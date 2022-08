Efektivní výroba elektrických vozů je těžká disciplína, která potrápila i samotného Elona Muska. Tím, co Musk kdysi označil za výrobní peklo, si nyní prochází také Robert Scaringe, zakladatel a ředitel automobilky Rivian, která za druhé čtvrtletí tohoto roku oznámila čistou ztrátu 1,71 miliardy dolarů, tedy více než 40 miliard korun. Automobilka byla také nucena masivně propouštět, přesto výsledky ukazují, že se byznysová kola společnosti začínají roztáčet.

Rivian je americkou automobilkou, která se rozhodla přinést na trh promyšlený elektrický pick-up a SUV, ke kterým se časem připojily také dodávky určené výhradně pro rozvážení balíků společnosti Amazon. Právě podnik Jeffa Bezose patří spolu s automobilkou Ford mezi největší investory do Rivianu, který si předsevzal stát se vzpruhou amerického automobilového průmyslu. Rozjezd k naplnění tohoto cíle je však velmi těžkopádný.

Automobilka začala s produkcí pick-upu R1T v minulém roce a rychle se ukázalo, že chvilku potrvá, než si veškeré procesy spojené s výrobou a dodávkami vozů sednou. Rivian za poslední kvartál vyrobil 4 401 vozů, což je oproti předchozímu období nárůst o 72 procent. Výrazně vzrostl také počet dodaných vozů, kterých bylo předáno 4 467, tedy o 267 procent víc než za první kvartál. Rivian ovšem neprozradil, jaký podíl z těchto čísel připadá na elektrické pick-upy a jaký na dodávky pro Amazon, které začal dodávat minulý měsíc.

Z pohledu hospodářských výsledku Rivian v tomto kvartálu dosáhl o 120 milionů dolarů vyšší ztráty, dokázal však navýšit své příjmy z 95 milionů na 364 milionů dolarů, čímž překonal i očekávání analytiků. Pro letošní rok si automobilka stanovila cíl vyprodukovat 25 tisíc vozidel, což znamená, že následující půlrok budou tamní zaměstnanci muset pořádně přidat na tempu.

Foto: Rivian R. J. Scaringe, zakladatel a CEO automobilky Rivian

Je ovšem otázkou, zda Rivian bude mít na splnění tabulek dostatek pracovních sil. Minulý měsíc totiž společnost propustila více než 800 ze svých 14 tisíc zaměstnanců. Jako důvod automobilka uvedla potřebu snížit náklady pro urychlení vývoje budoucích modelů elektromobilů.

Aby Rivian naplnil produkční plán, měl by v příštím kvartálu svou produkci více než zdvojnásobit na 9 tisíc vyrobených vozidel. Byť se jedná o výzvu, stále jsou zde určité šance na její pokoření. Firma by podle svých slov měla aktuálně držet na 98 tisíc rezervací modelů R1T a R1S, tedy SUV vycházejícího z pick-upu. Zájem přetrvává i přesto, že automobilka byla nucena zvýšit cenu svých vozů o pětinu, za což se dokonce musel Scaringe veřejně omluvit.

Rivian se však hodnotou svých vozidel nyní pohybuje na tenké hranici, kdy by na ně zákazníci od státu již nemuseli dostávat finanční pobídky. Na základě nového zákona předloženého v senátu by elektrické pick-upy a SUV s cenou vyšší než 80 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,9 milionu korun, neměly nárok na daňovou úlevu ve výši 7,5 tisíce dolarů, tedy zhruba 180 tisíc korun.

Ať už se situace vyvine jakkoliv, v Rivianu prozatím mohou být relativně v klidu. Díky masivním investicím z uplynulých let by měla mít automobilka stále k dispozici více než 15,5 miliardy dolarů v hotovosti, přibližně 365 miliard korun. A to je suma, kterou se dají zalepit i skutečně velké ztráty v hospodářských výsledcích. Tu pro celý letošní rok Rivian aktuálně odhaduje na 5,45 miliardy dolarů, tedy přibližně 130 miliard korun.