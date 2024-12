Tipy na dárky: Potěšte nadšence do longevity chytrým náramkem, biohackingem pro ženy či kvalitním spánkem

Jaké dárky ocení lidé, co chtějí pečovat o své zdraví?

Vánoce se kvapem blíží, a pokud čtete tenhle článek, pravděpodobně stále tápete, co komu letos darovat. A jelikož je horkým tématem poslední doby longevity, tedy dlouhověkost, redakce CzechCrunche opět přináší několik tipů z této oblasti, které potěší snad každého, kdo se o kvalitní životní styl zajímá. A že je z čeho vybírat!

Náramek Elonga

Foto: Elonga / CzechCrunch Náramek pro monitorování zdraví Elonga

Pokud alespoň trochu sledujete český technologický rybníček, zajisté vám neunikl náramek Elonga od Radima Šlachty a Vojtěcha Hlavenky. Zařízení, které se nosí na předloktí, každé ráno během tří minut změří variabilitu srdeční frekvence. Na základě toho pak vyhodnotí úroveň stresu, regenerace i připravenosti na fyzickou zátěž. Nositel náramku tak zjistí, v jakém fyzickém stavu daný den je a jakým aktivitám by se měl optimálně věnovat. Mimochodem, Elongu jsme zkoušeli i my v redakci – jak to dopadlo, si přečtěte sami.

Tip partnera: Relax ve Falkensteineru

Foto: Falkensteiner Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních nabízí sauny i procedury

Být produktivní je jeden z cílů, kterého chceme dosáhnout snad všichni. To se ale dlouhodobě neobejde bez nosné dávky odpočinku. Proč proto svým blízkým nedopřát relaxaci třeba ve známém Falkensteiner Spa Resortu v Mariánských Lázních? Čekat na ně bude široká nabídka procedur, svět saun a bazénů i gurmánská kuchyně – to všechno v pětihvězdičkovém hotelu v lázeňském městě na seznamu UNESCO. Zároveň budete mít jistotu, že o ně bude postaráno s nejvyšší možnou péčí, filosofie Falkensteineru je totiž založena na moderních přístupech a nejnovějších trendech z oblasti well-beingu. Vybírat můžete z pobytových balíčků zaměřených odpočinek i léčbu.

Produkty a vzdělání od Systers

Foto: Systers Šéfky Systers Olga Kratochvílová a Veronika Allister

Pokud budete letos obdarovávat ženu, jen málokde najdete tak širokou škálu možných darů jako právě u Systers. Společenství, za kterým stojí Veronika Allister a Olga Kratochvílová, se zaměřuje na biohacking, přičemž klade důraz na holistický přístup a zkušenost žen – tedy na jejich cykličnost, individualitu i specifickou biologii. Systers je tedy nejen e-shopem, ale i vzdělávací platformou a komunitou. Darovat tak můžete jak produkty, tak třeba účast na Akademii biohackingu.

Tip partnera: Zdravá ústa díky Oral-B

Foto: Rossmann.cz Elektrický zubní kartáček Oral-B iO 2 je díky senzorům šetrný k dásním

Velmi často si na člověku jako první věci všimnete úst. Je proto na místě se o svůj chrup správně starat. A pokud to vaši blízcí ještě nedělají, můžete jim to taktně připomenout právě v podobě dárku. Tím může být třeba elektrický zubní kartáček Oral-B iO 2 – jeho kulatá hlava byla navržena přímo zubními lékaři a magnetické mikrovibrace, které jeho použití doprovází, efektivně odstraňují zubní plak. Díky automatickému senzoru tlaku jsou ale zároveň šetrné k dásním, takže se nemusíte o ústní dutinu svých kamarádů nebo příbuzných bát.

Spánek v oblacích od Lejaanu

Foto: Lejaan Lejaan se proslavil především svým povlečením

Přeci jen se pořád najdou tací, kteří ještě neobjevili kouzlo Lejaanu. Česká značka zaměřující se na kvalitní domácí textil nabízí ručníky i bytové doplňky, proslavila se ale především svým ložním prádlem. To vyniká minimalistickým designem a použitím přírodních materiálů včetně konvenční i organické bavlny, lnu, lyocellu nebo hedvábí. A co lepšího darovat než pořádný spánek?

Longevity Event od CzechCrunche

Na závěr nelze nezmínit horký tip, který můžete darovat sobě i svým blízkým. A to vstupenky na nadcházející Longevity festival od CzechCrunche. V prostředí holešovického Vnitroblocku si 30. ledna budete moci poslechnout diskuze o dlouhověkosti s těmi nejpovolanějšími, objevit nejnovější technologie, které světem longevity hýbou, i se zapojit do několika aktivit, které ve vás probudí vaše vnitřní dítě – i o to je totiž třeba pečovat!