnoho pokusů o proměnu toho, jak se v Česku na nejvyšší úrovni digitalizuje. „Žádný zatím nebyl realizovaný a my všichni jsme v této oblasti ztratili mnoho cenných let a ocitli se na posledních místech v Evropské unii,“ poznamenal.