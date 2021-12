Tesla začala prodávat čtyřkolku. Na Cyberquadu za 40 tisíc si však zařádí jen děti nejrychlejších rodičů

Zatímco tatínkové na svůj Cybertruck od Tesly stále čekají, jejich ratolesti by se měly dočkat svého dopravního prostředku ve futuristickém stylu filmu Blade Runner co nevidět. Tesla zahájila prodej zmenšeného modelu čtyřkolky, která byla původně vyhrazena pouze pro majitele Cybertrucku. A zájem byl tak velký, že se po Cyberquadu jen zaprášilo.

Jsou to více než dva roky, co Elon Musk během velkolepé premiéry představil pick-up Cybertruck. Celý svět obletěly snímky hranatých tvarů vozu, ale i výsledku nepovedené ukázky nerozbitnosti skel, na kterých ocelová koule vyčarovala nepříliš přesvědčivé pavučiny. Ty sice Tesla umně využila v marketingu a začala je tisknout na trička, je to ovšem to jediné (nebudeme-li počítat malý model od Hot Wheels), co se z této premiéry dostalo na trh.

Tesla skutečně nebyla za dva roky schopna rozjet výrobu Cybertrucku, byť původně slibovala první dodávky již v polovině tohoto roku. Přitom rezervace se krátce po premiéře jen hrnuly. 24. listopadu, tedy pár dní po premiéře, automobilka hlásila již 140 tisíc rezervací v celkové hodnotě osm miliard dolarů. A tato čísla nadále rostla.

Poslední informace hovoří o zahájení dodávek Cybertrucku na konci příštího roku, takže by držitelé rezervací měli i nadále zůstat obrněni trpělivostí. V případě Tesly ale nejsou odklady novinkou. Na své uvedení čeká i sportovní Roadster druhé generace a také nákladní tahač Semi, kterého by se sice měla co nevidět dočkat Pepsi, ostatní zákazníci jsou však prozatím ponecháváni v nejistotě. A to měly oba modely premiéru už v roce 2017. Vraťme se ale k premiéře Cybertrucku.

Elektrický pick-up Tesla Cybertruck Foto: Tesla

Během uvedení originálního pick-upu nebyl hranatý vůz jedinou hvězdou večera. V úplném závěru celé show vtrhla na podium čtyřkolka nazvaná Cyberquad v podobně futuristickém designu jako pick-up, která se navíc dokonale vešla na jeho zadní korbu.

Cyberquad, jehož prototyp byl podle bystrých pozorovatelů postaven na základu čtyřkolky Yamaha Raptor, byl představena jako volitelné příslušenství k Cybertrucku. To znamená, že vozítko mělo být dostupné až v momentě, kdy se začne prodávat Cybertruck, a samostatně se nemělo prodávat.

Jenže to již neplatí. Tesla totiž bez předchozích oznámení včera uvedla na trh produkt pojmenovaný Cyberquad for Kids za 1 900 dolarů, tedy bezmála 43 tisíc korun. Jak již název napovídá, jedná se o Cyberquad, ovšem v podstatně menší velikosti a s nižší nosností, než většina zákazníků doufala.

Vzhledem k tomu, že se cena elektrických čtyřkolek na českém trhu pohybuje okolo 15 tisíc korun, je pravděpodobné, že Cyberquad dostanou jen ty nejhodnější děti. V porovnání s ostatními obdobnými produkty má však čtyřkolka od Tesly v mnohém navrch.

Čtyřkolka je určena pro jezdce od osmi let a slibuje kopu zábavy Foto: Tesla

Produkt je určený pro děti od osmi let a jezdce s maximální váhou 68 kilogramů. Mimo nejvyšší rychlosti 16 km/h, kterou lze omezit na polovinu, a dojezdu 24 kilometrů nabízí také ocelový rám s nastavitelným odpružením a kotoučové brzdy. K tomu navíc přidejme design Cybertrucku a LED lišty na něj odkazující a máme produkt, který bude spousta tatínků pro své děti potřebovat.

Pokud mezi ně patříte i vy a napadlo vás, že by byl Cyberquad skvělým dárkem pod stromeček, musíme vás zklamat. Český Ježíšek si s takovým dárkem příliš neporadí. Nejenže čtyřkolka nebyla na nedávno spuštěném tuzemském e-shopu Tesly vůbec k mání, ale bohužel i ten americký již hlásí vyprodáno.

O dětskou verzi Cyberquadu byl takový zájem, že bylo zboží okamžitě vykoupeno i po druhém doskladnění. Navíc má Tesla v plánu doručovat čtyřkolku až za čtyři týdny, což znamená, že to čtyřkolky na Vánoce nestihnou. Jak se zdá, Tesla se rozhodla učit trpělivosti i příští generaci svých zákazníků od útlého věku.