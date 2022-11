Zkouška krypta v přímém přenosu. Impérium kolem burzy FTX vyhlásilo bankrot, pod tlakem je i solana

„Je mi to líto. Podělal jsem to.“ Těmito slovy uvedl Sam Bankman-Fried čtvrteční rozsáhlé vlákno na Twitteru, kde se snažil vysvětlit, co se aktuálně děje a bude dít s jeho kryptoměnovou burzou FTX. Den poté jeho impérium, které mělo ještě nedávno hodnotu 32 miliard dolarů, raději podalo návrh na bankrot a ochranu před věřiteli.

Není to úplně překvapivý tah, protože desetitisíce uživatelů nejen ze Spojených států se na FTX obrátili a chtěli si vybrat své peníze. To ale burza, které zoufale chybí likvidita, nemohla ustát. Už v týdnu se ukázalo, že ji rozkymácela poptávka po stažení miliardy dolarů, která následně narostla minimálně na miliard osm, jak se mezi investory šířila panika.

Tím, že Bankman-Fried požádal o ochranu před věřiteli, si pro sebe a své firmy kupuje čas na vyřešení problému. Jestli se mu to podaří, není jisté. Ve čtvrtek na Twitteru psal, že jedná s několika fondy a velkými hráči, že by do FTX vstoupili a poskytli peníze. Kromě bankrotu ale třicetiletý podnikatel oznámil i to, že končí na postu šéfa FTX, její americké divize i tradingové společnosti Alameda Research.

Právě Alameda Research je v epicentru dění. Tato obchodní firma vydělávala na spekulacích s kryptoměnami, k čemuž ale využívala i prostředky klientů FTX. Kontrolní mechanismy ve společnostech, které jsou vzájemně majetkově propojené, nefungovaly dobře, což nyní uznal i Bankman-Fried. Ten navíc dlouho nechtěl ozřejmit, jaký byznysový vztah přesně mezi FTX a Alamedou je.

Klíčovou roli v pádu kryptomagnáta, který donedávna vystupoval jako spasitel oboru, sehrál jeho větší konkurent, zakladatel Binance Changpeng Zhao. Ten byl investorem do FTX při jeho vzniku v roce 2019, postupně se ale jejich cesty rozešly a obě burzy si začaly ostře konkurovat. I oba podnikatelé se ostatně veřejně škádlili a kritizovali. Bankman-Fried se údajně snažil proti Zhaovi poštvat i americké regulátory.

Zhruba před týdnem se začaly objevovat zprávy, že portfolio Alamedy je plné nekvalitních a toxických aktiv a hrozí, že by se v něm mohly ztratit finance investorů z FTX. Pak už to šlo ráz na ráz…

Binance řeklo, že se zbaví tokenů, které držela i Alameda a které vydaly Bankman-Friedovy firmy, což způsobilo pokles jejich hodnoty. Lidé vyděšení letošními propady na kryptoměnových trzích začali masově naléhat, aby jim FTX vyplatilo jejich vklady. Burza ale neměla dost hotovosti a nezbylo jí nic jiného, než se obrátit na všechny strany o pomoc. Včetně Binance.

1) I’m sorry. That’s the biggest thing. I fucked up, and should have done better. — SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022

Binance, respektive jeho šéf známý pod zkratkou CZ řekl, že by mohl FTX koupit, ale že si ještě firmu prověří. Po dalších 24 hodinách vydal kanadsko-čínský byznysmen prohlášení, že FTX je bohužel tak finančně a organizačně nemocná firma, že musí od plánu na akvizici upustit. To umocnilo spirálu výběrů, která skončila nynější ochranou před věřiteli. Bankman-Fried, aniž by přímo jmenoval, na Twitter napsal: „Dobře zahráno, vyhrál jsi.“

FTX byla jedna z pěti největších kryptoburz světa a určitě po Binance ta nejambicióznější. Jestli se ji podaří zachránit, je nyní velká otázka. Už se na ni totiž kromě konkurence vrhnuli i regulátoři, její aktivity začaly prověřovat úřady v Japonsku, USA, Austrálii nebo na Bahamách, kde oficiálně sídlí. Mimo jiné je zajímá, jak nakládala s prostředky klientů a jestli je nezneužívala.

Velký problém znamená aktuální dění i pro hodnotu kryptoměn. Po krachu sítě Terra, po pádu neobanky Celsius Network a fondů Three Arrow Capital, po výbuchu záložny Voyager a hackerských nájezdech na různé sítě a burzy, při nichž se ztratily stovky milionů dolarů, je krypto v těžké defenzivě. Bitcoin je nejníž za poslední dva roky.

Foto: Binance Changpeng Zhao z Binance

Některé kryptoměny jsou na tom ale ještě hůř – speciálně solana je hodně ohrožená. Její tvůrci ji sice opakovaně označovali za lepší a modernější náhradu etherea, ale už dřív ji stíhaly výpadky a kolapsy. A nyní dostala těžkou ránu právě od Bankmana-Frieda, protože se ukázalo, že Alameda měla ve svém portfoliu právě velké množství tokenů s označením SOL.

Hodnota solany za poslední týden propadla o bezmála 50 procent, bitcoin nebo ethereum za stejnou dobu odepsaly „jen“ 17, respektive 18,5 procenta. Ostatně například česko-slovenská platforma Fumbi, která umožňuje právě investice do krypta, už solanu delistovala, aby ochránila své klienty.