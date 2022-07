Tesla se zbavila většiny svých bitcoinů. Je to malá zpráva pro automobilku, větší pro spekulanty

Sledovat akce Elona Muska ve vztahu k bitcoinu je jako dívat se na svět z houpačky. Není to tak dávno, co po něm jedním tweetem odstartoval nákupní horečku. To ve chvíli, kdy oznámil, že za něj půjde nakoupit elektromobily Tesla. Jenže po dvou měsících si to rozmyslel s tím, že dolování měny je příliš neekologické. Jediný tweet tehdy zase stačil na to, aby se hodnota bitcoinu propadla. Teď Musk měnu opouští ještě důkladněji – Tesla prodala tři čtvrtiny všech bitcoinů, které vlastnila. Nemusí ale jít o snahu vylepšit své finanční výsledky, říkají analytici. Je možné, že jen čeká na lepší příležitost.

Tesla byla jednu dobu druhým největším držitelem bitcoinů v kategorii veřejně obchodovaných společností. Teď prodala virtuální mince v hodnotě 935 milionů dolarů (zhruba 22 miliard korun), jak vyšlo najevo při zveřejňování finančních výsledků za druhé čtvrtletí roku. Proč se k tomu uchýlila?

Oficiální vyjádření Muska zní, že jde o to, aby firma měla co nejvíc hotovosti vzhledem k nejistotě výroby kvůli lockdownům v Číně, kde má důležitou továrnu. V překladu prostě potřebovala ve svých účetních knihách ukázat, že má víc opravdových peněz. „Odprodejem bitcoinu si pomohla udržet kladné free cash flow, což je důležitá metrika pro akcionáře Tesly,“ vysvětluje tento postoj Jakub Valníček, analytik společnosti Portu.

Podle některých pozorovatelů ale takové počty nevycházejí a Tesla by s negativním cash flow kvartál neuzavřela. „Vygenerovala 2,35 miliardy dolarů v hotovosti a po odečtení nákladů se dostaneme na 621 milionů dolarů, což je volné cash flow. Prodej bitcoinů tedy neměl na cash flow žádný dopad,“ myslí si analytik XTB Štěpán Hájek.

Podle něj existuje několik variant toho, proč k prodeji došlo. Tesla mohla mít nastavené automatické zastavení ztrát. Když hodnota bitcoinu padala, systémy mohly rovnou bitcoiny prodat. Případně přehodnotila svou pozici kvůli rostoucím rizikům na trhu. Elon Musk ostatně opakovaně vyhlíží ekonomické problémy a připravuje se na ně propouštěním i dalšími opatřeními.

Anebo to taky mohlo být úplně jinak. „Podle mého názoru, který potvrzují další zdroje z komunity, převládá přesvědčení, že bitcoin ještě nenašel své dno a Tesla se bude snažit v budoucnu nakoupit na nižších cenových úrovních,“ myslí si Igor Pauer, nezávislý expert na kryptoměny a blockchainy.

A dodává, že existují dokonce názory, že se tak již stalo. Pokud ano, projeví se to na reportu výsledků Tesly až za třetí kvartál roku. „Zajímavostí je, že objem doge (kryptoměny dogecoin, pozn. redakce) v držení Tesly se nezměnil. On-chain data ukazují přesuny nezvykle velkých objemů bitcoinů, a to jak na burzy, například Coinbase, tak i mezi jednotlivými neidentifikovanými adresami, což by naznačovalo pokles ceny bitcoinu v krátkodobém horizontu,“ popisuje.

Podle Pauera vyjádření CFO Tesly Zacharyho Kirkhorna naznačují, že firma transakcí realizovala zisk v objemu zhruba 106 milionů dolarů. Musk později raději ještě doplnil, že prodej nesouvisí s jakýmkoliv negativním postojem Tesly vůči kryptoměnám. Jak již zaznělo, firma stále drží dogecoin, měnu vzniklou z recese. Tu přijímá jako formu platby za reklamní předměty.

„Elon Musk má s kryptoměnami divoký vztah,“ dodává Valníček. Jeho oznamování nákupů, prodejů a další vyjádření v očích některých hraničily s manipulací trhu. „I díky tomu se však investoři naučili brát jeho názory se špetkou soli a nenechávají se snadno odradit od své investiční strategie. Za současným výprodejem bitcoinu Teslou bych však snahu o tržní manipulaci nehledal,“ říká.

Na samotnou cenu bitcoinu měl prodej minimální vliv, projevil se jen mírným zhoupnutím dolů a zase zpátky nahoru. Další z oficiálních vyjádření Muska zní, že bitcoiny přeci nejsou to, na čem automobilka staví svůj byznys.