Tenký, lehký, elegantní, a přesto s klasickým USB i HDMI portem. Nový Zenbook je fajn na cesty i do práce

Má být thincredible, tedy thin a incredible neboli tenký a neuvěřitelný či snad úžasný. To první mu přiznáte na první pohled i dotek, je to opravdu odlehčený elegán. To druhé už je sice marketingově trochu nafouknuté prohlášení, ale byť třeba nevyvolá vyloženě úžas, dovede velmi potěšit. Asus Zenbook S 13 OLED se povedl.

Zcela upřímně, při testování různých zařízení si často řeknete „pěkné, ale…“ následované třeba dovětkem „… k čemu?“ nebo „… vlastně bych to nechtěl“, či dokonce „… ne za takovou cenu“. Když jsme ale v redakci měli možnost vyzkoušet Asus Zenbook S 13 OLED, reakce byla až překvapivě příznivá a oněch dovětků mnohem méně než jindy. Samozřejmě není dokonalý, ale do vkusu se dost přesně trefil.

Nepřekvapí, že nejnáročnější hráče dychtící po tom nejvyšším možném výkonu a 144 snímcích za sekundu úplně nenadchne. Jenže třeba od notebooku vyžadujete spíš komfortnější psaní a povedený displej pro sledování videa či úpravu fotek. Případně i nějaké to hraní, ačkoliv ne nutně na nejvyšší detaily. A především pak to, aby se dobře nosil a příjemně používal. Právě v tom je Zenbook parádní.

Tchajwanský výrobce ho propaguje slovy o jednom centimetru tloušťky, jednom kilogramu hmotnosti a o „nejtenčím ultrapřenosném OLED notebooku na světě“, což tedy popravdě bude poměrně specifická skupina zařízení. A ona i ta přísně naměřená realita je o pár desetinek či setinek vyšší, respektive těžší než uváděné jedničky. Ale na dobrém dojmu to nic nemění.

Foto: Asus Asus Zenbook S 13 OLED při otevření zvedne klávesnici pro komfortnější psaní

Asus Zenbook S 13 je lehký, tak akorát velký a hned bychom ho sbalili do batohu či brašny (součástí balení je i elegantní, kůži připomínající pouzdro) na pracovní cestu či schůzku. Anebo prostě na výlet. Pro srovnání, třináctipalcový MacBook Air M1 od Applu je při podobných rozměrech zhruba o čtvrtinu těžší a podle verze vybavený o něco slabším hardwarem.

Ani hardware Zenbooku třeba pro profesionální 3D výtvarníky není, ale daní za tenké tělo rozhodně není tristní výkonnost. Naopak, procesory třinácté generace řady i7 nebo i5 od Intelu a 16 gigabajtů operační paměti spolu s grafickým čipem Intel Iris Xe jsou dostatečná kombinace na to, abyste s o něco sníženým nastavením detailů úspěšně a bez zasekávání… ovládli pouštní planetu Arrakis v Dune: Spice Wars. Například.

Navzdory odlehčenému provedení z hliníkových slitin navíc Zenbook disponuje stále méně vídaným velkým USB portem, který samozřejmě doplňují i dva „céčkové“ (respektive Thunderbolt 4), dále HDMI slot a 3,5mm jack. O audio se stará vyhlášená značka Harman/Kardon, zní to OK, ale stále se bavíme o malých reproduktorech notebooku. SSD úložiště je podle modelu buď terabajtové, nebo poloviční.

Už plný název stroje vyhlašuje, že novinka od Asusu je vybavena OLED obrazovkou. Ta má úhlopříčku 13,3 palce s rozlišením 2 880 na 1 800 bodů, obnovovací frekvencí 60 Hz, jasem 550 nitů a nese pojmenování Lumina. Převedeno na dojmy z několikadenního testování během povedeného počasí to znamená už tradičně opravdu pěkné barvy a černou i při venkovním používání. Úplně přímé slunce zůstává nepřítelem čitelnosti, ale když už svítí, tak stejně nechcete mít notebook na klíně, ale být v bazénu či na zahrádce.

Foto: CzechCrunch Barvy někdy snad dokonce živější než živé má nový Zenbook díky OLED obrazovce

Zmínka o notebooku na klíně je mimochodem příležitost uvést i pár vad na kráse. Kloub displeje se při otevření výrazně ohne pod tělo přístroje, takže část s klávesnicí se zvedne pro pohodlnější psaní a lepší chlazení. Jenže když máte zařízení položené jen tak na nohou, vzniklá hrana až tak příjemná není. Někoho ještě může zamrzet jednořádkový Enter. Či absence čtečky prstů, ačkoliv přední kamera může sloužit k odemykání. A pokud máte medvědí tlapy, tak si čas od času při ovládání zaplácnete některý z reproduktorů.

Pro psaní na stole nicméně mírný sklon klávesnice oceníte, stejně jako jsou fajn tichá a nízká tlačítka a velký touchpad. Solidní je také 63Wh baterie, která i to celodenní používání vydrží, tedy pokud nechcete několik hodin v kuse dobývat Arrakis. Elegantní je pak u laptopu i 65wattový napájecí adaptér. Je to doslova drobnost, ale po letech nošení přece jen větších krabic je maličký kvádr, který schováte do dlaně, fajnový doplněk. Vlastně podtrhuje lehkost celého laptopu.

Všechno je to prostě jako dělané nejen pro pracovní cestování. Asus Zenbook S 13 OLED nevyvolává nutně úžas, ale je opravdu velice příjemně kompaktní, komfortní – a víc než kompetentní k plnění všemožných požadavků s výjimkou náročných herních zadání. V úvodu jsme hovořili o tom, že ne každý testovaný produkt bychom zařadili do každodenní výbavy. Ale tenhle klidně ano.

S cenou začínající na 30 990 korunách (model s rychlejším procesorem a větším úložištěm je o pět tisíc dražší) se nabízí srovnání s výše zmiňovaným MacBookem Air 13”. Ten seženete i levněji, ale bez OLED obrazovky, s o něco vyšší hmotností, chudší nabídkou portů a podle verze také s menší operační pamětí i úložištěm. A pro někoho může být rozhodující prostá skutečnost, že Zenbook znamená zařízení s Windows.