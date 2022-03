Technologická skupina Lukáše Nováka vyrostla na téměř půl miliardy. Letos chce nakoupit další firmy

Na tuzemském trhu technologických a softwarových firem dochází ke stále větší konsolidaci. Jednu z větších skupin dává dohromady také Lukáš Novák, bývalý šéf Euromedie a majitel investiční skupiny InTeFi Capital. V posledních letech koupil několik menších firem, nově je všechny sjednotil pod hlavičkou BiQ Group a hlásí, že v loňském roce v obratu dosáhly na 460 milionů korun. Dál chce pokračovat v akvizicích a letos by rád překonal půlmiliardový obrat.

Pokud slyšíte o BiQ Group prvně, není to špatně. Původně se totiž česko-slovenská technologická skupina jmenovala Bootiq, tak už se ale nově označuje jen jedna ze čtyř divizí, které pod názvem BiQ Group řídí jako výkonný ředitel Marcel Červený. Dnes má pod sebou přes 400 vývojářů a dalších specialistů, kteří se soustředí na komplexní služby od softwarového vývoje přes e-commerce a marketing až po nasazování platforem jako SAP, Atlassian nebo Kentico.

„Vzhledem k tomu, že se soustředíme na růst a další akvizice, se zisk pohyboval v řádu desítek milionů,“ odpověděl na dotaz CzechCrunche ohledně hospodářského výsledku za loňský rok Marcel Červený. Loni pod křídla BiQ Group za 80 milionů korun přidal softwarovou společnost BlueSoft a dnes má celá skupina vedle poboček v Česku a na Slovensku také klienty v Rakousku, Londýně nebo v USA.

Mezi největší klienty BiQ Group mají patřit společnosti jako T-Mobile, E.ON, Allianz, Sazka, Metrostav, Škoda či Unipetrol a IT skupina chce otevírat další pobočky v zahraničí, byť své plány zatím nespecifikuje. Pro letošní rok si dal Marcel Červený cíl přesáhnout v obratu půl miliardy korun a vyrůst na 500 lidí.

Marcel Červený, CEO vývojářské společnosti Bootiq Foto: Bootiq

„Dlouhodobě pracujeme také na akvizicích a letos bychom rádi skupinu rozšířili o jednu až tři firmy,“ doplňuje šéf BiQ Group, která v předchozích letech pohltila například firmy Blueberry, Novasoft či EEA a má tak po Česku a Slovensku celkem dvanáct poboček. V rámci akvizic se chce skupina, za níž investičně stojí zmíněný Lukáš Novák a jeho InTeFi Capital, rozhlížet v oblasti cloudu, business intelligence nebo specifických produktů Microsoftu.

V některých oblastech se tak může BiQ Group vydat tam, kde působí například další rychle rostoucí tuzemská technologická skupina Solitea. Tu vede zakladatel Martin Cígler s finančním zázemím Sandberg Capital a loni koupila dalšího dodavatele Microsoftu. Po nedávné další akvizici už tržby Solitey povyskočí na tři miliardy korun.

„BiQ Group je nyní jednou z nejkomplexnějších technologických společností na našem trhu. Nejsme startup, ale ryze československá firma bez zahraničních investorů,“ odvětil Marcel Červený na dotaz, jak vidí mezi konkurencí pozici BiQ Group na trhu. Vedle Solitey staví velkou technologickou skupinu také například jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek, který v roce 2019 položil základy pro největší IT skupinu v Česku.

Jednu firmu za druhou skupuje také bývalý šéf O2 a technologický ředitel PPF Tomáš Budník, který se svou skupinou Thein investuje nejen do IT, ale také do průmyslu či vodíku. Ani současná BiQ Group ale není na trhu nováčkem, naopak její základy se datují do roku 2013, kdy se propojily společnosti Marcela Červeného, Lukáše Nováka a Borise Zovčáka. Lukáš Novák se dnes po odchodu z čela Euromedie, kde dál drží minoritní podíl, věnuje také finančně-poradenské společnosti FinGo a investicím do realit.