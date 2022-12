Supehrdinský krvák The Boys doplní nový seriál. V první ukázce nechybí střeva ani mladý Schwarzenegger

Už vás nebaví superhrdinové, kteří jsou čestnější než Mirek Dušín a jejichž největší superschopností není létání, nezničitelnost nebo nadlidská síla, ale stoprocentně dobré srdce a zářivý úsměv? Pusťte si seriál The Boys. Uvidíte hrdiny (tedy v hodně velkých uvozovkách), kteří ilustrují skutečnost, že přiléhavá kombinéza, plášť na ramenou a laserové oči nejsou zárukou správné morálky. K diváky i kritiky oceňovanému seriálu nyní přibude spin-off s názvem Gen V, který původně komiksové příběhy dekonstruuje s novými postavami.

Marvelovky ani jiné superhrdinské snímky v kinech sice nejdou pro dávku stylizovaného násilí daleko, ale z velké části jsou zábavnou a barevnou podívanou takřka pro celou rodinu. Zato seriál Banda – snad i u českých diváků známější coby The Boys – na streamovací službě Prime Video od Amazonu je tak trochu jiný pohled na hrdiny. Je přehlídkou brutality a nekorektnosti, víc než střeva a krev v něm stříkají snad jen sprostá slova z úst superhrdinů i bojovníků proti jejich zlovůli. Tušíte správně, je to hit, který sbírá sledovanost i skvělé recenze.

Dekonstrukce superhrdinského žánru na motivy stejnojmenného komiksu bavila diváky už ve třech sériích, čtvrtá řada se chystá na příští rok. A ve stejnou dobu Amazon uvede spinoff s názvem Gen V. Jeho děj poběží současně se čtvrtou sezónou The Boys, nezaměří se ale na pokrytecké a prohnilé superhrdiny s globálním věhlasem. Místo nich ukáže nadlidskými schopnostmi nadané studenty univerzity, kterou provozuje z původního seriálu nechvalně známá korporace Vought International.

„Napůl je to seriál z vysoké školy, napůl to jsou Hunger Games – a se stejným srdcem, satirou a nekorektností The Boys,“ popisuje chystané dílo Amazon. Její název Gen V odkazuje na skutečnou nálepku Gen Z pro generaci osob narozených zhruba v první dekádě nového století. Jen s rozdílným písmenem podle fiktivní společnosti Vought a jí vyráběné látky V, která lidem propůjčuje superschopnosti. Po vzoru komiksové předlohy i stávajícího seriálu se nicméně opět ukáže, že ani mladí superhrdinové rozhodně nejsou super lidé.

Přesně to je vidět i v prvním zveřejněném krátkém teaseru na Gen V, v němž se kromě krve, střev (a maňáska s podobou jednoho ze superhrdinů z The Boys) na kratičký okamžik mihne i Patrick Schwarzenegger, jeden ze synů slavného otce Arnolda. Vedle hlavního osazenstva tvořeného právě mladšími a méně známými herci se v seriálu coby zkušenější jméno objeví například Clancy Brown. Ale také Jessie Usher či Colby Minifieová, kteří však divákům budou povědomější spíš coby A-Train a asistentka Ashley z The Boys.

Méně muskulaturní nositel slavného jména mimochodem už v dřívějším rozhovoru novinku popsal nesmírně lákavým příměrem. „Jako byste spojilii Euforii a superhrdiny,“ řekl Schwarzenegger junior s odkazem na nesmírně úspěšný seriál z produkce HBO. Euforie je radikální a kontroverzní dílo, které ukazuje svět mladých lidí v málo vídaném světle. Řeší zneužívání, závislosti a traumata, nebojí se ukázat syrové scény i nahotu, to vše navíc doplňuje jedinečným audiovizuálním zpracováním.

Pokud by se tento výlet do psyché amerických teenagerů měl dočkat podobné proměny, kterou v The Boys dostal supehrdinský žánr, bylo by zaděláno na další hit. Banda totiž není jen prvoplánovou brutální krvárnou. Strefuje se například do fenoménu celebrit a showbyznysu, otevírá i vážnější otázky o morálce, moci a zodpovědnosti, které mainstreamovější zpracování superhrdinských příběhů často neřeší.