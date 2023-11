Telefon klidně nechte doma, k volání stačí Apple Watch. Hodinky s eSIM už podporují všichni operátoři

Uložit 0

Operátor Vodafone ve středu oznámil, že spouští službu OneNumber, která umožňuje mimo jiné volat přímo z chytrých hodinek, aniž by bylo potřeba mít u sebe také telefon. Apple Watch a další podobná zařízení tím získají vyšší míru autonomie a v mnoha případech si lidé vystačí jen s jedním zařízením, zatímco to druhé mohou nechat doma. Šest let po prvním uvedení funkce v Apple Watch lze teď říci, že je plně podporována také v Česku.

Chytré hodinky, které mají v názvu přídomek „Cellular“, „LTE“ a podobně, v sobě mají zabudovanou SIM kartu – neboli eSIM. Díky tomu se, alespoň po technologické stránce, dokážou bezprostředně připojit k internetu nebo provádět telefonní hovory. To ovšem jen v případě, že tuto funkci podporuje také operátor. Předloni to byl T-Mobile, loni se připojilo O2 a nyní Vodafone.

Nová služba OneNumber je dostupná pro zákazníky operátora s jedním z jeho neomezených tarifů. Ti, co ji chtějí spustit, tak mohou učinit ve spárovaném iPhonu v sekci „Mobilní data“ aplikace Watch. Tam se otevře rozhraní Vodafonu, kde lze službu aktivovat v několika jednoduchých krocích. Podobný postup platí pro chytré hodinky od Samsungu, kde se vše provede opět v aplikaci na telefonu, tentokrát pod názvem Galaxy Wearable. Vodafone umožňuje napojit takto na jedno číslo celkem dvě další zařízení.

Aby si každý mohl vyzkoušet, zda je pro něj OneNumber zajímavá – a aby operátor nalákal potenciální zákazníky –, je služba prvního čtvrt roku zdarma. Pak vyjde na 99 korun měsíčně navíc ke standardnímu tarifu, stejně jako u konkurence. Nenese přitom s sebou žádný závazek, je tedy možné ji kdykoliv zrušit, a to i před vypršením tříměsíční bezplatné lhůty.

Karta eSIM s podporou LTE v chytrých hodinkách znamená více než jen volání bez blízkosti telefonu nebo upozornění z aplikací připojených k internetu. Je možné také přímo streamovat hudbu, což je například při běhání velice užitečné. Milovníci výletů do přírody zase mohou využít online mapy a nechat telefon doma, aby si odpočinuli od podnětů z digitálního světa.

„Při běhání můžete konečně zažít pocit absolutní svobody a nebude vás tížit mobil v kapse,“ poznamenává viceprezidentka Vodafonu pro spotřebitelský segment Zohar Weitz. „Když vyrazíte na párty, nemusíte se bát, že telefon ztratíte, rozbijete nebo že vám ho někdo ukradne. A důležitý pracovní hovor vyřídíte i tam, kde s sebou nemáte telefon,“ dodává.

Služba OneNumber je dostupná u hodinek Apple Watch SE 2020 a novějších, Apple Watch Series 4 a novějších a obou modelů Apple Watch Ultra, vždy u verzí GPS + Cellular. Ze zařízení Samsungu jsou podporovány všechny modely od Galaxy Watch3 a novější, opět ve verzích s přídomkem LTE.