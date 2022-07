Gesty beze slov baví svět. Khaby Lame je už nejsledovanější na TikToku a bude propagovat i krypto

Jeho příběh je fascinující. V poklidu si pracoval v továrně nedaleko italského Turína a střádal peníze do rodinné kasičky. Nehnal se za žádnou slávou. Pak se ale objevil covid – a spolu s ním vyhazov z práce. I přes urgenci jeho otce, aby si našel novou práci, se tehdy absolutně neznámý Khabane Lame zavřel do svého pokoje a natáčel videa na TikTok. A to mu změnilo život. Dnes je Khaby Lame nejsledovanějším tvůrcem na této platformě, když před pár dny překonal influencerku Charli D’Amelio, a díky jeho velkému vlivu si ho zavolala další velká firma.

Khaby Lame, který proslul pro svá vtipná reakční videa, v nichž nemluví, jen používá sarkastická gesta rukama, se nově stal ambasadorem společnosti Binance Binance Binance je největší kryptoměnová směnárna na světě. Investorům nabízí k obchodování přes… Rok založení:2017Sídlo:Kajmanské ostrovy Více informací , největší kryptoměnové směnárny na světě, která jen loni měla utržit v přepočtu přes 470 miliard korun. Spolu s ní se bude slavný tiktokový umělec snažit lidem přibližovat svět kryptoměn a na ně navázaných technologií včetně takzvaného webu 3.0 (o to se ostatně snažíme i my v rámci našeho speciálu Průvodce světem krypta).

Součástí této spolupráce, jejíž finanční podmínky zůstávají skryté, bude i participace na unikátní kolekci na bázi NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací , jejíž jednotlivá díla budou moci lidé kupovat. Díky tomu se tak stanou jejich certifikovanými majiteli zapsanými na blockchainu. Něco podobného ostatně chystá i portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo, který s Binance taktéž navázal spolupráci a bude s ní krypto propagovat.

„Své sledující považuji za svou rodinu a vždy hledám nové výzvy a zajímavý obsah, který bych s nimi mohl sdílet. Na web 3.0 jsem byl zvědavý už nějakou dobu a chopil jsem se příležitosti ohledně toho spolupracovat s lídrem, jako je Binance, protože se dokonale shoduje s tím, co obvykle praktikuji já – dělat složité věci snadno a zábavně pro všechny,“ říká Khaby Lame ke své nové spolupráci.

Ani Khaby Lame, ani Binance zatím nepřibližují detaily tohoto partnerství. Kryptoměnová směnárna (s jejíž spoluzakladatelkou máme mimo jiné exkluzivní rozhovor nejen o investicích v Česku) nicméně láká na to, že bude „němý komik“ lidem vysvětlovat svět kryptoměn svým typickým zábavným způsobem, a sice především přes dnes už ikonická gesta rukama a ironickým výrazem ve tváři.

„Khaby se stal kulturní ikonou a jedním z nejzábavnějších tvůrců na světě. Líbí se nám jeho šarm a smysl pro humor. Myslíme si, že nám přinese relevanci a vztahovost při rozšiřování přijetí webu 3.0, okolo kterého pořád panuje tolik nuancí a dezinformací. Právě to, že budeme mít na palubě Khabyho, nám pomůže vyvrátit některé mýty,“ zmiňuje James Rothwell, globální viceprezident pro marketing v Binance.

Zda půjde o správný tah, uvidí svět v nadcházejících měsících, kdy se tvůrčí spolupráce naplno rozjede. Lze očekávat, že hlavním kanálem pro propagaci značky bude Khabyho účet na TikToku, kde má přes 145 milionů fanoušků (o zhruba čtrnáct milionů více než letos v únoru) a je na této čínské sociální síti nejsledovanějším tvůrcem planety. Nedávno totiž překonal influencerku a tanečnici Charli D’Amelio (143,4 milionu sledujících).

Meet our new brand ambassador @KhabyLame, the most followed creator on TikTok 🤲🏾

Through this partnership we will:

🔸Drive crypto education

🔸Launch exclusive Khaby Lame NFT collections

🔸Debunk crypto & Web3 myths

🔸Grow the industry & #Binance ecosystem

Welcome aboard Khaby! pic.twitter.com/pZi36Lcwl7

— Binance (@binance) June 30, 2022