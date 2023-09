Stovky milionů jen tak. Karibský ráj má sexy doménu a vydělává na mánii kolem umělé inteligence

Karibský ostrov Anguilla se s trochou odhodlání dá přejít z jižního na severní cíp za den, na délku totiž měří zhruba 25 kilometrů. Taková cesta by byla lemovaná azurovou hladinou oceánu, bílým pískem, kokosovými palmami a desítkami krásných, katalogových pláží… Zkrátka, slovy Járy Cimrmana, na Anguille by chtěl žít každý. A nejen to, kdekdo by chtěl mít i webovou doménu tohoto britského teritoria, protože je pro dnešní dobu jako dělaná: AI.

Stačí si vzít přední české startupy, které se věnují umělé inteligenci a jejímu nasazení v byznysu: Resistant AI, Blindspot AI nebo Rossum AI. Všechny nejenže mají anglickou zkratku artificial intelligence ve svém názvu, ale i jejich webovky končí primárně .ai, nikoli .cz. A totéž platí o takových velikánech oboru, jako jsou Stability, Runway, Google, Facebook nebo někdejší Twitter, dnes X. Ti všichni používají nebo mají aspoň zaregistrovanou ai adresu, protože v době, kdy je umělá inteligence, respektive AI tím nejlukrativnějších buzzwordem, to ani jinak nejde.

A právě maličkému karibskému ostrovu o rozloze 91 kilometrů čtverečních a nějakých 16 tisících obyvatelích populární doména ai náleží. Jak píše reportérka agentury Bloomberg Rachel Metzová: „Od 90. let má Anguilla v péči přidělování internetových adres, které končí ai, rezidentům a firmám, které si dělají webovou registraci. Byla to jedna ze stovek domén, které jsou odvozené od jména země. A nic na ní nebylo výjimečné – až dosud.“

Poslední rok je minimálně v technologickém a investičním světě ve znamení umělé inteligence, zásadní roli v tom sehrály pokroky, kterých se podařilo dosáhnout u funkčnosti velkých modelů typu OpenAI nebo Midjourney, jež umí převádět text do obrázků a videa či jej různě interpretovat, doplňovat a vůbec s ním pracovat. Investoři, kteří se loni propadli do deprese kvůli velkým odpisům ve valuacích IT a kryptostartupů, zavětřili novou šanci a do AI proudí obří prostředky. Příkladem může být projekt Inflection AI, který po pár měsících existence ohodnotili na 1,3 miliardy dolarů.

A právě tato bonanza prospívá i maličkému ostrovu, který podle legendy získal jméno od Kryštofa Kolumba – italsky anguilla znamená úhoř a právě protáhlý tvar státečku údajně štíhlou rybu slavnému mořevplavci připomněl. Mužem, který se o doménu ai stará a který spravuje i jednotlivé registrace, je původem americký odborník na kryptografii Vince Cate. Jen během loňského roku se zájem zdvojnásobil, mělo by jich být téměř 290 tisíc, uvedl pro Bloomberg.

„Od 30. listopadu se toho hodně změnilo,“ upřesnil s odkazem na loňské datum, kdy společnost OpenAI zveřejnila a otevřela svůj ChatGPT. To, že každý, kdo na poli umělé inteligence něco znamená, chce mít koncovku ai, s sebou nese ale i zajímavou finanční prémii pro Anguillu. Cate odhaduje, že jen letos na poplatcích vybere kolem 30 milionů dolarů (poplatek za dvouletou registraci je fixně daný na 140 dolarů). Tedy zhruba 700 milionů korun za dvě písmenka, která ještě před rokem a půl nikoho moc nezajímala.

Oněch 30 milionů dolarů představuje desetinu celého HDP ostrova, který podle dat OSN činil v roce 2021 288 milionů dolarů (pro srovnání český roční výtlak byl předloni zhruba tisíckrát větší). Klíčovou částí anguillské ekonomiky je samozřejmě turismus, kterému se s odeznívajícím covidem náramně daří – za první kvartál letošního roku ostrov navštívilo na 50 tisíc lidí.

Foto: Depositphoto Mapa Karibiku, ostrov Anguilla je v pravém horním rohu nad Portorikem

To sice není na první pohled mnoho, jenže na druhý a třetí už to vypadá jinak: jednak to je trojnásobek celkového počtu obyvatel, jednak se zdejší turistická centrála cíleně snaží soustředit na movité klienty a nepřehánět to s přívalem cestujících, aby se ostrovu nestalo to, co se stalo Benátkám a jiným destinacím, které kvůli zástupům návštěvníků ztratily část svého kouzla.

„Naše stavidla cíleně nechceme nijak otevírat, abych tak řekl,“ připustil pro Bloomberg už dřív šéf anguillské turistické centrály Kenroy Herbert. Narážel na to, že na ostrov není snadné se dostat, pokud nemáte privátní tryskáč nebo opravdu hodně času. A když už se na něj dostanete, pak potřebujete i opravdu hodně peněz, protože noc v některém ze zdejších hotelů a resortů obvykle začíná na tisícovce dolarů. Naposledy zde nový komplex pojmenovaný Aurora Anguilla otevřel zakladatel obchodního řetězce Best Buy, miliardář Richard Schulze.