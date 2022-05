Teď už budeme opatrnější. Jeden z největších investičních fondů světa za loňský rok tratil 650 miliard

Zakládali jej jako vizionářský fond – projekt ostatně přesně takový název získal. Vision Fund japonského giganta SoftBank získal do vínku 100 miliard dolarů a zaměření na technologické společnosti. Jako partnery přilákal ta nejzvučnější jména. Jenže zatímco předchozí roky jeho strategie vydělávala miliardy dolarů, za posledních 12 měsíců ukázal přesně opačný trend. Ztráta na investicích do mladých a slibných firem dosáhla více než 3,5 bilionu japonských jenů, tedy přes 27 miliard dolarů nebo přibližně 650 miliard korun.

Čistá ztráta SoftBank v celém segmentu Vision za fiskální rok končící 31. březnem činí 2,1 bilionu jenů, více než 20 miliard dolarů. Předchozí rok přitom Vision Fund uzavřel rok se ziskem 31,4 miliardy dolarů. Výsledky přiměly předsedu představenstva a generálního ředitele SoftBank Masajošiho Sona, aby investorům sdělil, že do budoucna budou fungovat přísnější kritéria pro výběr investic.

To se může přelít do dalších investic do startupů. SoftBank přitom doteď fungoval jako jeden z největších investorů světa. Za svou historii se spojil s firmou Yahoo!, poslal peníze do firem Alibaba, WeWork nebo Slack a koupil japonský Vodafone. Jeho fond vložil finance mimo jiné i do startupu Didi, konkurenta Uberu, který vyvíjí kromě dalšího samořiditelná auta.

Fond Vision má ve svém portfoliu kolem 450 společností. Investorský gigant vložil finance do technologií, jako jsou robotičtí psi od Boston Dynamics, autonomní vozítka Nuro nebo dron s rozpětím křídel 78 metrů, který má přivést internet do špatně dostupných míst. Jenže teď se trh změnil. Cenné papíry technologických společností bezvýhradně nerostou. Son při prezentaci výsledků hovořil o více faktorech zatěžujících akciový trh: o rychle rostoucí inflaci, očekávaném zvyšování úrokových sazeb i o ruské invazi na Ukrajinu.

S novým výsledky se i celý konglomerát propadl do čtvrtletní ztráty. Generální ředitel investory ujišťoval, že něco takového je zvládnutelné a že teď fond zaujme novou strategii, aby se přizpůsobil volatilitě trhů. „Chceme zaujmout silnější obrannou pozici, protože svět je v chaosu,“ uvedl Son.

„Ztráta hodnoty portfolia SoftBank vyplývá převážně ze startupů, které se dostaly na burzu,“ potvrzuje Roman Nováček, investor z Presto Ventures. Čísla hovoří jasně, například jen v posledním čtvrtletí cenné papíry zmíněného Didi ztratily polovinu své hodnoty. A třeba jihokorejská e-commerce platforma Coupang klesla o 40 procent.

Jenže to nemusí být všechno. „Nynějším ochlazením trhu a vstupů na burzu poklesnou investice do startupů v růstové fázi, takže vznikne vyšší tlak na valuace a může to ztrátu SoftBank ještě prohloubit,“ očekává Nováček.

SoftBank s novým přístupem postupně začíná. V posledním fiskálním čtvrtletí, tedy za první tři měsíce roku, vykázal investice ve výši 2,5 miliardy dolarů – za poslední čtvrtletí roku 2021 to přitom bylo 10,4 miliardy. A obě čísla se významně liší od maxima 33,3 miliardy dolarů ve třetím kvartále roku 2018.

„Z Česka se to dotkne nejspíše jen těch největších startupů, které budou hledat investice v pozdější fázi na růst, tedy přibližně nad deset milionů eur. U startupů v seedové fázi žádné ochlazení nepozorujeme a musela by nastat krize, aby se tak stalo,“ předpokládá Nováček.