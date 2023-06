Teams od Microsoftu vznikají i v Praze. Používají je stovky milionů lidí, říká šéf vývojového centra

Když se na začátku roku 2020 začaly kvůli koronaviru zavírat kanceláře, úřady a školy, pro spoustu lidí to znamenalo i seznamování se službami typu Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams. Těmto programům v období pandemie výrazně přibylo uživatelů a tím se zvýšil i tlak na vývojáře, aby rychlému nárůstu vyhověli. To platilo i pro tým, který se v Microsoftu stará o platformu Teams. Ten přitom nesídlí jenom za Atlantikem v USA, jeho velká část pracuje i v Praze. Zdejší vývojové centrum už osm let vede Američan Thomas Rizzo. „Je to jedno z našich nejlepších tajemství, že v Praze pracuje pro Microsoft více než tisícovka vývojářů,“ říká pro CzechCrunch.

Jestli jste někdy v platformě Microsoft Teams klikli na tlačítko Pomoc a napsali vývojářům nějakou zpětnou vazbu, je velká šance, že se podnětem zabývali v pražské Michli, na Brumlovce, kde je budova české pobočky Microsoftu. „Mnoho lidí se nás ptá, zda to, že jsme v Česku, znamená, že pracujeme jenom pro lokální trh. Ale my opravdu pracujeme pro celý svět,“ vysvětluje Rizzo, se kterým CzechCrunch mluvil na konferenci Microsoft Build pro Česko a Slovensko. O programy jako Teams nebo Skype se týmy z Prahy starají pro stovky milionů lidí po celém světě.

Rizzovi lidé pracují mimo jiné na technologickém pozadí služeb. To sice běžný uživatel nevidí, programy na něm ale stojí a padají. Kvůli globálnímu rozměru práce vývojového centra podle Rizza každá chyba ovlivní spousty lidí. „Jak se říká ve Spider-Manovi, s velkou mocí přichází i velká odpovědnost,“ směje se. Někdy je tak potřeba, aby si i on vyhrnul rukávy. Jak s trochou nadsázky vysvětluje, o večerech centrum vede, přes den je sám vývojářem.

V roce 2020 se s kolegy docela zapotili. Tou dobou byly Teams služba stará jen asi tři roky, na trh ji Microsoft uvedl v roce 2017. Jenže přišla pandemie covidu, která znamenala přesun stovek milionů lidí do online prostředí. „V té době jsme měli dlouhodobý plán vývoje, který jsme ale v ten moment mohli akorát vyhodit z okna a museli jsme urychlit implementaci funkcí, abychom uspokojili potřeby uživatelů,“ vzpomíná Rizzo. Teamsy jen za rok 2020 získaly okolo sta milionů nových aktivních uživatelů, růst zaznamenala i konkurence jako Google Meet a Zoom.

Podle Rizza se změnilo třeba to, že lidé začali při hovorech více používat kamery. Což pro jeho tým byla technologická výzva. „Když máte v hovoru puštěný jen zvuk, na systém to neklade takové nároky. Pokud ale najednou začne kamery zapínat deset lidí a víc, je to něco jiného. Navíc každý může být na jiném konci světa a všichni chtějí obraz ve vysokém rozlišení,“ popisuje výzvu Rizzo.

Vývojové centrum v Praze je hodně mezinárodní prostředí, pro Microsoft v něm pracují lidé z více než 55 zemí. „Máme samozřejmě i velké množství Čechů a Slováků,“ říká Rizzo. Česko je podle něj k zahraničním pracovníkům z technologického sektoru vstřícné. „Paradoxně je pro nás problém to, že toho talentu pro naše vývojové centrum potřebujeme docela hodně. A tím pádem je těžké nabírat jen Čechy s ohledem na situaci na trhu práce v oblasti IT,“ vysvětluje.

Na tom, že se centru daří lákat špičkové odborníky, se podepisuje mimo jiné i malebnost hlavního města, říká Rizzo při pohledu z okna rohové konferenční místnosti v osmém patře budovy americké technologické společnosti. Za jasného počasí, které při našem rozhovoru panuje, je z ní výhled na celou Prahu.

Foto: Microsoft Thomas Rizzo v Česku vede vývojové centrum Microsoftu

Vývojáři z Prahy pracují na různých funkcích teamsů. „Pokaždé, když se připojujete na hovor, rozdělujete se do skupinových místností, takzvaných breakout rooms, nebo si hrajete s virtuálním prostředím schůzek, můžete si vzpomenout na nás, protože za tím stojí právě naše centrum tady v Praze,“ usmívá se Rizzo. „Jsem samozřejmě zaujatý, Teamsy jsou i moje dítě stejně jako všechny produkty a funkce, které tu vyvíjíme,“ dodává.

Když do hlavního českého města přitom před osmi lety z USA přicházel, bylo to ještě do staré budovy na pražském Smíchově, kde se jeho tým tehdy staral jen o Skype. Dnes pražské vývojové centrum kromě toho pracuje i na dalších produktech Microsoftu, například Dynamics 365, .NET Framework, Azure DevOps pro vývojáře nebo na cloudových službách pro různá odvětví včetně neziskového sektoru.

Letošní konference Microsoft Build pro Česko a Slovensko se samozřejmě věnovala i umělé inteligenci. Microsoft totiž na její globální variantě, která se na konci května konala v Seattlu, představil třeba nového osobního asistenta Copilot pro operační systém Windows 11 nebo možnost spuštění pluginů v chatovacím botovi Bing Chat.