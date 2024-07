Švýcaři vymysleli, jak za pár minut vyrobit tenisky pomocí spreje. Fandí jim i Roger Federer

Uložit 0

Když před ní nové běžecké boty položili, řekla, že v nich běhat nebude. Že to nejde. Neměly tkaničky, žádné krytí paty. A to, že byly vyrobeny z divného plastového materiálu, na nadšení moc nepřidalo. Nakonec se ale nechala zlákat – a pak v nich slavný bostonský maraton v dubnu vyhrála. Vítězství to bylo nejen pro keňskou dálkovou běžkyni Hellen Obiri, ale i pro dravou švýcarskou značku On. Právě ta vymyslela nový způsob výroby bot, který mění snad všechny zažité pořádky ševcoviny.

On je jednou z mála nových značek, která na trhu s teniskami dělá vlny. Není to jen kvůli tomu, že do ní investoval bývalý hvězdný tenista Roger Federer, který jí pomáhá s propagací, ale i proto, že přemýšlí nad vývojem. A nechce se spokojit s tradičními postupy. Začalo to nasazením speciálních podrážkových polštářků, z nichž vzešla nejslavnější modelová řada Cloudrunner, a pokračuje do fáze, že by nové tenisky mohla vyrábět sprejováním.

Švýcarská firma ukázala, že pro výrobu nových bot není vždy potřeba skládat a lepit jednotlivé části k sobě. Naopak se může využít robotická paže, která by svršek tenisky doslova trojrozměrně nastříkala. Podobně jako 3D tiskárna. Značka On uvádí, že celý proces zabere sotva tři minuty a není k tomu potřeba žádného většího lidského úsilí. Záleží jen na tom, jak je robotická paže nastavena, respektive musí vědět, jakou velikost zrovna sprejuje.

Celou botu zatím nenastříká, podrážka musí být vyrobena konvenčně zvlášť, nicméně právě svršek bývá zpravidla tou nejproblematičtější částí, protože se často skládá z desítek různých komponentů. V případě nové edice, kterou On nazývá Cloudboom Strike LS, se reálně používá pouze jeden kus více než kilometr dlouhého termoplastického vlákna, které se na formu skrze trysku nanáší. A jak uvádí šéf vývoje firmy Nils Altrogge, přináší to několik výhod.

„Tradiční běžecké boty jakékoliv značky projdou asi stovkou párů rukou,“ říká pro magazín Vogue spoluzakladatel firmy Caspar Coppetti. „Díky technologii LightSpray můžeme nyní vyrobit pár tenisek ve Švýcarsku za stejnou cenu jako ve Vietnamu nebo v Koreji. Mohli bychom je dokonce vyrábět v centru New Yorku, kdybychom chtěli,“ dodává a odkazuje na to, že nová výrobní metoda může být právě shovívavější k životnímu prostředí.

Stejně jako řada jiných firem i On si chce zakládat na tom, aby jeho výroba probíhala co nejšetrněji k přírodě. Proto si vypočítal, že takto vyrobený pár tenisek vygeneruje až o 75 procent méně uhlíkových emisí ve srovnání s jeho standardně vyráběnými běžeckými botami, přičemž svršek se dá v případě opotřebení roztavit a znovu použít, tudíž upcyklovat. A těžit by z toho měli i profesionální sportovci, potažmo výhledově i běžní zákazníci.

Přesvědčit se o tom mohla maratonkyně Hellen Obiri před pár měsíci, když se chystala na letošní ročník bostonského maratonu. I když se nejprve na nové boty netvářila, nakonec v nich vyběhla a byla nejrychlejší. Přispět k tomu mohla i skutečnost, že novinka váží 170 gramů – žádné jiné známé běžecké boty konkurenčních značek takto lehké nejsou. A plusové body přidalo mimo jiné to, že jsou okolo chodidla úzce upnuté.

Nemusí to být ale vždy ku prospěchu věci, obzvlášť v případě běžného nošení. Vzhledem k tomu, že tenisky nemají žádné vyztužení, na delší procházky městem by nemusely být úplně ideální. Značka On ale teď chce především demonstrovat, čeho jsou v Curychu, kde vývoj probíhá, schopní – a pokud budou dobře sloužit běžcům, jde pro ně o splněný úspěch. Je ale otázkou, jestli se někomu, kdo bych v nich aktivně nesportoval, za více než tři sta dolarů vyplatí.

Ať to bude jakkoliv, On nyní chytře využívá své čím dál silnější pozice na trhu. Jen z finančního hlediska se pořád relativně mladé firmě ze švýcarských Alp velmi daří, když za první kvartál letošního roku utržila rekordních 560 milionů dolarů (více než třináct miliard korun) a zaznamenala meziroční růst ve výši necelých 30 procent. V čistém pak vydělala lehce nad 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun).

Foto: On Zendaya ve spolupráci se značkou On

K růstu pomáhá společnosti několik faktorů, evidentně se jí ale hlavně daří oslovovat nové zákazníky, kteří pomalu opouští jiné zajeté značky, typicky třeba Nike. Právě jednička na poli sportovního vybavení nezažívá nejšťastnější období a potýká se s problémy ohledně vymýšlení nových designů svých tenisek. Silnou konkurencí je i německý Adidas, který se po nedávných problémech vzchopil – a děkovat může hlavně těmto modelům.

Značka On nicméně velmi dobře pracuje také s marketingem, když dokázala navázat úzkou spolupráci s Rogerem Federerem, jedním z nejslavnějších tenistů všech dob. Ten do firmy z jeho rodné země dříve investoval, čímž získal zhruba tříprocentní podíl, a také s ní vymyslel vlastní řadu tenisek. Vedle něj se pak do propagace zapojila i herečka a hvězda Duny Zendaya, se kterou vymysleli velkou kampaň s cílem oslovit mladé zejména ve Spojených státech.

Ale ještě zpět ke sprejovanému modelu Cloudboom Strike LS, který bude veřejnosti poprvé představen během letní olympiády, která za několik dní startuje v Paříži – a mezi Čechy vzbuzuje zájem i proto, v jakém oblečení se tam reprezentace představí. Právě ve francouzské metropoli by měl mít On i stánek, kde bude technologii výroby ukazovat. Do prodeje by se pak tenisky měly dostat na podzim letošního roku za 330 dolarů, tedy necelých osm tisíc korun.

Ani firma ale neočekává, že by o tenisky byl masový zájem. V první řadě jde pořád o boty určené na běh – a vzhledem k vysoké konkurenci na tomto poli nebude jednoduché z nich v následujících měsících či letech udělat produkt s pevným zázemím. Spoluzakladatel Onu Caspar Coppetti a jeho tým ovšem plánují využití robotických technologií ve výrobě zdokonalovat a kupovat více ramen a doplňkových systémů. Do budoucna to tak nemusí stát pouze na běžeckých botách.