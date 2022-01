TikTok se chová jinak než ostatní sociální sítě. Hned po otevření aplikace vám spustí video a vtáhne vás dovnitř. Pak zjistíte, že jste sledováním strávili desítky minut – a vůbec jste si to neuvědomili. Tvůrci TikToku moc dobře vědí, co dělají, a proto má jejich služba takovou popularitu. Dokonce tak velkou, že se loni stala nejnavštěvovanějším webem a překonala neotřesitelný Google.com. A letí také v Česku.

O tom, že TikTok roste, už dnes nikdo nepochybuje. Čínská firma ByteDance, která sociální síť vlastní, loni v září uvedla, že TikTok alespoň jednou měsíčně zapne více než miliarda lidí. Oproti lednu roku 2018, kdy TikTok nabíral na relevanci, to je nárůst o více než 945 milionů lidí. A ve srovnání s prosincem roku 2019 se jedná o zhruba dvojnásobné množství.

S tím, jak roste počet uživatelů, se zvyšuje i množství kvalitního obsahu. Ačkoliv zábavné typy videí stále převládají, při troše snahy se dá na TikToku najít i obsah vzdělávací nebo inspirativní. „Sledujeme, že přibývají tvůrci, kteří se snaží předávat hodnotu, vzdělávat ostatní i informovat o aktuálním dění,“ říká pro CzechCrunch Vít Janda z konzultační agentury TikTokuj.cz.

TikTok se vedle toho stává i čím dál větším kanálem pro živá vysílání, čehož může být důkazem i velký listopadový koncert rappera Travise Scotta, který nakonec skončil tragédií a zahynulo během něj deset lidí. Většina videí přímo z akce totiž přicházela právě z TikToku a světová média je zahrnovala do svých článků. A to je jen jeden z mnoha příkladů.

Na TikToku už nejsou jen pošetilé tanečky Foto: A. Podrez/Pexels

Když se pak všechna možná využití TikToku sečtou, vychází z toho nejen více než miliarda měsíčně aktivních uživatelů po celém světě, ale také fakt, že se jeho web stal nejnavštěvovanější stránkou na internetu za loňský rok. Alespoň tedy podle metrik firmy Cloudflare, která ve svém žebříčku měřila serverovou aktivitu od září do prosince. A jako vítěz jí vyšel TikTok.

Do hodnocení se pak započítávaly i různé analýzy souhrnných dat, přičemž výsledky vychází z kombinace popularity webu, procentuální změny ve vzorcích návštěvnosti a změn v hodnocení v čase. V tomto ohledu TikTok generoval na svých stránkách větší návštěvnost, než měly v daném období všechny služby Googlu, historicky nejnavštěvovanější domény, dohromady.

Předloni byl Google.com první a TikTok „až“ sedmý, nyní se karty promíchaly. Je to navíc poprvé, co se společnost ByteDance, která TikTok vlastní, dostala na první místo žebříčku. „Růst TikToku je zřejmý. Očekáváme, že letos na tempu ještě přidá a bude se nadále přibližovat Instagramu,“ dodává Janda.

V Česku mohou TikTok používat i dva miliony lidí

Také na českém trhu má TikTok rostoucí tendenci. Vít Janda z agentury TikTokuj.cz, která jednotlivcům i firmám pomáhá ve využívání této sociální sítě, odhaduje, že se počet uživatelů šplhá až k hranici dvou milionu lidí. „Při nastavování reklam nám TikTok ukazuje odhad 1 589 000 uživatelů – toto číslo ale nezahrnuje uživatele mladší osmnácti let,“ zmiňuje pro CzechCrunch.

„TikTok data o uživatelích, kterým ještě nebylo osmnáct, vůbec nezveřejňuje. Předpokládám, že celkem to tedy v Česku bude okolo 1,8 až dvou milionu lidí. Pokud se podívám trochu do minulosti, na jaře loňského roku to bylo okolo 1,27 milionu uživatelů – opět bez lidí mladších osmnácti let,“ dodává Janda a zmiňuje, že v Česku počet uživatelů TikToku meziročně vyrostl o minimálně 25 procent.

A stejně jako všude jinde také v Česku se ukazuje obrovská síla algoritmu, na které je TikTok založen. Čínská sociální síť totiž dlouhé roky funguje na jakési personalizaci obsahu – s jakým obsahem uživatelé nejvíce interagují, ten se jim v následujících týdnech od používání častěji zobrazuje. Když tedy někdo nemusí propírané tanečky do rytmu hudby, ve výčtu videí na TikToku je přeskakuje. A platformu mu to oplácí.

„V prvních týdnech, kdy uživatel přijde nově na TikTok, se mu ukazuje směs všech typů videí. Včetně tanečků. Čím více času uživatel na službě tráví, tím více na míru mu TikTok ukazuje obsah, na který nejvíce kouká, který lajkuje, komentuje, případně sdílí. Pokud tedy není vaším šálkem kávy sledování tanečků a budete je v prvních týdnech používání přeskakovat, TikTok vám poté začne ukazovat třeba jen edukační obsah,“ vysvětluje Janda.

TikTok navíc nepřestává inovovat – takříkajíc neusíná na vavřínech. A vlastně ani nemůže, pokud chce jednou překonat impérium Marka Zuckerberga, pod které spadají samozřejmě Facebook a Instagram s miliardami lidí. V tomto roce by měla sociální síť umožnit také v Česku nakupovat během živého vysílání a přibudou i katalogy produktů na profilech uživatelů. Chystá se i propracovanější monetizační model.

Práce na platformě je však jedna věc. Ta druhá se týká toho, co dělá mimo ni. Předvčerejškem totiž ByteDance oznámilo, že se spojilo s firmou Virtual Dining Concepts, aby společně na americkém trhu spustily síť restaurací TikTok Kitchen. Z nich by se měla jídla pouze rozvážet, přičemž všechny pokrmy budou vycházet z pochoutek, které se objevily na TikToku. Autoři receptů by pak měli za ně následně dostat zaplaceno.