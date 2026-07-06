Druhý mozek schovaný v elegantní kreditce. Populární AI záznamník dostal upgrade, pořád ale není pro každého
Jaké by to asi bylo, nemuset si už nikdy pamatovat jedinou větu z porady? Plaud Note Pro nabízí čtyři mikrofony, displej i obří výdrž.
Paměť většiny z nás funguje podobně jako baterie v telefonu. Ráno jedeme na sto procent, ale kolem třetí odpoledne přichází vyčerpání. Polovina nápadů, úkolů a detailů z proběhlých schůzek se tak mnohdy nenávratně ztrácí v mlze. Jako lék na „děravou hlavu“ a zároveň osobní asistent, který za člověka odbaví kompletaci poznámek z dlouhých porad nebo přednášek, přichází Plaud Note Pro, vylepšená verze oblíbeného AI diktafonu z Kalifornie.
Jde o elegantní chytrý záznamník, který svým vzhledem připomíná platební kartu. Pomocí magnetického adaptéru se jednoduše přicvakne na záda telefonu a pak už stačí jen stisknout tlačítko. Zařízení začne okamžitě nahrávat, ať už jde o telefonní hovor, nebo osobní schůzku v místnosti.
Z pořízené nahrávky následně aplikace zcela automaticky vytvoří přepis, na který umí navázat souhrnem, seznamem úkolů nebo přehlednými poznámkami. Ty pak můžete rovnou odeslat komukoliv, kdo je potřebuje. Podle výrobce kombinuje software více než deset modelů umělé inteligence, včetně těch nejznámějších, jako jsou Claude, Gemini a ChatGPT. Díky tomu si hravě poradí s více než stovkou jazyků, a to včetně češtiny.
Je pravda, že diktafonů a přepisovacích aplikací je dnes na trhu nespočet. Plaud však sází na unikátní spojení chytrého softwaru a elegantního hardwaru, který navíc šetří baterii vašeho telefonu a nepůsobí na schůzkách rušivě.
Z hodin mluveného slova sám obratem vytvoří plně použitelný výstup. Ať už potřebujete přesný přepis, stručný souhrn, myšlenkovou mapu, nebo rozdělení tříhodinové porady do kapitol, vše je připravené do pár minut. Pro lidi, kteří tráví na schůzkách celé dny, to tak může znamenat propastný rozdíl mezi stavem „někde to mám nahrané“ a „mám to hotové a roztříděné“.
Drobný displej i lepší zvuk
Pokud znáte původní model Plaud Note, novou generaci lze přirovnat k přechodu od běžného smartphonu k jeho vylepšené „Pro“ verzi. Základní myšlenka sice zůstává stejná, ale materiály, design a celkový výkon se posunuly o úroveň výš.
Zásadní změnou je automatická detekce prostředí. Zatímco u původního modelu bylo nutné ručně přepínat přímo na kartě, zda právě nahráváte telefonní hovor, nebo schůzku v místnosti, nová generace to pozná zcela automaticky. Kvalitnější je i samotný zvukový výstup, jelikož verzi Pro osadil výrobce rovnou čtyřmi mikrofony místo původních dvou.
Výraznou proměnou prošel také samotný hardware. Varianta Pro nyní disponuje malým displejem, který po stisknutí tlačítka ukáže stav baterie a jasně potvrdí probíhající nahrávání. U předchůdce se přitom tyto informace musely zdlouhavě hledat v mobilní aplikaci.
Během schůzky už si navíc nemusíte dělat starosti s pamatováním důležitých bodů. Pokud zazní něco stěžejního, stačí na kartě krátce stisknout tlačítko a aplikace si sama označí, co a kdy bylo klíčové. Vylepšení se dočkala i výdrž baterie, která poskočila na 50 hodin nepřetržitého nahrávání, což je příjemné zlepšení oproti už tak slušným 30 hodinám u předchozí generace.
Chyták je v předplatném
I přes všechny vychytávky by ale byla chyba doporučovat Plaud Note Pro úplně všem. Samotný hardware totiž „nepřemýšlí“ zadarmo. Veškerá zmiňovaná magie probíhá v cloudové umělé inteligenci přímo v aplikaci, a ta něco stojí. Pokud si tedy pořídíte záznamník za zhruba pět tisíc korun, v základu získáte 300 minut přepisu měsíčně, což je pouhých pět hodin. Jakmile tento limit vyčerpáte, čeká vás předplatné.
Těm, kdo měsíčně absolvují více než jen pár krátkých schůzek, možná nezbude nic jiného než se na rok upsat plánu Plaud Pro. Ten aktuálně vychází zhruba na 230 korun měsíčně a odemkne alespoň 20 hodin nahrávání společně s dalšími výhodami. Patří mezi ně například možnost chatovat s umělou inteligencí o pořízených materiálech nebo schopnost vytvářet si vlastní šablony pro automatické zpracování výstupů.
Pokud uživatel nechce čas nahrávání vůbec řešit, nabízí se plán Unlimited za přibližně 470 korun měsíčně. Pro odpůrce pravidelného předplatného je pak k dispozici jednorázové dokoupení balíčků: 600 minut za 14 eur (zhruba 350 korun), 3 000 minut za 70 eur (1 750 korun) nebo rovnou 6 000 minut za 100 eur (kolem 2 500 korun).
Ve výsledku tak nejde o gadget pro každého. Vysokoškolák s omezeným rozpočtem z brigády za něj nebude chtít utrácet, pravděpodobně si bohatě vystačí s Apple Notes, Google Recorderem nebo obyčejným zvukovým záznamem, který si následně nahraje třeba do bezplatného nástroje NotebookLM. I ten totiž z dlouhých rozhovorů zvládá dělat přepisy, výtahy či myšlenkové mapy. Bude to ale za cenu obsazené paměti v telefonu, vlastního času a občas i nižší kvality samotného přepisu. Plaud Note Pro zkrátka začíná dávat smysl ve chvíli, kdy jeho majitel potřebuje nahrávat na denní bázi. A navrch je i velmi pěkný na pohled.