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Tipy na dárky pro milovníky technologií: obří monitor, průhledná sluchátka i motor na boky

Jak o Vánocích potěšit fanouška technologií? Vybrali jsme dárky, které mají smysl i po svátcích: od diktafonu v platební kartě po obří monitor.

Marta PlecitáMarta Plecitá

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Foto: CzechCrunch
Tipy na dárky pro milovníky technologií
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Umělá inteligence letos opustila chatovací okno. Sedí v kameře, kterou si vezete na řídítkách kola, a na poradách poslouchá z diktafonu velikosti platební karty. Vybrali jsme technologické dárky, které mají smysl i po Vánocích. A pro ty, kdo chtějí pod stromečkem opravdové překvapení, přidáváme exoskelet, který podle výrobce ubere při chůzi až 39 procent námahy.

Samsung Monitor Model Odyssey OLED G9: kino i práce na celou šířku stolu

Obří 49palcové zakřivené plátno nahradí dva monitory vedle sebe a otevře herní svět v širokoúhlém formátu 32:9 bez rušivého rámečku uprostřed. Matná OLED obrazovka neodráží okolní světlo, nabídne hlubokou černou a díky obnovovací frekvenci 240 Hz udrží obraz plynulý i v nejrychlejší akci. Duální QHD rozlišení s chytrým procesorem pak vytáhne z každé scény maximum detailů.

Cena: 22 990 korun

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Foto: CzechCrunch
Samsung Odyssey OLED G9

Plaud Note Pro: zápis z porady bez psaní

Plaud Note Pro je tlustý tři milimetry a velký jako platební karta, takže zmizí v pouzdře na telefon. Nahrávku přepíše do 112 jazyků včetně češtiny a z porady sám vytáhne shrnutí a úkoly. Zdarma je 300 minut přepisu měsíčně, kdo nahrává víc, připlatí si předplatné. Jak se s ním žije, jsme vyzkoušeli v létě.

Cena: 4 890 korun

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Foto: CzechCrunch
Plaud Note Pro

Nothing Headphone: sluchátka, která chcete ukazovat

První velká sluchátka od Nothing mají průhledný design a fyzické ovládání. Hluk potlačují adaptivně, s potlačením vydrží 35 hodin, bez něj až 80. Hrají i přes klasický jack. Kdo chce víc, od září se prodává verze Pro za 9 199 korun.

Cena: 5 359 korun

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Foto: CzechCrunch
Nothing Headphone

DJI Osmo 360: kamera, kterou nemusíte namířit

Kamera od DJI natáčí celé okolí najednou, v rozlišení 8K a s jednopalcovým snímačem. Záběr, který chcete, si vyberete až dodatečně v telefonu, takže na kole ani na sjezdovce nemusíte nic hlídat. Paměť 105 GB má vestavěnou.

Cena: 8 990 korun

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Foto: CzechCrunch
Kamera DJI Osmo 360

Výstřelek: exoskelet Hypershell X Ultra

Exoskelet Hypershell se připne na boky a motor o výkonu 1 000 W pomáhá při chůzi, túrách i běhu. Podle výrobce ubere až 39 procent námahy a umělá inteligence přizpůsobuje pomoc schodům, sněhu i stoupání. Váží 1,8 kilogramu a na baterii ujde třicet kilometrů. Kdo by chtěl ještě větší výstřelek, může na Alze předobjednat robotického psa Unitree Go2 Air za 62 990 korun, pod letošním stromečkem ale být nemusí.

Cena: 48 999 korun

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Foto: CzechCrunch
Exoskelet Hypershell X Ultra
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