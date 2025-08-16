Architektura –  – 1 min čtení

Tichá, hranatá a plně soběstačná. Někdejší beskydskou usedlost vystřídala chata moderního střihu

Původní usedlost nahradila moderní chata, do které nevede ani metr kabelů. Je totiž naprosto celá soběstačná.

Vojtěch SedláčekVojtěch Sedláček

chata-kostka8

Foto: Dušan Tománek

Plně soběstačná chata

Na úpatí Hostýnských vrchů a Javorníků na Moravě kdysi stála hospodářská usedlost. Na jejím místě je dnes chata moderního střihu – energeticky soběstačná, hranatá a kompletně dřevěná jak zvenčí, tak zevnitř. Dokonale tak zapadá do okolní krajiny s obnoveným ovocným sadem.

Původní usedlost vyhořela a její zbytky pomalu chátraly, až z historické stavby nezbylo téměř nic. Prvotním záměrem bylo dům obnovit. Postupně se renovovala cesta, poté sad a následně ovčín. Místo rekonstrukce staré salaše však vznikla moderní chatka dle návrhu studia Ellement architects, která původní stavbu zcela nahradila.

Nová chata využívá svah nad bývalou usedlostí a částečně jej zabudovává do svého sklepa. Nad ním se tyčí dřevěná kostka se střechou skloněnou k jihu, optimálně orientovanou pro fotovoltaické panely. Právě solární technologie je klíčem k energetické soběstačnosti objektu.

Chata funguje zcela ostrovním způsobem – bez přípojek elektřiny, vody či kanalizace. Toto řešení bylo nutné kvůli vzdálenosti od civilizační infrastruktury. Vodu zajišťuje vrtaná studna, elektřinu fotovoltaické panely a odpadní vodu řeší vlastní jímka.

chata-kostka7

Foto: Dušan Tománek

chata-kostka2
chata-kostka4
chata-kostka3+5
chata-kostka6
chata-kostka1
chata-kostka11
chata-kostka10
chata-kostka5

Konstrukčně jde o dřevostavbu na betonových základech s podlahovou deskou. Hrázděná konstrukce má výplň z minerální vaty a obedněné stěny. Střešní konstrukce využívá trámy se záklopem, krytinu tvoří hydroizolační folie a asfaltové pásy.

Přestože exteriér působí minimalisticky, interiér nabízí promyšlené prostorové řešení. Za vstupními dveřmi vede vyrovnávací schodiště do hlavního obytného prostoru s přístupem na venkovní terasu. V přízemí najdeme také toaletu a schodiště na mezonet s ložnicemi a koupelnou. Z obývacího pokoje je přímý přístup do skladu, v podsklepené části se nachází technická místnost.

Celému interiéru dominuje dřevo – na podlahách, stropech i stěnách. Srdcem domu jsou černá kamna, která slouží jak k vytápění, tak k vaření. Černé akcenty se opakují v různých částech chaty a vytvářejí působivý kontrast s přírodním dřevem. Zajímavostí je venkovní kuchyně umístěná přesně na místě, kde kdysi stávala původní usedlost, čímž symbolicky vrací místu jeho původní účel.

