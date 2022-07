TikTok je k nezastavení. Jsou na něm téměř dva miliony Čechů, generace Z ho má i místo Googlu

Už dávno není jen o tanečních videích. Vlastně už není nutně ani pouze pro děti, kteří se baví nad obsahem, jenž určuje trend. Právě naopak – takřka každá statistika z poslední doby svědčí o tom, že TikTok dobývá stále vyšší místa na pomyslném internetovém žebříčku. Rapidně se rozšiřuje také v Česku, ačkoliv s tím jdou ruku v ruce i bezpečnostní rizika.

Podle různých údajů, které shromáždil server MediaGuru, se počet českých uživatelů TikToku pohybuje mezi 1,7 a 1,9 miliony. Co do velikosti se tak už dotahuje například na LinkedIn. Pro srovnání – Facebook má v Česku přibližně polovina populace, na Instagramu jsou asi čtyři miliony lidí. Ještě loni v září měl TikTok v tuzemsku zhruba 1,5milionové publikum.

Už vyvráceným mýtem je také tvrzení, že se jedná o síť, na které jsou jen děti. Většinu uživatelů českého TikToku, tedy přes milion lidí, tvoří uživatelé ve věku 18 do 24 let, ale poměrně hojně jsou zastoupeny i starší věkové kategorie. V kategorii mezi 35 a 44 lety si k TikToku našlo cestu 192 tisíc lidí, ve skupině 45 až 54 let pak až 85 tisíc lidí.

O stále větší sledovanosti svědčí i čísla některých českých tiktokerů. Z ryze českých tvůrců se Adam Kajumi stal nedávno prvním, který překonal hranici jednoho milionu sledujících, následován byl Tarasem Povoroznykem alias Tarym. Nad 800 tisíci se pohybuje už hned několik tvůrců, například Tereza Kovářová alias Terysa18 nebo Anna Šulcová. O řády větší publikum ale mají čeští tvůrci, kteří přešli do plně anglické tvorby.

Foto: A. Podrez/Pexels Na TikToku už nejsou jen pošetilé tanečky

Vůbec nejvýše je tak ostravský tiktoker Ondy Mikula, který se s téměř 40 miliony sledujícími řadí s velkým odstupem nejen na českou špičku, ale i 33. místo v globálním žebříčku nejsledovanějších tvůrců na této síti. Má tak například větší publikum než americký youtuber MrBeast a dotahuje se na modelku Kylie Jenner. Pro srovnání – nejsledovanější tiktoker světa Khaby Lame má přes 147 milionů sledujících.

Zhruba před půl rokem se TikTok začal soustředit i specificky na český trh. V rozhovoru pro Forbes to uvedla středoevropská šéfka sítě Paula Kornaszewska, která mluvila i na nedávném karlovarském filmovém festivalu. Zatímco individuální tvůrci již zde tvoří několik let, firmy své profily začínají rozjíždět až v poslední době. Kornaszewska se tak chce zaměřit i na zvyšování reklamního potenciálu. „Do naší berlínské centrály budeme nabírat lidi zodpovědné za český trh – a měli by to být Češi. Stále ale hlavně testujeme zdejší vody,“ řekla.

Hledání restaurace v mapách? Ne, raději TikTok

S větší popularitou ale stále více vyvstává na povrch problém v podobě původu aplikace. Vlastní ji totiž čínský koncern ByteDance, což vzhledem k rozsáhlým informačním operacím Číny na západě zvedá nejedno obočí. TikTok sice tvrdí, že s komunistickou vládou informace o svých uživatelích nikdy nesdílel (a ani tak činit nebude), nicméně jak tento týden podotknulo Aktuálně.cz, tamní zákony takovou žádost nedovolují odmítnout.

TikTok kromě dat potřebných k tvorbě videí může vyžadovat i přístup k pohybu telefonu, telefonnímu číslu, kontaktům nebo kalendáři. Například na iPhonu však lze tyto přístupy aplikaci odepřít.

Role TikToku ve společnosti je přitom čím dál tím silnější. Zatímco dřív sloužil jen na zábavu, dnes už síť nabízí široce diverzifikovaný obsah prakticky o jakémkoliv tématu. Oceňovaný algoritmus také dokáže poměrně rychle zjistit, co přesně daného uživatele zajímá.

Se zajímavým zjištěním přišel nedávno i Google. Jeho viceprezident Prabhakar Raghavan naznačil, že demografická skupina známá pod pojmem generace Z začíná využívat TikTok také k účelům, ke kterým bychom běžně použili například právě googlovský vyhledávač.

„Když například mladí lidé hledají místo, kam zajít na oběd, podle našich studií něco kolem 40 procent z nich nejde na Mapy Googlu nebo do vyhledávání Googlu, nýbrž na TikTok nebo Instagram,“ prohlásil Raghavan na konferenci před dvěma týdny. Data jsou nicméně založená na americké populaci ve věkové skupině 18 až 24 let.

Loni se TikTok také stal vůbec nejnavštěvovanějším webem a nestahovanější aplikací. Globálně ho používá více než jedna miliarda lidí, čehož ostatně dosáhl nejrychleji ze všech zavedených sociálních sítí. O jeho explozivním růstu svědčí i finance. Podle agentury Bloomberg loni dosáhl na obrat ve výši čtyř miliard dolarů (94 miliard korun), letos by to měl být trojnásobek.