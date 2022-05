Svoboda slova, kyberbezpečnost i nadějné startupy. Výzvy technologického světa ukáže pražské WebExpo

Jestli Elon Musk nakonec skutečně koupí Twitter, je aktuálně ve hvězdách. Nejbohatší muž planety každopádně svou nabídkou k odkupu sociální sítě opět vyvolal debaty o svobodě slova nejen v online světě. S ní může souviset také kybernetická bezpečnost, jejíž důležitost se naplno ukázala i při probíhající válce na Ukrajině. A jak mohou tyto fenomény ovlivnit pracovní či osobní životy nás všech? O tom budou diskutovat odborníci z celého světa na technologické konferenci WebExpo, která letos už počtrnácté proběhne v Praze. Nově ještě před prázdninami.

Největší technologická konference v regionu, jíž je CzechCrunch mediálním partnerem, má letos premiéru v červnovém termínu. Do pražské Lucerny se sjedou experti z různých oblastí od 10. do 12. června a na jednom místě se tradičně potkají vývojáři, designéři, marketéři, manažeři a také startupisté, kteří budou mít příležitost ukázat, jak se mohou některé technologické výzvy dnešního světa řešit.

Jednou z hlavních hvězd konference bude bývalá hackerka Runa Sandvik, která svou neobvyklou kariéru odstartovala už v patnácti letech. „Hacking mě dostal. Je to nekonečná skládačka: co počítač umí, neumí a co původně dělat vůbec neměl, ale díky mé intervenci teď dokáže,“ říká Runa Sandvik, která poslední dekádu pomáhá velkým společnostem jako The New York Times stavět takové technologie, které novinářům zaručí svobodu slova a zároveň co největší bezpečí.

Hovořit bude také o tom, jak se dělá takzvaná válečná žurnalistika, jelikož naposledy působila v Rádiu Svobodná Evropa. „Její poznatky a postupy jsou aplikovatelné pro firmy a jejich veškerou online komunikaci,“ láká na přednášku Runy Sandvik výkonná ředitelka WebExpa Šárka Štrossová.

Foto: WebExpo WebExpo opět zaplní pražskou Lucernu

Společně s kolegy sestavila šéfka velké technologické akce opět nabitý program, během něhož se na pódiích, workshopech či kulatých stolech vystřídá více než 90 spíkrů a mentorů. Bude mezi nimi také odborník na bezpečnost Daniel Cuthbert, který dorazí do Česka vůbec poprvé, aby pohovořil o svých dlouholetých zkušenostech nejen z Banco Santander.

„Daniel vystoupí s tématem, které by měl řešit každý tvůrce na internetu – jeden špatný commit nebo chyba v UX stačí, aby ohrozily bezpečnost celého webu či produktu. Zdá se to jako maličkost, ale ovlivní i miliardy uživatelů,“ doplňuje Štrossová.

Ještě více než v minulosti se letošní WebExpo zaměří na startupy, které jsou důležitou součástí technologického světa. Ve spolupráci s Vojtou Ročkem z Presto Ventures a Sebastianem Sulmou z Depo Ventures bude osm vybraných startupů prezentovat své nápady před odbornou porotou. Do WebExpo Pitching Competition se mohou hlásit do 20. května. Vedle cenného feedbacku budou moci získat také konzultace se zakladateli a předními manažery z firem jako Livesport, Outreach nebo Productboard.

Své startupové zkušenosti na konferenci nasdílí Adam Zvada z rychle rostoucího projektu NFTScoring, který uspěl ve slavném Y Combinatoru a od investorů již získal desítky milionů. Tom Krcha ze startupu Around prozradí, jak se buduje konkurence videokomunikační aplikace Zoom, zakladatel Socialbakers a Time is Ltd. Jan Řežáb pomůže ujasnit, o co si jako člen týmu máte říct při úspěšném exitu startupu, a Jiří Hemlich z hotelové startupu Mews prozradí, jak se po pandemii nabírá dech na chytání miliardového jednorožce.

Vstupenky na letošní WebExpo, které se koná od 10. do 12. června, jsou v prodeji na webu webexpo.net a startují na ceně 7 290 korun. Mezi spíkry se objeví také zástupci firem a organizací jako Česko.Digital, Liftago, CzechTourism, Wargaming Prague, Wrike, Hopin, Klarna, Kiwi.com, Showmax, Ataccama, Heureka či Seznam.cz.