Tip na výlet: Boskovice nejsou jen hrad a zámek. Interiér tamní synagogy je malým židovským pokladem

Podobně jako na jiných místech, ani v českých zemích neměla židovská komunita na růžích ustláno. Důkazem toho je i židovské město v Boskovicích, ve kterém obyvatelé žili odděleně od zbytku města a byli omezováni. Památkou na tyto doby je synagoga z roku 1639, která dnes platí za jednu z nejzachovalejších a nejhodnotnějších židovských památek v Česku.

Moravské Boskovice jsou známé především pro svůj malebný zámek a stejnojmenný hrad. Nicméně návštěvníkům by nemělo uniknout zdejší židovské město, respektive to, co z něj do dnešní doby zbylo.

„Židovské město tvořilo asi 100 domů se 138 bytovými jednotkami. Jeho obyvatelé se drželi stranou od zbytku města a byli značně omezováni, v roce 1565 například zákazem podomního obchodu v okolních vesnicích nebo také zákazem opustit ghetto během křesťanských svátků a po setmění,“ popisuje místo cestovatelská aplikace Placehunter.

Součástí města se v roce 1639 stala také barokní synagoga. Ta na první pohled může působit skromným dojmem, ovšem po vstupu se návštěvník ocitne uprostřed nádherně zdobeného interiéru, který nese hebrejské liturgické texty s malbami. Jejich autory byli polští židovští učenci, kteří na výzdobě synagogy pracovali od druhé poloviny 17. století do 18. století.

Synagoga v novogotickém stylu se nachází na severním okraji ghetta, kde nahradila původní renesanční synagogu. Během druhé světové války její prostory sloužily jako skladiště zabaveného majetku místních Židů. Jako sklad sloužila i po válce, a tak se pořádné rekonstrukce dočkala až po revoluci. Dnes se v jejích prostorách nachází expozice věnovaná regionální historii a památkám židovské komunity.

