Tvrdí, že má nejlepší hardware pro umělou inteligenci. Od Nvidie, Gatese a dalších získal 28 miliard

Při pohledu na jména, která investovala do firmy Inflection AI si lze jen stěží představit lepší konstelaci – Microsoft, Nvidia, spoluzakladatel LinkedInu Reid Hoffman, bývalý CEO Googlu Erich Schmidt nebo jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates. Do rok staré společnosti vložili společně astronomických 1,3 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 28 miliard korun.

Zatímco řada oborů se v posledních měsících potýká s rezervovaným přístupem investorů, jeden se tomuto trendu vymyká – umělá inteligence naopak zažívá velký zájem a nově nabrané prostředky společnosti Inflection AI to potvrzují. Podle amerického Forbesu byla v historii už jen tři větší investiční kola v oboru umělé inteligence a Inflection tím svým získává valuaci čtyř miliard dolarů, tedy přibližně 87 miliard korun.

Co za tak velkým zájmem stojí? Pozornost si startup získal už v květnu, kdy spustil svého chatbota Pi. Šéf společnosti Mustafa Sulejman tehdy řekl, že má spíše podobu sympatické asistentky, než že by se snažil poskytovat informace. Produkt, který byl několik měsíců testován uživateli v beta verzi, je určen výhradně pro běžnou konverzaci, nikoli pro psaní nebo kódování, díky čemuž by měl být snadněji ovladatelný.

Podobní chatboti se sice v poslední době vyrojili jako houby po dešti, Inflection AI se ovšem podle svého webu chce soustředit na co nejpřesnější personalizaci. Ostatně i název Pi v sobě má skrývat slova personal intelligence. Od konkurentů jako ChatGPT se liší zejména tím, že si s uživatelem skutečně povídá, nepřináší tolik definitivní odpovědi jako spíš empatii, pochopení, více vtipkuje, ale zároveň si má udržet svou roli užitečného parťáka. Uživatelé ho mohou použít nativně v řadě aplikací jako v SMS, na Instagramu, ve WhatsAppu nebo v Messengeru.

Chatbot Pi od Inflection AI má být empatický a skutečně si s vámi povídat, ne jen odpovídat

Navíc je opravdu dobrý. Inflection zveřejnil, že jeho výtvor je ve standardizovaných cvičeních, s nimiž se porovnávají různé velké jazykové modely, přesnější než konkurenční GPT 3.5 nebo LLaMA. Jedno z těchto automatizovaných cvičení například obsahuje 57 testů z různých předmětů od střední školy po vysoké. Napříč těmito testy dosáhl Pi přesnosti 72,7 procenta. GPT-4 je ale stále o chlup lepší s 86,4 procenta.

Ani to by ale nejspíš samo o sobě nestačilo na pohádkovou investici. Podle Sulejmana je chatbot spíš špičkou ledovce, která je nejvíce vidět. Největší útraty startupu se totiž odehrávají tak trochu v pozadí. Respektive v hardwaru, který následně umožní vytvořit ještě lepší produkt.

Souvisí to se dvěma zmíněnými institucionálními investory: zatímco Microsoft – i když ve velkém zainvestovaný do konkurenčního ChatGTP – dodává Inflectionu cloudové technologie, NVIDIA se stará o čipy – konkrétně obstarává ty pod označeném H100, které se staly zlatým standardem pro trénování umělé inteligence a jsou také hlavním důvodem, proč akcie Nvidie v poslední době masivně rostly. Doposud Inflection běžel na zhruba třech tisících z nich, nový klastr by jich však měl mít až 22 tisíc. Sulejman si je svým hardwarem tak jistý, že jej dokonce považuje za nejlepší ve svém oboru na světě.

Co víc, špičkový je i tým, jenž ve startupu pracuje. Přes obrovské finance má pouze 35 členů a Mustafa Sulejman platí za jednu z předních podnikatelských osobností v oblasti umělé inteligence. Jeho nejvýznačnější položkou na životopisu je založení výzkumné laboratoře DeepMind, která například vytvořila neuronovou síť, jež dokázala hrát videohru podobně jako člověk. V roce 2014 ji koupil Google a sám Sulejman se stal později jeho viceprezidentem pro umělou inteligenci.

Inflection AI měl být dle jeho slov přehlcen nabídkami na investici. Větší detaily o té uzavřené nejsou známé, ovšem Sulejman uvedl, že žádný z investorů nedrží majoritu a nemá preferenční rozhodovací práva. I přesto, že je tak ve velkém spojení s Microsoftem, by nadále produkty firmy měly být dostupné i jeho konkurenci.